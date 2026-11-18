Жінка на фоні зимової природи / © Credits

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Міфів про холодну погоду досить багато. Деякі з них повторюються так часто, що сприймаються як беззаперечні факти — ви будете здивовані, дізнавшись, що це зовсім не так.

Нealthline розвінчує чотири поширені міфи, пов’язані з холодною погодою.

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Міф 1. Більша частина тепла втрачається через голову

Можливо, вам доводилося чути, що основна частина тепла тіла втрачається саме через голову. Дехто навіть стверджує, що ця частка сягає 80%.

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Насправді ж тепло втрачається пропорційно по всій поверхні тіла. На голову припадає лише 7–10% площі поверхні тіла, і втрата тепла через неї відбувається не швидше, ніж через будь-яку іншу частину тіла.

Будь-яка ділянка шкіри, відкрита холоду, втрачає тепло. Ви, звісно, ​​можете одягнути шапку, щоб захистити голову, але вона не є більш вразливою до втрати тепла, ніж решта тіла.

Міф 2. Гарячий напій зігріває швидше

Якщо ви провели весь день на холоді, вам, напевно, хочеться випити чогось гарячого, щоб «зігрітися». І хоча психологічно це справді може давати відчуття тепла, насправді гарячий напій не підвищує температуру вашого тіла.

Те саме стосується й холодних напоїв: вони не здатні знизити внутрішню температуру тіла.

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Ба більше, за певних умов — у спекотному й сухому кліматі — гарячий напій може навіть допомогти організму охолонути, оскільки він посилює потовиділення. Коли ви пітнієте, краплі поту випаровуються зі шкіри, що сприяє охолодженню тіла.

Утім, це зовсім не означає, що гарячі напої — це погано. Ви, як і раніше, можете насолоджуватися улюбленими зігрівальними напоями — просто знайте, що вони не підвищать температуру вашого тіла суттєво.

Міф 3. На холоді легше захворіти

Можливо, ви чули, що перебування на холоді підвищує ризик захворіти. Хоча це твердження не зовсім правильне, воно все ж має під собою певне підґрунтя.

Такі захворювання, як звичайна застуда, грип чи респіраторно-синцитіальна інфекція (РСІ), спричиняються вірусами та бактеріями, а не холодною погодою.

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У холодну пору року люди частіше залишаються в приміщенні. Тривале перебування в закритому просторі сприяє поширенню інфекційних хвороб — через циркуляцію одного й того самого повітря та високу ймовірність тісного контакту з іншими людьми.

Зменшити ризик можна, забезпечивши циркуляцію свіжого повітря, наприклад, відчиняючи вікна або використовуючи повітряні фільтри класу HEPA.

Крім того, якщо надвірний холод не завдає вам сильного дискомфорту, корисно вийти на вулицю — подихати свіжим повітрям і порухатися. Спочатку може бути трохи прохолодно, але щойно ви почнете йти чи бігти, тіло зігріється до комфортної температури.

Міф 4. Взимку неможливо отримати сонячний опік

Те, що на вулиці холодно, зовсім не означає, що сонце «вимикається»! Сонячні опіки спричиняють ультрафіолетові (УФ) промені, а не тепло. До того ж ультрафіолет здатен проникати крізь хмари й туман.

Якщо ви захоплюєтеся зимовими видами спорту, як-от сноубордингом чи катанням на лижах, ризик зростає. Це пояснюється тим, що такі заняття зазвичай відбуваються на значній висоті, де атмосфера розріджена і поглинає менше випромінювання.

До того ж сніг відбиває до 80% ультрафіолетових променів, тож сонячне випромінювання впливає на вас двічі.

Щоб убезпечити себе від сонця цієї зими, скористайтеся такими порадами:

Носіть одяг, що повністю закриває шкіру. Оскільки на вулиці холодно, ви, ймовірно, вже так і робите, проте можете забути про вразливі ділянки — наприклад, голову чи шию.

Використовуйте шарфи та головні убори, щоб захистити шию й шкіру голови.

Використовуйте сонцезахисний засіб широкого спектра дії з фактором захисту (SPF) 15.

Наносьте його на всі відкриті ділянки шкіри щоразу, коли виходите на вулицю. Показник SPF має становити щонайменше 15, а краще — більше.

Також можна знайти зволожувальні сонцезахисні засоби, які додатково захищають шкіру від пересихання.

Уникайте перебування на сонці в години його найвищої активності. Сонце найбільш агресивне в період від 10:00 до 14:00, тому, за можливості, у цей час краще не виходити на вулицю.

Підсумок

Попереду холодні зимові місяці, і ви, можливо, замислюєтеся, як найкраще захистити себе. Цілком імовірно, що ви вже чули деякі з перелічених вище міфів і, можливо, навіть підсвідомо вважали їх правдою.

Тепер, коли ви знаєте, що це лише міфи, ви можете діяти, спираючись на достовірну інформацію, і поділитися нею з друзями.

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