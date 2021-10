Адель: "золотий голос" Великої Британії

Що ми знаємо про співачку.

Досьє зірки

Дата народження: 5 травня 1988 року

Знак зодіаку: Телець

Рік східного календаря: Дракон

Місце народження: Тоттенгем, Лондон, Англія

Сімейний стан: розлучена

Зріст: 1,75 м

Вага: 75 кг

Відома британська поп-джаз-соул-співачка та авторка пісень. Повне ім'я – Адель Лорі Блу Едкінс. Власниця 15 статуеток "Греммі" та 8 премій BRIT Awards, а також "Оскара".

Адель на Saturday Night Live / скриншот з відео

Біографія та кар'єра

З дитинства захоплювалась музикою. У школі виступала на сцені, завжди була задіяна у різних шкільних постановках. У юному віці любила творчість Етті Джеймс та Дасті Спрінгфілд. Про професійну кар'єру співачки не думала, навпаки, хотіла займатися розкручуванням інших артистів.

Вступила до Лондонської школи виконавчого мистецтва та технологій у Кройдоні (до неї тут навчалася Емі Вайнхаус та Леона Льюїс). Навчання завершило 2006 року.

Можливо, світ і не дізнався б про таку талановиту артистку, як Адель, якби не її приятель. Саме він розмістив на MySpace демозапис Адель, записаний ще у шкільні роки.

Адель / Associated Press

Першою піснею, яку почули в Інтернеті стала композиція Hometown Glory. Її Адель написала у 16 років для однієї зі шкільних постановок. Пісня потрапила до рук продюсерам XL Recordings, з яким дівчина згодом підписала контракт.

У 18 років Адель випустила цю ж композицію як сингл свого дебютного альбому – і одразу ж набула популярності, армію шанувальників та премію Brit Awards Critics' Choice Award.

Через рік вийшов дебютний сингл співачки Hometown Glory. Пізніше він був використаний як саундтрек у серіалі Skins. Незабаром співачка випустила другий сингл Chasing Pavements. У січні 2008-го світ побачив дебютний альбом "Адель" під назвою "19". За місяць він набув статусу платинового, і в рідній Британії співачка стала дуже популярною. Настав час підкорювати американську публіку. У червні 2008-го її альбом вийшов у США.

Адель / Associated Press

2010-го Адель була номінована на премію "Греммі" у номінації "Найкраще жіноче поп-виконання" за сингл "Hometown Glory".

У січні 2011-го співачка презентувала британській публіці другу платівку під назвою "21". В Америці реліз відбувся 22 лютого. Музичні критики відзначили зміни у творчості Адель: у новому альбомі було більше музики стилю кантрі, аніж поп. Але експерименти над стилем не завадили платівці піднятись на перші місця хіт-парадів.

Адель / Associated Press

Другий сингл Someone Like You Адель представила на церемонії Brit Awards, невдовзі він вийшов на перше місце у Британії. Співачка з двома синглами та двома альбомами у перших "п'ятірках" одночасно стала другою в історії після гурту The Beatles, кому взагалі вдавалося досягти такого результату. Диск "21" потрапив до п'ятірки найуспішніших релізів за весь час існування британського медіаринку.

2011 року Адель перенесла операцію на зв'язках, але це не завадило їй відновитись у найкоротші терміни, щоб взяти участь у церемонії Billboard Music Award. Співачка стала абсолютним тріумфатором церемонії та забрала з собою 12 нагород із 20 номінацій.

2012-го записала саундтрек Skyfall до фільму "007: Координати "Скайфолл" та отримала статуетки "Золотий глобус" та "Оскар" у номінації "Променева пісня".

2014-го за заслуги у розвитку культури та мистецтва Адель отримала орден Британської імперії.

1 жовтня 2021 року на пам'ятках та будинках у різних містах у всьому світі з'явилися світлові проекції та рекламні щити з цифрою "30". Багато хто подумав, що це пов'язано з планами співачки і що "30" буде назвою її четвертого альбому. Це згодом і було підтверджено, а 5 жовтня 2021 року Адель оголосила про свій новий сингл Easy on Me, який вийшов 15 жовтня.

Особисте життя Адель

2011-го Адель вийшла заміж за власника інвестиційно-холдингової компанії Саймона Конеккі, він був старший за неї на 13 років. 2012 року у пари народився син Анджело. Для Саймона це вже друга дитина, а Адель стала матір'ю вперше.

Адель і Саймон Конеккі / Getty Images

12 вересня 2019 року Адель подала на розлучення.

Зараз Адель перебуває у стосунках із 39-річним Річ Полом.

Адель і Річ Пол / Getty Images

Адель і Річ Пол / Getty Images

Цікаві факти про Адель

Її воскова фігура є Музей мадам Тюссо у Лондоні.

Улюблений колір – чорний, улюблені сукні – вінтажні, взуття – класичні туфлі на невеликих підборах.

Карл Лагерфельд якось назвав Адель занадто гладкою для світу шоу-бізнесу, а потім надіслав їй сумочку як вибачення.

Адель / Associated Press

Усім своїм шанувальникам співачка радить вчитися не заглиблюватися в життєві труднощі та знаходити собі цікаве заняття.

Адель / Associated Press

Боїться літати у літаках.

У травні 2020 року Адель здивувала всіх своїм схудненням на 40 кг.

Инстаграм Адель

