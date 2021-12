Брітні Спірс: головна попікона 2000-х

Що ми знаємо про співачку.

Досьє зірки

Дата народження: 2 грудня 1981 року

Параметри: 96 — 67 — 97

Брітні Спірс — американська співачка, володарка "Греммі", актриса, танцівниця і авторка пісень. Повне ім'я — Брітні Джин Спірс.

Біографія та кар'єра Брітні Спірс

Народилася 2 грудня 1981 року в місті Кентвуд. Її мати Лінн працювала в школі вчителькою, батько Джеймс за професією будівельник і кухар. У Брітні є старший брат Браян і молодша сестра Джеймі Лінн.

Брітні Спірс / Getty Images

У дитинстві займалася художньою гімнастикою і співала в церковному хорі баптистської церкви. У 8 років пройшла кастинг в "Клуб Міккі-Мауса" на каналі "Дісней", але продюсери визнали її занадто юною і з першого разу не взяли. Тоді Брітні вирушила на навчання до акторської школи в Нью-Йорку, а через три роки повернулася в "Клуб Міккі-Мауса".

Брітні Спірс / Getty Images

Шкільні роки Брітні минули в Луїзіані. І саме в підлітковому віці дівчинка вирішила, що хоче стати співачкою. Спочатку вона співала у дівочій групі Innosense, а потім записала своє демо, яке потрапило в руки продюсерам Jive Records, які і підписали зі співачкою перший контракт. Спочатку Брітні виступала на розігріві у груп 'N Sync і Backstreet Boys, а потім і сама почала збирати стадіони.

У 1999 році вийшов дебютний альбом Спірс Baby One More Time. Він протримався 51 тиждень в десятці чарта Billboard 200 і 15 разів став платиновим. Досі цю платівку вважають найуспішнішою в кар'єрі Брітні. Цього ж року співачка поїхала в свій перший тур, який включав в себе 80 концертів.

Брітні Спірс / Getty Images

2000 року вийшов другий альбом Брітні Спірс Oops! ... I Did It Again. Він був проданий тиражем понад 20 мільйонів копій у всьому світі і номінований на премію "Греммі" в категорії "Найкращий попальбом".

Брітні Спірс / Getty Images

2001-го світ побачила третя платівка під назвою Britney. Одразу ж після виходу альбому Спірс вирушила в тур Dream Within a Dream Tour, після закінчення якого оголосила, що хоче взяти 6-місячну перерву в кар'єрі. Це сталося після розставання з Джастіном Тімберлейком, з яким вони були разом 4 роки. На сцену поппринцеса повернулася в 2003 році з четвертим студійним альбомом In the Zone. Найуспішніший сингл альбому — Toxic — приніс співачці першу статуетку "Греммі".

Брітні Спірс / Associated Press

На чотири наступні роки Брітні випала з колії шоу-бізнесу. Вона вийшла заміж, народила двох дітей і повернулася на сцену в 2007-му. Але ненадовго. Після смерті рідної тітки і гучного розлучення Спірс несподівано для всіх поголила голову. Рідні змусили її лягти в реабілітаційний центр. Коли постало питання про те, чи може Брітні опікуватися дітьми, несподівано стало відомо, що вона вживає наркотики. Природно, опіки її позбавили.

2007-го відбулася прем'єра нової пісні Брітні Gimme More, першого синглу з нового альбому співачки. П'ятий студійний альбом отримав назву Blackout і був визнаний найгіршим у кар'єрі співачки.

У січні 2008-го Брітні була госпіталізована в психіатричну клініку, а суд визнав її тимчасово недієздатною. Її опікуном призначили батька Джеймса Спірса.

Брітні Спірс / Getty Images

2008-го вийшов новий студійний альбом Circus. За ним послідувало турне, однак шанувальники Брітні йшли з концертів, тому що співачка виконувала пісні під фонограму.

2011-го світ побачив альбом Femme Fatale, який отримав титул платинового і вважається однією з найкращих робіт співачки з часів виходу її першої платівки.

Брітні Спірс / Getty Images

2012 року Спірс стала суддею другого сезону американської версії шоу The X Factor. Співачка уклала контракт на 15 мільйонів доларів і стала найбільш високооплачуваною суддею за всю історію подібних конкурсів. У грудні 2012-го журнал Forbes назвав Брітні Спірс найбільш високооплачуваною співачкою в музичній індустрії за підсумками 2012 року, оцінивши її доходи в 58 мільйонів доларів.

У грудні 2013 року вийшов восьмий альбом Брітні під назвою Britney Jean.

Брітні Спірс / Getty Images

У серпні 2016 року Спірс випустила 9-й студійний альбом під назвою Glory, над яким працювала два роки.

2018-го співачка оголосила про свій турі Piece of Me по Північній Америці і Європі.

Брітні Спірс / Getty Images

4 січня 2019 співачка оголосила про безстрокову перерву в роботі і скасування свого запланованого шоу в Лас-Вегасі. Пізніше через стрес і хвороби батька потрапила до психіатричного закладу. Стали з'являтися думки, що батько-опікун Брітні силою її там утримує. Це призвело до виникнення руху за припинення опікунства над Спірс, який отримав назву #FreeBritney.

У серпні 2020 року Джеймі Спірс назвав рух #FreeBritney жартом, а його організаторів — теоретиками змови. Фанати зірки досі турбуються через психологічний стан співачки.

12 листопада 2021 року за рішенням суду опіку над Брітні було офіційно припинено.

Особисте життя Брітні Спірс

Особисте життя співачки завжди викликало великий інтерес.

Чотири роки зустрічалася зі співаком Джастіном Тімберлейком, із яким познайомилася в "Клубі Міккі-Мауса". Пара розлучилася в 2002 році.

Брітні була двічі заміжня. Вперше — 2004 року — за другом дитинства Джейсоном Александром. Шлюб був укладений в Лас-Вегасі і анульований через 55 годин.

Влітку 2004-го через три місяці після знайомства вийшла заміж за танцівника Кевіна Федерлайна. У пари народилося двоє синів — Джейден і Шонн Престон. 2007-го подружжя розлучилося.

Брітні Спірс і Кевін Федерлайн / Getty Images

2011-го Брітні була заручена зі своїм агентом Джейсоном Травіком, але на початку 2013-го вони несподівано розлучилися. Після цього Брітні зустрічалася з юристом Девідом Лукаду, з яким познайомилася в гольф-клубі. Їхні стосунки тривали півтора року і закінчилися в серпні 2014-го.

Далі пішов нетривалий роман із телевізійним продюсером і сценаристом Чарлі Еберсолом.

У 2016 році Брітні почала зустрічатися з фітнес-тренером Семом Есгарі. У вересні 2021 року Брітні Спірс оголосила про заручини з Есгарі.

Брітні Спірс і Сем Асгарі / Getty Images

Цікаві факти про Брітні Спірс

Брітні займалася випусканням парфумерної лінії, знімалася в рекламі, різних реаліті і ТБ-шоу. Свого часу захоплювалася кабалою, але в 2006 році заявила, що більше її не вивчає. Тоді Спірс сказала: "Моя дитина — ось моя релігія".

Брітні Спірс / Getty Images

Станом на січень 2018 року Спірс випустила 24 аромати з Елізабет Арден.

Хобі — садівництво.

Брітні Спірс / Getty Images

У своїй зовнішність найбільше не любить "ці великі і потворні ступні".

Улюблене місце для відпочинку — пляж.

Брітні Спірс / Associated Press

Спірс — авторка чотирьох книжок, серед яких мемуари "Від серця до серця" і роман "Подарунок матері", які співачка вигадала разом із матір'ю Лінн Спірс.

Співачка — велика ласунка, за її словами, шоколад вона може їсти не тільки вдень, але і вночі. Не менш улюблені ласощі Брітні — морозиво, особливо вона любить апельсиновий сорбет, якщо його немає під рукою, вона може жувати лід.

Брітні Спірс / Getty Images

