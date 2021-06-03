Донателла Версаче: культова особистість, філантроп і дизайнерка легендарного Модного дому

Що ми знаємо про спадкоємицю модної імперії.

Дата народження: 2 березня 1956 року

березня 1956 року Знак Зодіаку: Риби

Риби Рік східного календаря: Мавпа

Мавпа Місце народження: Реджо-ді-Калабрія, Калабрія, Італія

Реджо-ді-Калабрія, Калабрія, Італія Сімейний стан: в розлученні

в розлученні Зріст: 1,65 м

1,65 м Вага: 46 кг

46 кг Параметри: 86 — 61 — 86

86 — 61 — 86 Офіційна сторінка в Instagram

Донателла Версаче — італійська модельєрка, дизайнерка Модного будинку Versace. Сестра засновника Дому Versace — Джанні Версаче.

Біографія та кар'єра Донателли Версаче

Народилася в маленькому італійському містечку Реджо-ді-Калабрія в сім'ї економіста і кравчині. Була четвертим і наймолодшою дитиною в сім'ї. Любов до моди Донателла успадкувала від матері Франчески, яка шила сукні для післявоєнної італійської аристократії.

Донателла Версаче / Associated Press

В юності Донателла Версаче відрізнялася бурхливою вдачею і ні на крок не відходила від старшого на 10 років брата Джанні. Після закінчення школи Донателла відправилася слідом за братом у Флоренцію вивчати дизайн та літературу. А закінчивши вуз, влаштувалася на роботу в ательє Джанні. Спочатку працювала директором зі зв'язків з громадськістю, відповідала за рекламні кампанії і фотосесії. Завдяки своїй комунікабельності Версаче вміла обростати потрібними зв'язками, тому незабаром на покази бренду стали приходити такі зірки, як Мадонна, Демі Мур, Холлі Беррі. Саме Донателла запропонувала Джанні випускати на подіум найвідоміших моделей і зірок шоу-бізнесу.

У 1995 році брат Джанні випустив парфуми Blonde, який присвятив своїй коханій сестрі, і довірив Донателли ведення молодіжної лінії Versus.

А в 1997 році Джанні Версаче несподівано не стало. Він був убитий якимсь серійним вбивцею поряд з власним будинком в Майамі. А Донателла стала чи не головною підозрюваною у вбивстві. На момент слідства її та інших членів сім'ї Версаче відправили на ізольований приватний курорт на Карибах. Але Донателла була не з тих, хто відсиджується в стороні. Вона витратила величезну кількість сил і грошей на те, щоб вилучити всю інформацію про брата з матеріалів слідства. Також їй вдалося припинити поширення книги автора Франка Монте про життя і смерті Джанні Версаче.

Через три місяці після трагедії Донателла Версаче випустила свою першу колекцію основної лінії Versace. Перша спроба самостійно творити виявилася не дуже вдалою, але Донателла не здавалася. Вона шукала свій власний стиль, при цьому намагалася не втратити основну рису Будинку Versace — гламур.

"Коли Джанні тільки починав, мода була безпечна, комфортна і складна. У ній не існувало поняття" гламур ". Він винайшов" гламур ", який допомагав жінкам висловлювати свою індивідуальність. А я стежу за тим, щоб гламур не йшов з наших колекцій незважаючи на час ", — говорить Версаче.

Донателла Версаче / Associated Press

"Щоб залишатися на гребені, потрібно шукати щось нове", — стверджує Донателла. Вона не боялася експериментів, продовжувала творити і шукати свій власний стиль. Через багато років їй вдалося не просто зберегти модну імперію Versace, але і зробити бренд конкурентоспроможними.

Особисте життя Донателли Версаче

У 1987 році Донателла вийшла заміж за Пола Бека, він був манекенником і виходив на показах чоловічих колекцій Versace. У шлюбі у них народилося двоє дітей — син Даніель і дочка Аллегра. До речі, саме Алегре від дядька Джанні дісталося 50% всіх акцій фондової біржі Versace, в той час як сама Донателла отримала всього 20%. А її брат Санто Версаче має 30%.

На свій 50-річний ювілей Донателла хотіла представити дочка Аллегру як свого наступника на посту Versace, але на той момент дівчинка страждала від анорексії. У хвороби дочки модельєр звинувачує насамперед себе, адже дочка сиділа на дієтах з 13 років і мріяла бути схожою на моделей. Дизайнер і сама грішила пристрастю до дієт і кокаїну, але, як стверджує, вилікувалася завдяки Елтону Джону, який умовив її лягти в клініку.

Цікаві факти про Донателли Версаче

Колекціонує нерухомість.

Носить взуття виключно на підборах.

Неодноразово зверталася до пластичних хірургів, удосконалюючи форму грудей, губ і носа.

Донателла перефарбувалася в блонд в 11 років. Цю ідею запропонував їй Джанні. З тих пір — ось уже понад 50 років — вона не змінює кольору волосся, незважаючи на інші перетворення.

Донателла Версаче / Getty Images

Займається благодійністю, але говорити про це не любить. Донателла часто підтримує молоді таланти. У 2017 році на честь річниці з дня вбивства Джанні вона заснувала стипендію для студентів факультету моди.

Донателла всіляко намагається допомогти побороти пандемію і однією з перших пожертвувала 200 тисяч євро на пошуки вакцини і допомогу хворим в одному з госпіталів Мілана.

Донателла Версаче — одна з меценатів Фонду Елтона Джона по боротьбі зі СНІДом.

У 2018 році на екрани вийшов серіал "Американська історія злочинів", який розповідає про вбивство Джанні Версаче. Він піддавався критиці як з боку прихильників і близьких кутюр'є, його відмовилася дивитися його і сама Донателла.

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