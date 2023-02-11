Дженніфер Еністон: найпопулярніша комедійна актриса

Зіркове досьє

Дата народження: 11 лютого 1969 року

11 лютого 1969 року Знак зодіаку: Водолій

Водолій Рік східного календаря: Півень

Півень Місце народження: Шерман-Оукс, Каліфорнія, США

Шерман-Оукс, Каліфорнія, США Сімейний стан: розлучена

розлучена Зріст: 1,64 м

1,64 м Вага: 51 кг

51 кг Параметри: 94 — 60 — 90

94 — 60 — 90 Офіційна сторінка в Instagram

Останні новини про Дженіфер Еністон

Дитинство і кар'єра Дженніфер Еністон

Повне ім'я — Дженніфер Джоанна Еністон. Справжнє прізвище — Анастассакіс, яку скоротили до Еністон. Її дід на прізвище Анастассакіс приїхав до США з Греції і став власником закусочної.

Народилася в сім'ї акторів Джона Еністон і Ненсі Доу. У Дженніфер є два брати: старший — Джон Мелік та молодший — Апекс Еністон. Коли майбутній зірці виповнилося дев'ять років, батьки розлучилися. Вона залишилася з матір'ю, але часто їздила до батька, який переїхав до Лос-Анджелеса.

Дженіфер Еністон / Фото: Getty Images

В одинадцять років почала грати в драматичному гуртку при школі Рудольфа Штайнера. Закінчила Нью-йоркську школу акторської майстерності. Своє професійне навчання вона продовжила в 1987 році в нью-йоркській школі мистецтв LaGuardia.

Відомою Еністон зробив комедійний серіал "Друзі" , який стартував 1994 року і одразу отримав статус культового. За роль Рейчел актриса була п'ять разів номінована на "Еммі", одного разу перемогла в номінації "Найкраща жіноча роль в комедійному серіалі", а 2003 року була нагороджена премією "Золотий глобус".

Кортні Кокс, Лайза Кудроу і Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

В яких фільмах знімалася Дженніфер Еністон

Знімалася у фільмах і серіалах:

"Тільки вона єдина"

"А ось і поли"

"Ціна зради"

"Брюс Всемогутній"

"Розлучення по-американськи"

"Обіцяти — не означає одружитися"

"Марлі і я"

"Кохання трапляється"

"Дружина напрокат"

"Жага мандрів"

"Полювання на колишню"

"Нестерпні боси"

"Ми — Міллери"

"Друзі"

"Ранкове шоу" і в ін.

Дженніфер Еністон і Різ Уізерспун / Фото: Associated Press

Восени 2019 року Еністон знялася в серіалі "Ранкове шоу". За роль в ньому актриса отримала премію Гільдії кіноакторів за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі, а також була номінована на премію "Еммі" за найкращу жіночу роль у драматичному телесеріалі і дві премії "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль в телевізійному серіалі.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Дженніфер Еністон і Бред Пітт

Бред Пітт і Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

У липні 2000 року вийшла заміж за Бреда Пітта, церемонія одруження відбулася в Малібу. Менше ніж через п'ять років, в січні 2005 року, подружжя розлучилося. Причиною розлучення став роман Пітта з Анджеліною Джолі і небажання Дженніфер мати дітей, хоча вона цей факт всіляко заперечувала.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Розлучення став для актриси жахливим ударом, але вона його пережила: "Я зрозуміла, що можна подолати навіть дуже сильний душевний біль. Люди — дивні істоти. Вони пружні, еластичні і здатні швидко відновлювати душевні і фізичні сили. Я працювала над собою: робила гімнастику, займалася йогою, їла низькокалорійну їжу. І тільки іноді дозволяла собі з'їсти свій улюблений подвійний чизбургер з цибулею".

Дженніфер Еністон і Бред Пітт / Фото: Getty Images

Особисте життя Дженніфер Еністон

Зустрічалася з музикантами Адамом Д'юріцем і Джоном Мейером і акторами Тейтем Донованом, Вінсом Воном, Оуном Вілсоном. Також Еністон часто бачили з Джерадом Батлером, з яким вона знімалася в картині "Полювання на колишню".

Дженіфер Еністон / Фото: Getty Images

2011 року Еністон почала зустрічатися з актором Джастіном Теру, з яким познайомилася на зніманнях фільму "Жага мандрів". У серпні 2012 року пара оголосила про свої заручини. В ніч проти 6 серпня 2015-го вони одружилися в їхньому будинку в Лос-Анджелесі. Однак в лютому 2018 року Дженніфер і Джастін оголосили про своє розлучення.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру / Фото: Getty Images

"Щоб припинити можливі спекуляції, ми вирішили самі оголосити про те, що розлучилися. Це взаємне рішення, і воно було прийнято ще в кінці 2017 го. Ми розлучаємося як пара, але маємо намір залишитися друзями. Ми могли б зберегти поки все в таємниці, але, передбачаючи неминучі плітки в ЗМІ, ми вирішили заявити про наше рішення відкрито. Ми запевняємо, що збережемо любов і повагу одне до одного!" — розповів Джастін Теру в інтерв'ю New York Times.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру / Фото: Getty Images

Секрет краси Дженніфер Еністон

Довгий час була незадоволена своїм зовнішнім виглядом — актриса вважала себе гладкою і навіть ховалася від об'єктивів фотокамер. Раніше худла за допомогою так званої "зональної дієти": її денний раціон складався з 30% білків, 30% жирів і 40% вуглеводів.

Дженіфер Еністон / Фото: Getty Images

Нещодавно перейшла на дієту-пюре, що складається з перетертих овочевих супів і пюре з овочів і фруктів. Все це потрібно їсти невеликими порціями і запивати великою кількістю води або чаєм без цукру. Тільки в обід дозволяється з'їсти шматочок відвареної риби або нежирного м'яса з овочевим салатом. Актриса дуже задоволена дієтою, запевняючи, що вона не відчуває почуття голоду і водночас худне.

Дженіфер Еністон / Фото: Getty Images

Еністон визнає, що зробила ринопластику (підкоригувала форму носа) і процедуру з омолоджування обличчя. Зі зморшками бореться за допомогою косметичних засобів з молочною сироваткою.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Дженніфер Аністон — фанатка йоги і адептка філософії цієї практики. Завдяки багаторічному захопленню йогою вона домоглася тіла, яке називають найкрасивішим в Голлівуді.

Дуже любить спа-процедури.

Дженіфер Еністон / Фото: Getty Images

Займається спортом — бігом, віндсерфінгом і серфінгом з веслами, щодня робить кардіорозминку. 2000 року її ноги були визнані найкрасивішими в Голлівуді.

Цікаві факти про Дженніфер Еністон

Найкращі подруги Еністон — актриса Кортні Кокс і телеведуча Опра Вінфрі.

Дженніфер Еністон і Кортні Кокс / Фото: Getty Images

Займається бізнесом — випустила лінію парфумів Jennifer Aniston.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Актриса зізнається в інтерв'ю в цілковитій комп'ютерній безграмотності.

Дженніфер колекціонує антикваріат.

Дженіфер Еністон / Фото: Getty Images

Еністон боїться літати на літаках, тому віддає перевагу наземному транспорту.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Багато жінок хотіли зачіску, як у Рейчел із серіалу "Друзі", однак Дженніфер не розділяла їхній ентузіазм. "Я не була прихильницею Рейчел, — розповіла вона в інтерв'ю журналу Glamour. — Я не могла самостійно доглядати за нею, що завдавало мені багато незручностей".

Дженіфер Еністон / Фото: Getty Images

Любить ходити за покупками до супермаркету. Кулінарні уподобання — мексиканська кухня, улюблені напої — мартіні і коктейль "Кривава Мері".

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Актриса просто обожнює собак.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Дженіфер Еністон / Фото: Getty Images

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