Дженніфер Лоуренс: оскароносна голлівудська акторка та зірка "Голодних ігор"

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Досьє зірки

Дата народження: 15 серпня 1990 року

15 серпня 1990 року Знак зодіаку: Лев

Лев Рік східного календаря: Кінь

Кінь Місце народження: Луїсвілль, Кентуккі, США

Луїсвілль, Кентуккі, США Сімейний стан: одружена

одружена Зріст: 1,71 м

1,71 м Вага: 60 кг

60 кг Параметри: 91 – 66 – 92

Дженніфер Лоуренс — американська акторка, широко відома публіці завдяки ролям у фільмах "Голодні ігри" та "Мій хлопець — псих".

Дженніфер Лоуренс / Getty Images

Біографія та кар'єра Дженніфер Лоуренс

Дженніфер народилася 15 серпня 1990 року в сім'ї будівельника Гарі Лоуренса та виховательки дитячого табору Карен Лоуренс. У 14 років твердо вирішила стати акторкою та попросила батьків відвезти її до Нью-Йорка. Закінчивши школу екстерном на два роки раніше, Дженніфер приїхала до міста своєї мрії. Агентства, в яких прослуховувалася Лоуренс, високо оцінили її акторські дані, водночас акторської освіти у дівчинки не було, та й на навчання часу теж не знайшлося.

Дженніфер Лоуренс / Getty Images

Перші кроки на ТБ Дженніфер зробила 2006 року, знявшись у телепроєкті "Міська компанія" та в серіалі "Шоу Біллі Інґвала". Перший повнометражний фільм за участю Лоуренс вийшов на екрани у 2008 році. Це була картина "Вечірка в саду". Одразу після цього актриса отримала свою першу головну роль у фільмі "Будинок покеру". Всесвітню популярність Лоуренс здобула після виходу фільму "Охоплена полум'ям рівнина", де вона зіграла з такими метрами, як Шарліз Терон та Кім Бейсінгер. За цю роль дівчину навіть нагородили премією імені Марчелло Мастроянні на Венеціанському кінофестивалі.

Дженніфер Лоуренс / Getty Images

2009 року Дженніфер зіграла головну роль у малобюджетній драмі "Зимова кістка". Цю роль вважають однією з найцікавіших у кар'єрі Лоуренс. 2011-го фільм був номінований на чотири "Оскари", включаючи номінацію "Найкраща жіноча роль". Проте свій заповітний "Оскар" Лоуренс отримала лише за два роки.

Першим великобюджетним фільмом за участю Лоуренс став блокбастер Меттью Вона "Люди Ікс: Перший клас". За роль акторка здобула дві номінації на премію Teen Choice Awards.

2012 року Лоуренс зіграла одразу у двох касових фільмах: у "Голодних іграх" та у комедії "Мій хлопець – псих". На роль у комедії, окрім Дженніфер, претендували Енн Гетевей, Рейчел МакАдамс, Елізабет Бенкс, Руні Мара та Олівія Вайлд. Мабуть, недаремно на кастингу була така конкуренція. По-перше, головну чоловічу роль відіграв Бредлі Купер. А по-друге, фільм отримав вісім номінацій на "Оскар", а Дженніфер – статуетку за "Найкращу жіночу роль".

Дженніфер Лоуренс / Associated Press

Журнал Forbes 2013 року назвав Дженніфер Лоуренс другою після Анджеліни Джолі найоплачуванішою зіркою Голлівуду.

2014-го вийшов на екрани сьомий фільм кіносеріалу "Люди Ікс" — "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", в якому Лоуренс знову зіграла мутантку Містік, а також драма "Серена", де актриса зіграла головні ролі разом із Бредлі Купером.

Дженніфер Лоуренс / Associated Press

2015 року Лоуренс зіграла головну роль у картині Девіда О. Рассела Джой. 2016-го втретє зіграла роль Містік у фільмі "Люди Ікс: Апокаліпсис".

2017 року вийшов єдиний фільм Лоуренс — "Мама!" режисера Даррена Аронофськи. 2018 року на екрани вийшов фільм "Червоний горобець", у якому Дженніфер зіграла шпигунку.

Окрім роботи в кіно, Дженніфер Лоуренс співпрацює з Модним домом Dior, зокрема є обличчям сумок Miss Dior. Раніше цю посаду обіймала актриса Міла Куніс.

Дженніфер Лоуренс / Associated Press

У грудні 2021 року відбулася прем'єра комедії "Не дивіться нагору", в якій, крім Лоуренс, знімалися Леонардо Ді Капріо, Джона Гілл, Марк Райланс, Меріл Стріп, Кейт Бланшетт, Тімоті Шаламе та Аріана Гранде.

Дженніфер Лоуренс і Леонардо Ді Капріо / Associated Press

У яких фільмах знімалася Дженніфер Лоуренс:

"Вечірка в саду"

"Будинок покеру"

"Охоплена полум'ям рівнина"

"Зимова кістка"

"Люди Ікс: Перший клас"

"Голодні ігри" (всі 3 частини)

"Мій хлопець — псих"

"Афера по-американськи"

"Серена"

Джой

"Пасажири"

"Мати!"

"Червоний горобець"

"Не дивіться нагору" та ін.

Особисте життя Дженніфер Лоуренс

Від 2011 до 2013 року перебувала у романтичних стосунках з актором Ніколасом Голтом, партнером за фільмом "Люди ікс". Після виходу фільму "Мій хлопець – псих" їй приписували роман із Бредлі Купером, але обидва спростували чутки.

Від вересня 2016 року Лоуренс зустрічалася з режисером Дарреном Аронофськи, але у листопаді 2017-го пара розбіглася.

Дженніфер Лоуренс і Даррен Аронофскі / Getty Images

2018 року почала зустрічатися з директором художньої галереї Куком Мароні. У лютому 2019 року пара побралася, а у жовтні відбулося весілля. У вересні 2021 року стало відомо, що подружжя чекає на первістка.

Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні / Getty Images

Дженніфер Лоуренс / Getty Images

Дженніфер Лоуренс / Associated Press

Цікаві факти про Дженніфер Лоуренс

У дитинстві любила коней.

Не сидить на дієтах, але займається спортом.

Вільний час любить проводити із друзями.

Дженніфер Лоуренс / Associated Press

Улюблене місце у будинку – диван.

Проходила кастинг на участь у сазі "Сутінки".

Дженніфер Лоуренс / Associated Press

Улюблені фільми Дженніфер Лоуренс — "Великий Лебовські", "Гарольд і Мод" та "Північ у Парижі".

У школі Дженніфер називали прізвисько "Нітро" через її енергійність і хоробрість.

Дженніфер Лоуренс у сукні Marchesa на прем'єрі "Голодних ігор" у Берліні / Getty Images

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