Ельза Госк: шведський "ангел" Victoria's Secret

Сьогодні шведська модель святкує 33-річчя.
- Дата народження: 7 листопада 1988 року
- Знак Зодіаку: Скорпіон
- Рік східного календаря: Дракон
- Місце народження: Стокгольм, Швеція
- Сімейний стан: незаміжня
- Зріст: 1,77 м
- Вага: 52 кг
- Параметри: 79 — 56 — 89
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Біографія та кар'єра Ельзи Госк
Ельза Госк — шведська модель, відома як один з "ангелів" американського білизняного бренду Victoria's Secret.
У модельний бізнес Ельза потрапила завдяки своєму батькові, який вважав, що у дівчинки є здібності, і відправив її фотографії в кілька шведських модельних агентств. У 14 років Ельза Госк стала моделлю, взяла участь в декількох успішних шведських проєктах, але все-таки не ставився до цієї роботи серйозно.
Після закінчення школи Ельза вирішила зайнятися професійним баскетболом, але її мрії про кар'єру спортсменки швидко зійшли нанівець. Через два роки Ельза зрозуміла, що рівень гри в країні не такий високий, як їй хотілося б. В результаті було ухвалено рішення залишити баскетбол і сконцентруватися на модельному бізнесі.
Незабаром дівчина переїхала до Нью-Йорка, де познайомилася з фотографом Еллен фон Унверт. Саме цю зустріч Ельза вважає щасливим квитком у світ модельного бізнесу. Еллен знімала Ельзу Госк для бренду Guess.
Ельза Госк у Victoria's Secret
2011 року модель почала співпрацювати з брендом спідньої білизни Victoria's Secret, 2012 року стала обличчям молодіжної лінії VS Pink. І тільки на початку 2015 року — повноправним "ангелом".
Госк відкривала шоу Victoria's Secret 2016 року і одягала вбрання Swarovski 2017 року. А 8 листопада 2018 року представляла фантазійне бра Dream Angels на шоу Victoria's Secret 2018, що відбувалося в Нью-Йорку. Бюстгальтер вартістю 1 мільйон доларів був розроблений ательє Swarovski і вручну прикрашений 2100 діамантами.
Ельза Госк співпрацювала з багатьма брендами, серед яких Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro, Guess, H & M, Levi's, Oriflame, Tiger of Sweden, Vagabond, Sandra Backlund, Schutz і багатьох інших.
Особисте життя Ельзи Госк
Від початку 2015 року Госк зустрічається з британським бізнесменом Томом Дейлі. За словами моделі, секрет їхніх взаємин полягає в маленьких традиціях — наприклад, Том щоранку приносить їй каву в ліжко.
А 29 вересня 2020 року Ельза повідомила, що чекає на первістка.
11 лютого 2021 року Хоск народила дівчинку, яку назвали Тууліккі Джоан.
Цікаві факти про Ельзу Госк
Зараз Ельза Госк живе в Нью-Йорку. Ось що вона говорить про своє життя в цьому місті: "Тут здорово, тільки багато баскетбольних майданчиків. А я, хоч більше не граю, не можу спокійно пройти повз".
У Ельзи є два брати — Лукас і Йоган. Батько хотів, щоб вони теж працювали в модельному бізнесі, тому розсилав їхні фотографії в агентства разом з фотографіями дочки.
Ельза знімалася в кліпі Who's that girl співака Darin.
Госк співпрацює з міжнародною організацією FAIR Girls, яка бореться з нелегальною работоргівлею і експлуатацією людей. Цією темою модель зацікавилася після перегляду фільму "Стукачка", у фільмі якраз розкривається тема незаконного перевезення живого товару в секс-індустрії.
Про себе каже: "Люблю поспати до обіду, обожнюю булочки з корицею, футбол і плавання".
Улюблене місто для життя — Нью-Йорк, улюблене місто для шопінгу — Париж.
Шопінг Ельза обожнює, а ще не уявляє свого життя без сім'ї і друзів. У вільний від роботи час любить ходити на концерти і тусуватися.
Улюблений серіал — "Гра престолів".
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