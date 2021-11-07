Ельза Госк: шведський "ангел" Victoria's Secret

Сьогодні шведська модель святкує 33-річчя.

Дата народження: 7 листопада 1988 року

7 листопада 1988 року Знак Зодіаку: Скорпіон

Скорпіон Рік східного календаря: Дракон

Дракон Місце народження: Стокгольм, Швеція

Стокгольм, Швеція Сімейний стан: незаміжня

незаміжня Зріст: 1,77 м

1,77 м Вага: 52 кг

52 кг Параметри: 79 — 56 — 89

79 — 56 — 89 Офіційна сторінка в Instagram

Біографія та кар'єра Ельзи Госк

Ельза Госк — шведська модель, відома як один з "ангелів" американського білизняного бренду Victoria's Secret.

Ельза Госк / Associated Press

У модельний бізнес Ельза потрапила завдяки своєму батькові, який вважав, що у дівчинки є здібності, і відправив її фотографії в кілька шведських модельних агентств. У 14 років Ельза Госк стала моделлю, взяла участь в декількох успішних шведських проєктах, але все-таки не ставився до цієї роботи серйозно.

Ельза Госк / Getty Images

Після закінчення школи Ельза вирішила зайнятися професійним баскетболом, але її мрії про кар'єру спортсменки швидко зійшли нанівець. Через два роки Ельза зрозуміла, що рівень гри в країні не такий високий, як їй хотілося б. В результаті було ухвалено рішення залишити баскетбол і сконцентруватися на модельному бізнесі.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Ельза Госк / Getty Images

Незабаром дівчина переїхала до Нью-Йорка, де познайомилася з фотографом Еллен фон Унверт. Саме цю зустріч Ельза вважає щасливим квитком у світ модельного бізнесу. Еллен знімала Ельзу Госк для бренду Guess.

Ельза Госк / Getty Images

Ельза Госк у Victoria's Secret

2011 року модель почала співпрацювати з брендом спідньої білизни Victoria's Secret, 2012 року стала обличчям молодіжної лінії VS Pink. І тільки на початку 2015 року — повноправним "ангелом".

Ельза Госк / Getty Images

Госк відкривала шоу Victoria's Secret 2016 року і одягала вбрання Swarovski 2017 року. А 8 листопада 2018 року представляла фантазійне бра Dream Angels на шоу Victoria's Secret 2018, що відбувалося в Нью-Йорку. Бюстгальтер вартістю 1 мільйон доларів був розроблений ательє Swarovski і вручну прикрашений 2100 діамантами.

Ельза Госк / Getty Images

Ельза Госк співпрацювала з багатьма брендами, серед яких Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro, Guess, H & M, Levi's, Oriflame, Tiger of Sweden, Vagabond, Sandra Backlund, Schutz і багатьох інших.

Ельза Госк / Getty Images

Особисте життя Ельзи Госк

Від початку 2015 року Госк зустрічається з британським бізнесменом Томом Дейлі. За словами моделі, секрет їхніх взаємин полягає в маленьких традиціях — наприклад, Том щоранку приносить їй каву в ліжко.

Ельза Госк і Том Далі / Instagram Ельзи Госк

А 29 вересня 2020 року Ельза повідомила, що чекає на первістка.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

11 лютого 2021 року Хоск народила дівчинку, яку назвали Тууліккі Джоан.

Ельза Госк с донькою / Instagram Ельзи Госк

Цікаві факти про Ельзу Госк

Зараз Ельза Госк живе в Нью-Йорку. Ось що вона говорить про своє життя в цьому місті: "Тут здорово, тільки багато баскетбольних майданчиків. А я, хоч більше не граю, не можу спокійно пройти повз".

У Ельзи є два брати — Лукас і Йоган. Батько хотів, щоб вони теж працювали в модельному бізнесі, тому розсилав їхні фотографії в агентства разом з фотографіями дочки.

Ельза Госк / Associated Press

Ельза знімалася в кліпі Who's that girl співака Darin.

Госк співпрацює з міжнародною організацією FAIR Girls, яка бореться з нелегальною работоргівлею і експлуатацією людей. Цією темою модель зацікавилася після перегляду фільму "Стукачка", у фільмі якраз розкривається тема незаконного перевезення живого товару в секс-індустрії.

Ельза Госк / Getty Images

Про себе каже: "Люблю поспати до обіду, обожнюю булочки з корицею, футбол і плавання".

Улюблене місто для життя — Нью-Йорк, улюблене місто для шопінгу — Париж.

Ельза Госк / Associated Press

Шопінг Ельза обожнює, а ще не уявляє свого життя без сім'ї і друзів. У вільний від роботи час любить ходити на концерти і тусуватися.

Ельза Госк / Getty Images

Улюблений серіал — "Гра престолів".

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