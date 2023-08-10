Кайлі Дженнер: зірка реаліті і юна мільярдерка

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Зіркове досьє
- Дата народження: 10 серпня 1997 року
- Знак зодіаку: Лев
- Рік східного календаря: Бик
- Місце народження: Калабасас, Каліфорнія, США
- Сімейний стан: незаміжня
- Зріст: 1,68 м
- Вага: 62 кг
- Параметри: 94 — 65 — 99
- Офіційна сторінка в Instagram
- Останні новини про Кайлі Дженнер
Дитинство і сім'я Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер — наймолодша з сімейства Кардашян-Дженнер, зірка реаліті-шоу, модель, світська левиця.
Народилася 10 серпня 1997 року місті Калабасасі, штат Каліфорнія. Батько — колишній олімпійський спортсмен Брюс Дженнер, який нещодавно змінив стать і став жінкою — Кейтлін Дженнер. Мати — Кріс Дженнер, бізнесвумен і менеджер усіх п'ятьох сестер — Кім, Хлое і Кортні Кардашян, а також Кендалл і Кайлі Дженнер. Також у Кайлі є єдиноутробний брат Роберт і єдинокровні брати Бартон, Брендон і Броуді, і сестра Кейсі Дженнер (з боку батька). Її старша сестра Кендалл — успішна модель.
Кайлі ходила до школи С'єрра Каньйону, але в 2012 році перевелася на домашнє навчання.
Початок кар'єри Кайлі Дженнер
Як і її старша сестра, Кайлі намагалася почати модельну кар'єру: вона знімалася в рекламі одягу Crush Your Style, була моделлю компанії з виробництва одягу своєї кузини, а також знімалася для глянцевих журналів. Але найбільше популярності їй принесло реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".
2011 року вона виходила на подіум в рамках показу колекції канадської співачки Авріл Лавін. У 2013-му почала сама займатися виробництвом одягу. Компанія PacSun випустила ексклюзивну лінію одягу Kendall & Kylie, розроблену сестрами Кайлі і Кендалл Дженнер. Разом сестри були ведучими церемонії Much Music Video Awards влітку 2014 року.
Кайлі проявила талант і в літературі, видавши книжку "Повстанці: Місто Індри: Історія Лекс і Лівії", яку теж писала спільно з сестрою.
"Спочатку ми думали написати книгу про нашу з Кендалл життя. Але потім вирішили, що зробимо те, чого від нас ніхто не чекає. І випустили цей науково-фантастичний роман", — розповідає Кайлі.
Бізнес Кайлі Дженнер
Наприкінці 2015 року створила свою власну лінію косметики Kylie Cosmetics. Першу колекцію продали за 30 секунд. Після цього Дженнер почала розширювати асортимент своєї лінії. І вже до середини 2018 року її дохід оцінювався в 900 млн доларів.
Кайлі дуже активно і успішно веде свою сторінку в Instagram. Кількість її абонентів досягла позначки в 214 млн. 2018 року вона очолила список найдорожчих зірок Instagram. За рекламний пост в її акаунті рекламодавцю доведеться заплатити 1 млн доларів.
10 травня 2019 року стало відомо про запуск косметики з догляду Kylie Skin.
2019-го журнал Forbes оцінив її стан в 1 мільярд доларів. Це зробило Кайлі Дженнер наймолодшим мільярдером в історії. Однак пізніше була проведено аудит компанії Дженнер, який показав, що Дженнер протягом декількох років завищувала масштаби власного бізнесу. Її фінансові показали були перераховані, і Forbes виключив Кайлі зі списку мільярдерів.
Особисте життя Кайлі Дженнер
Від 2014-го до 2017-го перебувала у взаєминах із репером Tyga, з яким познайомилася на весіллі сестри Кім Кардашян. На той момент хлопець був заручений, але розірвав заручини зі своєю дівчиною заради стосунків із Кайлі. Восени 2015-го в пресі ходили чутки, що Дженнер вагітна від хлопця, але вони не виявилися правдивими.
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт
Від квітня 2017 року до вересня 2019 року Дженнер зустрічалася з репером Тревісом Скоттом, від якого у неї є дочка Стормі Вебстер та син.
Пластичні операції Кайлі Дженнер
У 17 років Кайлі Дженнер зробила першу пластичну операцію зі збільшення губ. Дівчина розповідає, що це допомогло їй позбутися багатьох комплексів.
Пізніше вона також підправила форму носа. "У моїй юності не було більшості цих процедур. Я вдалася до фізичних втручань тільки після 50 років. Тому, коли я дізналася про операції Кайлі, була трохи в шоці. Але всі ми робили коли-небудь помилки", — сказала мати дівчини Кріс Дженнер .
Нещодавно зірка реаліті зробила чергове сенсаційне зізнання: "Знаєте, після того як я збільшила губи, мені все частіше хочеться, щоб вони знову мали менший вигляд".
Зміни в зовнішності не сприяли успішній модельній кар'єрі, як у старшої сестри Кендалл. Але Кайлі задовольняється тим, що є, каже, що робота в шоу і світські прийоми займають багато часу. Але вона, як і будь-яка дівчина її віку, любить повеселитися. Свої численні фото з вечірок Кайлі викладає в Instagram і каже, що одержима ним. "Я була останньою з нашої родини, хто зареєструвався там", — згадує дівчина.
Цікаві факти про Кайлі Дженнер
Кайлі була фанаткою Брітні Спірс і Леді Гаги.
Щодня Дженнер витрачає близько двох годин на нанесення макіяжу.
Дженнер дуже нетерпляча до критики. Дівчина завжди читає коментарі під своїми постами.
Улюблений колір — чорний.
У Кайлі є шрам на лівій нозі, який дістався їй під час гри на дитячому майданчику.
Дженнер не любить робити непрофесійні знімки, тому на кожному кадрі є спеціальне освітлення.
Мріє знятися в кіно.
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