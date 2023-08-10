Кайлі Дженнер: зірка реаліті і юна мільярдерка

Зіркове досьє

Дата народження: 10 серпня 1997 року

10 серпня 1997 року Знак зодіаку: Лев

Лев Рік східного календаря: Бик

Бик Місце народження: Калабасас, Каліфорнія, США

Калабасас, Каліфорнія, США Сімейний стан: незаміжня

незаміжня Зріст: 1,68 м

1,68 м Вага: 62 кг

62 кг Параметри: 94 — 65 — 99

94 — 65 — 99 Офіційна сторінка в Instagram

Останні новини про Кайлі Дженнер

Дитинство і сім'я Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер — наймолодша з сімейства Кардашян-Дженнер, зірка реаліті-шоу, модель, світська левиця.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Народилася 10 серпня 1997 року місті Калабасасі, штат Каліфорнія. Батько — колишній олімпійський спортсмен Брюс Дженнер, який нещодавно змінив стать і став жінкою — Кейтлін Дженнер. Мати — Кріс Дженнер, бізнесвумен і менеджер усіх п'ятьох сестер — Кім, Хлое і Кортні Кардашян, а також Кендалл і Кайлі Дженнер. Також у Кайлі є єдиноутробний брат Роберт і єдинокровні брати Бартон, Брендон і Броуді, і сестра Кейсі Дженнер (з боку батька). Її старша сестра Кендалл — успішна модель.

Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл / Фото: Getty Images

Кайлі ходила до школи С'єрра Каньйону, але в 2012 році перевелася на домашнє навчання.

Початок кар'єри Кайлі Дженнер

Як і її старша сестра, Кайлі намагалася почати модельну кар'єру: вона знімалася в рекламі одягу Crush Your Style, була моделлю компанії з виробництва одягу своєї кузини, а також знімалася для глянцевих журналів. Але найбільше популярності їй принесло реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

2011 року вона виходила на подіум в рамках показу колекції канадської співачки Авріл Лавін. У 2013-му почала сама займатися виробництвом одягу. Компанія PacSun випустила ексклюзивну лінію одягу Kendall & Kylie, розроблену сестрами Кайлі і Кендалл Дженнер. Разом сестри були ведучими церемонії Much Music Video Awards влітку 2014 року.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Кайлі проявила талант і в літературі, видавши книжку "Повстанці: Місто Індри: Історія Лекс і Лівії", яку теж писала спільно з сестрою.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

"Спочатку ми думали написати книгу про нашу з Кендалл життя. Але потім вирішили, що зробимо те, чого від нас ніхто не чекає. І випустили цей науково-фантастичний роман", — розповідає Кайлі.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Бізнес Кайлі Дженнер

Наприкінці 2015 року створила свою власну лінію косметики Kylie Cosmetics. Першу колекцію продали за 30 секунд. Після цього Дженнер почала розширювати асортимент своєї лінії. І вже до середини 2018 року її дохід оцінювався в 900 млн доларів.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Кайлі дуже активно і успішно веде свою сторінку в Instagram. Кількість її абонентів досягла позначки в 214 млн. 2018 року вона очолила список найдорожчих зірок Instagram. За рекламний пост в її акаунті рекламодавцю доведеться заплатити 1 млн доларів.

10 травня 2019 року стало відомо про запуск косметики з догляду Kylie Skin.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

2019-го журнал Forbes оцінив її стан в 1 мільярд доларів. Це зробило Кайлі Дженнер наймолодшим мільярдером в історії. Однак пізніше була проведено аудит компанії Дженнер, який показав, що Дженнер протягом декількох років завищувала масштаби власного бізнесу. Її фінансові показали були перераховані, і Forbes виключив Кайлі зі списку мільярдерів.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Особисте життя Кайлі Дженнер

Від 2014-го до 2017-го перебувала у взаєминах із репером Tyga, з яким познайомилася на весіллі сестри Кім Кардашян. На той момент хлопець був заручений, але розірвав заручини зі своєю дівчиною заради стосунків із Кайлі. Восени 2015-го в пресі ходили чутки, що Дженнер вагітна від хлопця, але вони не виявилися правдивими.

Кайлі Дженнер і Tyga / Фото: Associated Press

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт

Від квітня 2017 року до вересня 2019 року Дженнер зустрічалася з репером Тревісом Скоттом, від якого у неї є дочка Стормі Вебстер та син.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер з дочкою / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Пластичні операції Кайлі Дженнер

У 17 років Кайлі Дженнер зробила першу пластичну операцію зі збільшення губ. Дівчина розповідає, що це допомогло їй позбутися багатьох комплексів.

Кайлі Дженнер в юності і зараз / Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Пізніше вона також підправила форму носа. "У моїй юності не було більшості цих процедур. Я вдалася до фізичних втручань тільки після 50 років. Тому, коли я дізналася про операції Кайлі, була трохи в шоці. Але всі ми робили коли-небудь помилки", — сказала мати дівчини Кріс Дженнер .

Кайлі Дженнер з дочкою Сторми / Фото: Getty Images

Нещодавно зірка реаліті зробила чергове сенсаційне зізнання: "Знаєте, після того як я збільшила губи, мені все частіше хочеться, щоб вони знову мали менший вигляд".

Зміни в зовнішності не сприяли успішній модельній кар'єрі, як у старшої сестри Кендалл. Але Кайлі задовольняється тим, що є, каже, що робота в шоу і світські прийоми займають багато часу. Але вона, як і будь-яка дівчина її віку, любить повеселитися. Свої численні фото з вечірок Кайлі викладає в Instagram і каже, що одержима ним. "Я була останньою з нашої родини, хто зареєструвався там", — згадує дівчина.

Цікаві факти про Кайлі Дженнер

Кайлі була фанаткою Брітні Спірс і Леді Гаги.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Щодня Дженнер витрачає близько двох годин на нанесення макіяжу.

Дженнер дуже нетерпляча до критики. Дівчина завжди читає коментарі під своїми постами.

Улюблений колір — чорний.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

У Кайлі є шрам на лівій нозі, який дістався їй під час гри на дитячому майданчику.

Дженнер не любить робити непрофесійні знімки, тому на кожному кадрі є спеціальне освітлення.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Мріє знятися в кіно.

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