Кейт Мосс: королева "героїнового шику" і супермодель 90-х

Що ми знаємо про відому британку.

Дата народження: 16 cічня 1974 року

16 cічня 1974 року Знак зодіаку: Козоріг

Козоріг Рік східного календаря: Тигр

Тигр Місце народження: Кройдон, Велика Британія

Кройдон, Велика Британія Сімейний стан: розлучена

розлучена Зріст: 1,7 м

1,7 м Вага: 48 кг

48 кг Параметри: 86,5 — 58 — 89

Біографія і старт кар'єри Кейт Мосс

Народилася в районі Великого Лондона Кройдон в родині Лінди Розіни — бармена, і Пітера Едварда Мосса — агента з подорожей. Батьки розлучилися, коли дівчинці виповнилося 13 років. У Мосс є молодший брат Нік і єдинокровна сестра Лотті (Шарлотта).

Кейт Мосс / Getty Images

Спробувати себе як модель Кейт (справжнє ім'я — Кетрін Енн Мосс) запропонували, коли їй було чотирнадцять років. Уже через два роки її фотографії стали з'являтися на обкладинках найвідоміших журналів мод.

Кейт Мосс / Getty Images

Після того як 1992 року Calvin Klein уклав з Мосс контракт на чотири мільйони доларів, вона багато років співпрацювала з цим брендом. Кейт стала не тільки його облтиччям, а й символом пропагованої ним андрогінности — розмитості зовнішніх відмінностей між чоловіком і жінкою.

Кейт Мосс / Getty Images

На подіумах 90-х натовпами ходили болісно худі і бліді дівчатка-підлітки з синцями під очима — це був так званий "героїновий шик", в параметри якого ідеально вписувалася Кейт Мосс.

У Мосс скандальна репутація, всьому виною її пристрасть до наркотиків. H & M, Burberry, Chanel, Roberto Cavalli і навіть Calvin Klein розірвали свої домовленості з моделлю, після того як таблоїд Daily Mirror опублікував скандальні фото, на яких вона вдихає кокаїнову доріжку. Виявилося, що таким чином Кейт худла. Інцидент був вичерпаний тільки після того, як Мосс привселюдно покаялася у вживанні наркотиків і пропаганді анорексії і пройшла курс реабілітації в одній з американських наркологічних клінік.

Кейт Мосс / Getty Images

Журнал Forbes називає її однією з найбільш впливових знаменитостей і другою за рівнем доходу топмоделлю в світі після Жизель Бундхен.

Кейт Мосс / Associated Press

Кейт Мосс / Getty Images

Створила лінію одягу для бренду TOPSHOP, парфум Kate Moss, відкрила школу моделей.

Кейт Мосс / Getty Images

Особисте життя Кейт Мосс

У Кейт великий "донжуанський" список — в різний час у неї були близькі стосунки з фешнфотографом Маріо Сорренто, акторами Джонні Деппом, Біллі Зейном, Ентоні Ленгтоном, Джеком Ніколсоном.

Кейт Мосс і Джонні Депп / Getty Images

Від цивільного шлюбу з журналістом Джефферсоном Геком модель виховує 18-річну дочку Лілу Грейс, що починає модель.

Ліла Грейс / Associated Press

Кейт Мосс і Ліла Грейс / Getty Images

Зустрічалася з музикантом Пітом Доерті.

У вересні 2007 року Кейт Мосс познайомилася з Джеймі Гінсом, гітаристом The Kills. Вони одружилися 1 липня 2011 року в Лондоні. Роз'їхалися влітку 2015 року, а остаточно розлучилися через 15 місяців, у жовтні 2016 року.

Від 2015 зустрічається з Миколою фон Бісмарком.

Кейт Мосс і Микола фон Бісмарк / Getty Images

Цікаві факти про Кейт Мосс

Визнана ікона стилю, хоча, за її словами, до моди байдужа. Головний принцип Мосс в одязі — поєднувати непоєднуване, вона впевнена, що це додає жінці індивідуальності. Придумуючи нове вбрання, керується тільки власними відчуттями: " Мої образи народжуються самі собою. Я просто вибираю різні речі зі свого гардеробу і дивлюся, що здається мені правильним".

Кейт Мосс / Getty Images

Віддає перевагу легкому, практично непомітному макіяжу. Якщо ж фарбуватися не хоче взагалі, вирішує проблему за допомогою сонцезахисних окулярів.

Кейт Мосс / Getty Images

Боїться стоматологів.

Одного разу Мосс викурила сигарету просто на подіумі. Це сталося на показі Louis Vuitton сезону осінь-зима 2011.

Кейт Мосс / Getty Images

Кейт Мосс стверджує, що зараз веде здоровий спосіб життя. В одному з недавніх інтерв'ю модель зізналася, що щодня займається йогою і регулярно піклується про свою шкіру.

Кейт Мосс / Getty Images

Любить малювати. Щоправда, картини у Мосс виходять переважно похмурими. На аукціоні Lyon & Turnbull був проданий автопортрет моделі, написаний помадою і кров'ю її тодішнього бойфренда — музиканта Піта Доерті.

Кейт Мосс / Getty Images

Випускає джем Kate's Damson Jam — зі слив, вирощених у власному саду. Пише кулінарну книжку.

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