Леді Гага: найепатажніша співачка сучасності

Дата народження: 28 березня 1986 року

Знак Зодіаку: Овен

Рік східного календаря: Тигр

Місце народження: Нью-Йорк, США

Сімейний стан: не заміжня

Зріст: 1,55 м

Вага: 52 кг

Параметри: 92 — 66 — 94

92 — 66 — 94 Офіційна сторінка в Instagram

Lady Gaga — американська співачка, актриса, продюсер, філантроп.

Біографія та кар'єра Леді Гага

Справжнє ім'я — Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта.

Народилася 28 березня 1986 року в Нью-Йорку в італійській родині Джозефа і Синтії Джерманотта. У неї є сестра Наталі, яка на шість років молодше.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Музикою захоплювалася з дитинства. Уже в 4 роки навчилася самостійно грати на фортепіано. Захоплення музикою передалося їй від батька, який в юні роки грав в клубах. У шкільні роки Газі доводилося нелегко, однолітки часто над нею сміялися, бо вона одягалася не так, як всі. При цьому майбутня співачка була зіркою кожної шкільної вечірки.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Після закінчення школи вступила до Школи мистецтв при Нью-Йоркському університеті. У 14 вже співала на сцені нью-йоркського клубу Bitter End, а також виступала на шкільній театральній сцені і в складі ансамблю Regis Jazz Band. У 15 почала виступати в нью-йоркських клубах і, щоб привернути увагу публіки, вже тоді з'являлася на людях в бікіні, коротких шортах і рваних колготках. З роками і набуттям популярності стиль Гаги удосконалився, але не змінився.

Леді Гага / Фото: Associated Press

"У мене дійсно була мрія, і я дійсно хотіла стати зіркою, і я була майже як монстр, тому що я була безстрашна", — говорить про себе співачка.

У 2006 році Гага почала працювати з продюсером Робом Фьюзарі, з яким написала кілька пісень — Beautiful, Dirty, Rich, Dirty Ice Cream, Disco Heaven. Приблизно в цей же час співачка придумала собі псевдонім Lady Gaga (від пісні Queen "Radio Ga Ga").

Леді Гага в Лас-Вегасі / Фото: Getty Images

В кінці 2007-го продюсер Вінсент Херберт підписав співачку на лейбл Streamline Records, який є відгалуженням Interscope Records. Спочатку співачка працювала як автор пісень (писала тексти для Брітні Спірс, Фергі, Pussycat Dolls). Завдяки реперу Ейкону з нею був підписаний контракт на запис альбому.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Дебютна платівка Lady Gaga вийшла в 2008-му, називалася The Fame і була комерційно успішною. У 2009 році був випущений міні-альбом The Fame Monster, розпроданий тиражем, як і його попередник. Сингли Bad Romance, Telephone і Alejandro стали хітами. У 2011-му вийшов другий студійник Born This Way, завдяки якому з'явилися такі хіти, як Born This Way, Judas і The Edge of Glory.

Леді Гага / Фото: Associated Press

У 2013-му вийшла третя платівка Artpop. У 2014-му Леді Гага записала джазовий альбом Cheek to Cheek з американським співаком Тоні Беннеттом. В на початку 2015 співачка заявила, що планує стати першою виконавицею, яка виступить в космосі.

Леді Гага / Фото: Getty Images

21 жовтня 2016 року вийшов п'ятий студійний альбом Joanne.

Леді Гага в Лас-Вегасі / Фото: Getty Images

5 лютого 2017 року Леді Гага знову з'явилася в перерві Супербоула, але вже з повноцінним концертним номером — вона виконала свої найвідоміші хіти, а також пісню Million Reasons з альбому Joanne.

Леді Гага на Суперкубку — 2017 / Фото: Getty Images

Леді Гага на Суперкубку — 2017 / Фото: Getty Images

29 травня 2020 року Леді Гага виклала в Мережу свій шостий студійний альбом Chromatica.

Леді Гага / Фото: Getty Images

20 січня 2021-го співачка Леді Гага була однією з перших зірок, які виступили на інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Має величезну кількість нагород: 11 премій "Греммі", 13 MTV Video Music Awards, 8 MTV Europe Music Awards і один "Оскар". Займає 4-е місце серед 100 найбільших жінок в музиці за версією VH1, а за версією журналу Time є однією з найвпливовіших особистостей в світі.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Леді Гага / Фото: Getty Images

Леді Гага в кіно

Крім музичної кар'єри знімалася в кіно. Зіграла у фільмі Роберта Родрігеса "Мачете вбиває", за що була номінована на "Золоту Малину" в категорії "Гірша актриса другого плану". Також виконала епізодичну роль у фільмі "Місто гріхів-2: Жінка, заради якої варто вбивати".

Леді Гага / Фото: Getty Images

Знялася в двох сезонах "Американської історії жахів".

Леді Гага / Фото: Getty Images

Гага зіграла головну роль у фільмі Бредлі Купера "Зірка народилася", який є ремейком однойменного фільму 1937 року. Світова прем'єра відбулася 5 жовтня 2018 року. Отримала "Оскар" за кращу пісню цьому фільмі, а також номінувалася на "Оскар" в категорії "Краща жіноча роль" за роль в ньому.

Леді Гага і Бредлі Купер / Фото: Associated Press

Леді Гага / Фото: Associated Press

Зараз знімається у фільмі "Будинок Гуччі", який розповість про вбивство Мауріціо Гуччі очолював Модний будинок. Гага виконує у фільмі головну роль — колишню дружину Мауріціо Гуччі- Патрицієві.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Особисте життя Леді Гаги

Була заручена з актором Тейлором Кінні, з яким познайомилася в 2011-му на зйомках кліпу You and I. Їх заручини відбулася 14 лютого 2015 року, однак у липні 2016- го вони розлучилися.

Леді Гага і Тейлор Кінні / Фото: Getty Images

У лютому 2017 року стало відомо про відносини Леді Гаги з її агентом Крістіаном Карина. Влітку 2017 року пара оголосила про заручини, а в лютому 2019 го стало відомо про їх розставання.

Леді Гага і Крістіан Карина / Фото: Getty Images

Цікаві факти про Леді Газі

Lady Gaga є захисницею ЛГБТ-спільноти.

Lady Gaga / Фото: Getty Images

Займається благодійністю, бере участь в кампанії по боротьбі зі СНІДом та ВІЛ. У 2012-му відкрила благодійний фонд, названий на честь її альбому Born This Way. Програма фонду надає підтримку молодим представникам ЛГБТ. Має власну соціальну мережу LittleMonsters, де шанувальники співачки можуть поспілкуватися з нею по чату.

Леді Гага в Парижі / Фото: Getty Images

Своїм хобі називає малювання, правда, картини нікому не показує, тому що вони непристойні. Також захоплюється дизайном, працює над створенням лінії одягу для собак.

Леді Гага — лівша.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Гага обожнює готувати і смачно поїсти. Вважає, що це заслуга її італійських коренів.

Показ колекції Marc Jacobs сезону осінь-зима 2016-2017 на Тижні моди в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Улюблений кіноперсонаж — Керрі Бредшоу з "Сексу у великому місті".

