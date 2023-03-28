Леді Гага: найепатажніша співачка сучасності

Що ми знаємо про зірку.
Зіркове досьє
- Дата народження: 28 березня 1986 року
- Знак Зодіаку: Овен
- Рік східного календаря: Тигр
- Місце народження: Нью-Йорк, США
- Сімейний стан: не заміжня
- Зріст: 1,55 м
- Вага: 52 кг
- Параметри: 92 — 66 — 94
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Lady Gaga — американська співачка, актриса, продюсер, філантроп.
Біографія та кар'єра Леді Гага
Справжнє ім'я — Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта.
Народилася 28 березня 1986 року в Нью-Йорку в італійській родині Джозефа і Синтії Джерманотта. У неї є сестра Наталі, яка на шість років молодше.
Музикою захоплювалася з дитинства. Уже в 4 роки навчилася самостійно грати на фортепіано. Захоплення музикою передалося їй від батька, який в юні роки грав в клубах. У шкільні роки Газі доводилося нелегко, однолітки часто над нею сміялися, бо вона одягалася не так, як всі. При цьому майбутня співачка була зіркою кожної шкільної вечірки.
Після закінчення школи вступила до Школи мистецтв при Нью-Йоркському університеті. У 14 вже співала на сцені нью-йоркського клубу Bitter End, а також виступала на шкільній театральній сцені і в складі ансамблю Regis Jazz Band. У 15 почала виступати в нью-йоркських клубах і, щоб привернути увагу публіки, вже тоді з'являлася на людях в бікіні, коротких шортах і рваних колготках. З роками і набуттям популярності стиль Гаги удосконалився, але не змінився.
"У мене дійсно була мрія, і я дійсно хотіла стати зіркою, і я була майже як монстр, тому що я була безстрашна", — говорить про себе співачка.
У 2006 році Гага почала працювати з продюсером Робом Фьюзарі, з яким написала кілька пісень — Beautiful, Dirty, Rich, Dirty Ice Cream, Disco Heaven. Приблизно в цей же час співачка придумала собі псевдонім Lady Gaga (від пісні Queen "Radio Ga Ga").
В кінці 2007-го продюсер Вінсент Херберт підписав співачку на лейбл Streamline Records, який є відгалуженням Interscope Records. Спочатку співачка працювала як автор пісень (писала тексти для Брітні Спірс, Фергі, Pussycat Dolls). Завдяки реперу Ейкону з нею був підписаний контракт на запис альбому.
Дебютна платівка Lady Gaga вийшла в 2008-му, називалася The Fame і була комерційно успішною. У 2009 році був випущений міні-альбом The Fame Monster, розпроданий тиражем, як і його попередник. Сингли Bad Romance, Telephone і Alejandro стали хітами. У 2011-му вийшов другий студійник Born This Way, завдяки якому з'явилися такі хіти, як Born This Way, Judas і The Edge of Glory.
У 2013-му вийшла третя платівка Artpop. У 2014-му Леді Гага записала джазовий альбом Cheek to Cheek з американським співаком Тоні Беннеттом. В на початку 2015 співачка заявила, що планує стати першою виконавицею, яка виступить в космосі.
21 жовтня 2016 року вийшов п'ятий студійний альбом Joanne.
5 лютого 2017 року Леді Гага знову з'явилася в перерві Супербоула, але вже з повноцінним концертним номером — вона виконала свої найвідоміші хіти, а також пісню Million Reasons з альбому Joanne.
29 травня 2020 року Леді Гага виклала в Мережу свій шостий студійний альбом Chromatica.
20 січня 2021-го співачка Леді Гага була однією з перших зірок, які виступили на інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.
Має величезну кількість нагород: 11 премій "Греммі", 13 MTV Video Music Awards, 8 MTV Europe Music Awards і один "Оскар". Займає 4-е місце серед 100 найбільших жінок в музиці за версією VH1, а за версією журналу Time є однією з найвпливовіших особистостей в світі.
Леді Гага в кіно
Крім музичної кар'єри знімалася в кіно. Зіграла у фільмі Роберта Родрігеса "Мачете вбиває", за що була номінована на "Золоту Малину" в категорії "Гірша актриса другого плану". Також виконала епізодичну роль у фільмі "Місто гріхів-2: Жінка, заради якої варто вбивати".
Знялася в двох сезонах "Американської історії жахів".
Гага зіграла головну роль у фільмі Бредлі Купера "Зірка народилася", який є ремейком однойменного фільму 1937 року. Світова прем'єра відбулася 5 жовтня 2018 року. Отримала "Оскар" за кращу пісню цьому фільмі, а також номінувалася на "Оскар" в категорії "Краща жіноча роль" за роль в ньому.
Зараз знімається у фільмі "Будинок Гуччі", який розповість про вбивство Мауріціо Гуччі очолював Модний будинок. Гага виконує у фільмі головну роль — колишню дружину Мауріціо Гуччі- Патрицієві.
Особисте життя Леді Гаги
Була заручена з актором Тейлором Кінні, з яким познайомилася в 2011-му на зйомках кліпу You and I. Їх заручини відбулася 14 лютого 2015 року, однак у липні 2016- го вони розлучилися.
У лютому 2017 року стало відомо про відносини Леді Гаги з її агентом Крістіаном Карина. Влітку 2017 року пара оголосила про заручини, а в лютому 2019 го стало відомо про їх розставання.
Цікаві факти про Леді Газі
Lady Gaga є захисницею ЛГБТ-спільноти.
Займається благодійністю, бере участь в кампанії по боротьбі зі СНІДом та ВІЛ. У 2012-му відкрила благодійний фонд, названий на честь її альбому Born This Way. Програма фонду надає підтримку молодим представникам ЛГБТ. Має власну соціальну мережу LittleMonsters, де шанувальники співачки можуть поспілкуватися з нею по чату.
Своїм хобі називає малювання, правда, картини нікому не показує, тому що вони непристойні. Також захоплюється дизайном, працює над створенням лінії одягу для собак.
Леді Гага — лівша.
Гага обожнює готувати і смачно поїсти. Вважає, що це заслуга її італійських коренів.
Улюблений кіноперсонаж — Керрі Бредшоу з "Сексу у великому місті".
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