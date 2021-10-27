Міла Куніс: голлівудська акторка, яка народилася в Україні

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Досьє зірки

Дата народження: 14 серпня 1983 року

14 серпня 1983 року Знак зодіаку: Лев

Лев Рік східного календаря: Кабан

Кабан Місце народження: Чернівці, УРСР

Чернівці, УРСР Сімейний стан: одружена

одружена Зріст: 1,63 м

1,63 м Вага: 52 кг

52 кг Параметри: 88 – 60 – 89

Біографія та кар'єра Міли Куніс

Мілена Марківна Куніс – американська акторка, родом із Чернівців. Народилася 14 серпня 1983 року у єврейській родині. Мати Ельвіра була вчителькою фізики (у США – завідувачкою аптеки), батько Марк працював на заводі інженером-механіком (у США працював таксистом), зараз батьки Міли на пенсії. Є в неї й старший брат Михайло, він вчений. Коли Мілі було 7 років, сім'я емігрувала до США. Як розповідала Куніс в одному з інтерв'ю, переїхати довелося через прояви в СРСР ненависті до євреїв.

Міла Куніс / Getty Images

Новим будинком для Міли став Лос-Анджелес. Спочатку дівчинці довелося нелегко, вона зовсім не знала англійської мови. Зараз Міла згадує цей час із усмішкою, а тоді вона приходила додому після школи та цілодобово плакала. Вдосконалити англійську їй допомогло телешоу "Ціна удачі", яке вона дивилася.

Міла Куніс / Getty Images

У старших класах заповзятливі батьки помітили в Мілі акторський талант і віддали навчатися до школи акторської майстерності Беверлі-Гіллз. Там вона зустріла менеджера Сьюзен Кертіс, яка співпрацює з Кунісом досі.

Вищої освіти у Міли Куніс немає, але вона відвідувала деякий час Каліфорнійський університет та університет Лойола Мерімаунт, але через напружений робочий графік навчання довелося покинути.

Міла Куніс / Getty Images

Акторську кар'єру розпочала 1994-го (у 11 років) зі знімань у рекламі ляльок Барбі. Потім почала зніматися у невеликих ролях у кіно та серіалах. У період від 1996 до 1998-го знімалася у фільмах "Дорога, ми зменшили себе" та "Джіа", де зіграла модель Джію Каранджі в дитинстві. Перший успіх до неї прийшов у 14 років, коли Куніс знялася у ситкомі "Шоу 70-х", де грала разом із Ештоном Катчером. Ця роль принесла їй багато нагород та номінацій, серед яких YoungStar Award та Teen Choice Awards.

Міла Куніс / Getty Images

1999 року спробувала себе в новому амплуа – озвучила підлітка Мег у мультсеріалі "Грифіни". Початок 2000-х був не дуже вдалим для Міли щодо кар'єри. Вона багато знімалася, але ролі були значними і успішними.

У яких фільмах знімалася Міла Куніс

Знімалася у фільмах:

"Дні нашого життя"

"Рятувальники Малібу"

"Піранія"

"Сьоме небо"

"Шоу 70-х"

"Вірус кохання"

"Табір"

"В прольоті"

"Макс Пейн"

"Божевільне побачення"

"Чорний лебідь"

"Друзі по сексу"

"Третій зайвий"

"ОЗ великий і жахливий"

"Кровні узи"

"Дуже погані матусі"

"Дуже погані матусі 2"

"Шпигун, який мене кинув" та ін.

2008-го стався новий прорив у кар'єрі актриси. Вона знялася у фільмі Ніколаса Столлера "У прольоті". Критики позитивно відгукнулися про гру Куніс, а сама комедія мала комерційний успіх. Того ж 2008-го акторка знялася в екранізації однойменної культової гри "Макс Пейн" і знову успішно. Але справжній успіх та широка популярність прийшли після знімань у стрічці Даррена Аронофскі "Чорний лебідь", де Міла зіграла з Наталі Портман. Цікаво, що саме Наталі запропонувала режисеру кандидатуру Міли Куніс на роль Лілі. Аронофскі довго не роздумував, зробив Мілі пропозицію через Skype та затвердив на роль без прослуховування. Фільм був номінований на п'ять премій "Оскар", а Куніс уперше була нагороджена премією "Сатурн" за найкращу жіночу роль другого плану. Як стверджували критики, за цю роль Куніс могли номінувати і на "Оскар", але із шорт-листа її витіснила актриса Джекі Вівер.

Міла Куніс / Getty Images

Після "Лебедя" кар'єра Куніс пішла вгору. Разом із Джастіном Тімберлейком у 2011-му вона знялася у комедії "Друзі по сексу". А 2012-го Міла зіграла в комедійній драмі "Третій зайвий", 2013-го на екрани вийшов фентезійний фільм "Оз: Великий і Жахливий". Більше того, графік Куніс уже розписано до кінця 2014 року.

Міла Куніс / Getty Images

Поза кіно Міла Куніс багато знімається для глянцю. Від 2012 року є обличчям Дому моди Christian Dior. Також на світанку своєї кар'єри знімалася у відеокліпах.

2013 року акторка з'явилася в ролі відьми Теодори у фентезійному фільмі "Оз: Великий та Жахливий".

Міла Куніс / Getty Images

2016 року, вперше після "Третього зайвого", Куніс взяла участь у комедійному проекті "Дуже погані матусі". А 2018 року Міла з'явилася у комедійному бойовику "Шпигун, який мене кинув".

2020 року акторка зіграла одну зі своїх небагатьох драматичних ролей у фільмі "Чотири добрі дні". У ньому вона перетворилася на наркоманку.

Міла Куніс / Associated Press

Особисте життя Мили Куніс

Від 2002 до 2010 року Міла зустрічалася з актором Маколеєм Калкіним. Від січня 2011 року було підтверджено, що вони закінчили стосунки.

2013-го стало відомо, що Куніс готується до весілля з Ештоном Кутчером. 30 вересня 2014 року народила доньку Ваєт Ізабель Кутчер. У березні 2015-го стало відомо, що Міла та Ештон таємно зіграли весілля. 30 листопада 2016 року у подружжя народилася друга дитина – син Димитрій Портвуд Кутчер.

Міла Куніс та Ештон Кутчер / Getty Images

Міла Куніс та Ештон Кутчер / Getty Images

Цікаві факти про Мілю Куніс

Журнал Esquire назвав Мілу Куніс найсексуальнішою жінкою у світі, а редакція Men's Health вважає її однією зі 100 найгарячіших жінок усіх часів.

Міла Куніс / Getty Images

Актриса — велика шанувальниця Інтернету і називає себе "комп'ютерним ботаніком". У вільний час любить грати в комп'ютерні ігри та часто сидить у чатах під чужими іменами. Однак акаунтів у соцмережах не заводить.

Вважає за краще зніматися в комедіях, має чудове почуття гумору.

Міла Куніс / Associated Press

Міла Куніс / Getty Images

Любить одяг у стилі 80-х. Любить готувати.

Міла Куніс / Getty Images

Улюблений бренд – Elie Saab.

Улюблені виконавці – Мадонна, Майкл Джексон, Прінс.

Міла Куніс на голлівудській "Алеї слави" / Associated Press

Міла Куніс / Getty Images

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Міла Куніс на зніманнях фільму "Найщасливіша дівчина на світі" (7 фото)

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