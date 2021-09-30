Моніка Беллуччі: найкрасивіша жінка сучасності

Що ми знаємо про італійську актрису.

Дата народження 30 вересня 1964 року

вересня 1964 року Знак Зодіаку: Терези

Терези Рік східного календаря: Дракон

Дракон Місце народження: Чітта-ді-Кастелло, Італія

Чітта-ді-Кастелло, Італія Сімейний стан: розлучена

розлучена Зріст: 1,71 м

1,71 м Вага: 68 кг

68 кг Параметри: 94 — 63 — 98

94 — 63 — 98 Офіційна сторінка в Instagram

Біографія та кар'єра

Батько майбутньої зірки екрану був сільськогосподарським працівником, мати — художницею. Про батьків вона говорить виключно з почуттям вдячності: "Вони дали мені таку впевненість у собі, подарували стільки любові, що вона наповнила мене до країв, зробила мене сильною".

Моніка Беллуччі / Getty Images

У дитинстві Моніка мріяла стати юристкою і мала намір вступати на факультет юриспруденції університету міста Перуджі. З шістнадцяти років працювала офіціанткою, а потім — моделлю в Liceo Classico, щоб зібрати гроші на навчання. Але настільки захопилася, що вирішила зробити кар'єру моделі. У 1988 році Беллуччі переїхала в одну зі світових столиць моди — Мілана, де уклала контракт з Elite Model Management, після чого її кар'єра моделі розвивалася по висхідній.

Моніка Беллуччі / Associated Press

У кіно Беллуччі вперше з'явилася в 1990 році, зігравши епізодичні ролі відразу в двох картинах — "Життя з синами" і "Бандити". А першою серйозною роллю Моніки стала наречена Дракули у фільмі "Дракула" Френсіса Форда Копполи.

Моніка Беллуччі / Associated Press

В яких фільмах знімалася Моніка Беллуччі

Актриса знімалася в таких картинах:

Братство вовка

Астерікс і Обелікс. Місія "Клеопатра"

Матриця: Перезавантаження

Матриця: Революція

Пристрасті Христові

Незворотність

Брати Грімм

Братство каменя

Друге дихання

Скажена кров

Баарія

Не озирайся

Учень чародія

007: Спектр

Чумацьким шляхом і ін.

Моніка Беллуччі / Getty Images

Чоловіки Моніки Беллуччі

Перший чоловік Моніки — фотограф Клаудіо Карлос Бассо, за нього актриса вийшла заміж 1990-го, а розлучилася — в 1994-му. Другим чоловіком італійки став відомий актор Венсан Кассель, з яким вона познайомилася на зйомках фільму "Квартира". У шлюбі, попри всі старання й зусилля, Моніка ніяк не могла завагітніти, і багато хто навіть подейкували про божу кару: ще б пак, адже вона, католичка, вийшла заміж за араба і мусульманина. Проте у подружжя двоє доньок — Діва (2004 року народження — актриса народила її в 39 років) і Леоні (2010 року народження — самої Моніці в цей час було майже 46).

Венсан Кассель і Моніка Беллуччі / Getty Images

У сімейних відносинах актриса демонструвала рідкісну життєву мудрість. Так, розуміючи, що всі чоловіки — істоти полігамні, не вимагала від чоловіка беззастережної вірності, заявляючи в інтерв'ю, що набагато більше цінує повагу і відданість у відносинах: "Пристрасть важлива, але набагато важливіша довіра". Проте в серпні 2013 року Беллуччі Кассель оголосили про розлучення. Зараз Венсан одружений на моделі Тіні Кунакі, у подружжя є донька Амазоні.

Секрети краси Моніки Беллуччі

До власної зовнішності Моніка ставиться, як до превеликого блага: "Краса — це великий шанс, за нього можна тільки дякувати. До того ж вона мине, потрібно тільки трохи почекати". Журналісти шикуються в чергу, щоб розпитати її про секрети краси. І вона охоче ними ділиться.

Моніка Беллуччі / Associated Press

Моніка не морила себе дієтами: "Не можу відмовити собі в улюбленій страві — пасті. Та й повз інших смачних, але, на жаль, калорійних страв, пройти не можу. Мій секрет у тому, що я стежу за розміром порцій: якщо не хочеш ні в чому собі відмовляти, не можна переїдати. Це стосується і обожнюваного мною вина ". Якщо для ролі потрібно скинути кілька кілограмів, актриса сідає на дієту — риба на пару, м'ясо-гриль і овочеві салати.

Беллуччі впевнена: навіть якщо твої параметри далекі від класичних, це легко можна замаскувати за допомогою одягу. Сама вона робить це майстерно. Носить переважно чорний колір, котрий, як відомо, робить стрункішою. Любить корсети, оскільки вони роблять тонкою талію, і сукні з глибоким декольте, які привертають увагу до її розкішного бюсту, тим самим відволікаючи її від проблемних частин тіла.

Моніка Беллуччі / Associated Press

Любить прикраси від Cartier і представляє цю ювелірну компанію. Співпрацює з Dolce & Gabbana.

Моніка Беллуччі / Associated Press

Не визнає пластичних операцій, віддаючи перевагу домашнім косметичним засобам. Склад улюбленої маски актриси: шість чайних ложок вершків, чотири чайних ложки мигдалевої олії і три ложки м'якоті авокадо. Актриса запевняє, що такий догляд надає її шкірі шовковистості.

Моніка Беллуччі / Getty Images

Займається плаванням і йогою.

Моніка Беллуччі / Getty Images

25 листопада 2016 року стала кавалером ордена Почесного легіону (французький національний орден, заснований Наполеоном Бонапартом 19 травня 1802 року за прикладом лицарських орденів).

Основний життєвий принцип: "Жити треба в задоволення!"

Ефектний образ Моніки Беллуччі на вечірці в Римі (5 фото)

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