Памела Андерсон: зірка Playboy і найсексуальніший "рятувальник Малібу"

Зіркове досьє

Дата народження: 1 липня 1967 року

1 липня 1967 року Знак Зодіаку: Рак

Рак Рік східного календаря: Вівця

Вівця Місце народження: Ледісміт, Британська Колумбія, Канада

Ледісміт, Британська Колумбія, Канада Сімейний стан: заміжня

заміжня Зріст: 1,65 м

1,65 м Вага: 55 кг

55 кг Параметри: 99 — 66 — 86

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Останні новини про Памелу Андерсон

Біографія та кар'єра

Мало хто знає, що свій зоряний шлях Памела Андерсон починала зі спортзалу, працюючи викладачем фізкультури. І якби не збіг обставин, можливо, про цю білявув дівчину ніхто б не дізнався.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Народилася Памела Андерсон в містечку Ледісміт, у Британській Колумбії. Її прадід був фіном, а прабабуся — емігранткою з Росії, мати Керол працювала офіціанткою, а батько Баррі був майстром з обслуговування камінів. Так що видатними акторськими здібностями з цієї сім'ї ніхто похизуватися не міг, крім Памели, природно.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

1985 року Памела закінчила середню школу Highland Secondary School і переїхала жити до Ванкувера. Там дівчина влаштувалася працювати викладачем фізкультури. Одного разу на одному з місцевих футбольних матчів Памелу Андерсон відобразила крупним планом камера, і біляву красуню вперше показали на місцевому телебаченні. Це стало першою путівкою для дівчини в великий світ шоу-бізнесу. Через деякий час одна пивоварна компанія звернулася до Памели з пропозицією стати обличчям їхньої продукції. І вона, не замислюючись, погодилася.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Справжній успіх прийшов до Памели Андерсон 1989 року, коли вона вперше потрапила на обкладинку Playboy. Знімки в журналі мали запаморочливий успіх. Через рік Пем перебралася в Лос-Анджелес, і пропозицій стало ще більше.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

У 1992-му почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу". Завдяки цій ролі Андерсон отримує титул секс-символу США. Також модель багато знімалася в різних телешоу.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

В яких фільмах знімалася Памела Андерсон

Паралельно з серіалом "Рятувальники Малібу" Памела знімалася і в інших фільмах:

"Взяття Беверлі-Гіллз"

"Знак дракона"

"Двоє поліцейських"

"Еволюція містера Е."

"Колючий дріт"

"Блондинка і блондинка"

"Супергеройське кіно"

"Голлівуд для початківців"

"Майк Гаммер"

"Плейбой під прикриттям"

Одного разу Памела спробувала свої сили в театральній постановці і зіграла роль Джина в спектаклі "Алладін".

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Особисте життя Памели Андерсон

Особисте життя акторки було таким самим бурхливим, як і громадське. Вона ніколи не приховувала свої романи. 1995-го вийшла заміж за рок-музиканта Томмі Лі. Вони одружилися через п'ять днів після знайомства, весілля було на пляжі: наречений у плавках і наречена в білому бікіні. Томмі Памела народила двох синів — Брендона і Ділана. Правда, це не врятувало їхню сім'ю від розлучення. За визнанням Памели, Томмі був дуже ревнивий і неодноразово її бив. У лютому 1998-го Томмі за вироком суду потрапив на пів року до в'язниці. Йому заборонили наближатися до Памели більш ніж на 100 метрів протягом трьох років. Розлучення відбувся в 1998 році.

Памела Андерсон і Томмі Лі / Фото: Getty Images

2006 року вона вийшла заміж за рок-музиканта Кід Рока. Чергова весілля відбулося на яхті, пришвартованій біля французького курорту Сен-Тропе. Шлюб протривав всього чотири місяці.

Памела Андерсон і Кід Рок / Фото: Getty Images

У жовтні 2007 року вийшла заміж за Ріка Соломона, з яким розлучилася в 2008-му, вказавши в графі "причина розлучення" — шахрайство.

Памела Андерсон і Рік Саломон / Фото: Getty Images

20 січня 2020 року Андерсон зіграла таємне весілля з продюсером Джоном Пітерсом. Вони недовго зустрічалися в 1989 році, потім розлучилися, а потім знову відновили взаємини в кінці 2019 року, за кілька місяців до весілля. Однак вже 1 лютого 2020 року, менше ніж через два тижні після весілля, оголосили про розставання. Пізніше з'явилася інформація, що вони і зовсім не були одружені офіційно.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

У січні 2021-го 53-річна Андерсон зв'язала себе путами шлюбу вже вшосте! Акторка вийшла заміж за свого охоронця Дена Гейгерста. Вони познайомилися на початку 2020 року, а після часу, проведеного в ізоляції через пандемію і карантину, сильно зблизилися. Весілля відбулося в переддень Різдва в її будинку в Ванкувері, в Канаді. У коментарі для DailyMailTV Памела тоді сказала: "Я саме там, де мені потрібно бути, — в обіймах чоловіка, який мене кохає".

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Цікаві факти і Памели Андерсон

2004 року випустила власну книжку "Зірка".

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Пем захоплюється філософією і пише вірші, є активісткою багатьох благодійних кампаній, бореться за права тварин, а в 1999 році навіть отримала премію Лінди Маккартні за свою активну діяльність у цій сфері. Співпрацює з організацією РЕТА.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

2005 року Памела Андерсон в рамках співпраці з Make-up Art Cosmetics збирала кошти на допомогу хворим на СНІД і ВІЛ.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Андерсон неодноразово брала участь в модних показах і знімалася для глянцю. 2009 року вона брала участь в показі, а також знялася в рекламній кампанії британського дизайнера Вів'єн Вествуд. Досі Памела і Вів'єн дружать.

Секрети краси Памели Андерсон

За своєю зовнішністю актриса стежить ретельно, адже, за її словами, "це найбільший капітал". Вона не приховує, що робила пластичні операції, зокрема, збільшувала груди, губи, змінювала форму стегон і навіть брів.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Вважає, що після 40 років жінка досягає піку своєї краси. Втім, якщо хорошою фігурою актриса дійсно може похизуватися, то зі шкірою обличчя у неї проблеми. "Я ніколи не користувалася сонцезахисним кремом, які не відвідую косметолога і далеко не кожен день користуюся засобами по щоденному догляду за обличчям, — говорить Памела. — Мене засмучують зморшки на лобі, але, крім грудей, я більше не має наміру нічого змінювати у своїй зовнішності. Я задоволена собою і сама собі подобаюся. Я можу сказати, що пишаюся своєю фігурою".

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Запорукою своєї молодості актриса вважає вегетаріанство. Звичайний раціон Памели включає фрукти і овочі (авокадо, грейпфрут, селера, огірки), фісташки, французький хліб, хумус, капучино без кофеїну і рожеве вино.

Памела Андерсон з сином / Фото: Associated Press

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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