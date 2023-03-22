Різ Візерспун: найвпливовіша блондинка в Голлівуді

Що ми знаємо про акторку.
Зіркове досьє
- Дата народження: 22 березня 1976 року
- Знак зодіаку: Овен
- Рік східного календаря: Дракон
- Місце народження: Новий Орлеан, США
- Сімейний стан: заміжня
- Зріст: 1,56 м
- Вага: 46 кг
- Параметри: 86-64-87
- Офіційна сторінка в Instagram
- Останні новини про Різ Візерспун
Біографія та кар'єра Різ Візерспун
Народилася в сім'ї медичних працівників. Рішення стати акторкою ухвалила в сім років, коли її обрали для знімань у рекламному ролику квіткового магазину. В одинадцятирічному віці виграла дитячий конкурс талантів.
Закінчила престижну школу для дівчаток Гарпет Гол, де була однією з найбільш старанних учениць. З чотирнадцяти років знімається в кіно — за головну роль в картині "Людина на Місяці" була номінована на премію "Молодий актор". Вступила до Стенфордського університету на факультет англійської літератури, але, провчившись лише рік, пожертвувала навчанням заради кар'єри актриси.
У 2006 році отримала премію "Оскар" в номінації "Найкраща жіноча роль" за картину "Переступити межу".
2007 року Різ посіла перше місце серед найбільш високооплачуваних актрис у світі.
1 грудня 2010 року отримала іменну зірку на "Алеї слави" в Голлівуді.
Заснувала продюсерську компанію Type A Films.
В яких фільмах і серіалах знімалася Різ Візерспун:
- "Плезантвіль"
- "Друзі"
- "Блондинка в законі"
- "Стильна штучка"
- "Ярмарок марнославства"
- "Монстри проти прибульців"
- "Переступити межу"
- "Отже, війна"
- "Дика"
- "Палкі втікачки"
- "Велика маленька брехня"
- "Ранкове шоу"
- "Усюди жевріють пожежі" і ін.
Особисте життя Різ Візерспун
Була одружена з американським актором Раяном Філіпом, від якого народила дочку Аву Елізабет і сина Дикона.
Два роки зустрічалася зі своїм партнером по фільму "Капітуляція" Джейком Джилленхолом, однак шлюбом цей зв'язок не увінчався.
Від березня 2011 року одружена з Джимом Тотом. У цьому шлюбі 27 вересня 2012 року Візерспун народила свою третю дитину — сина Теннессі Джеймса Тота. Є власницею продюсерської компанії Type A Films. Займається благодійністю, співпрацює з Фондом захисту дітей.
Цікаві факти про Різ Візерспун
Відома як завзятий і наполегливий борець з папараці. Разом з акторками Камерон Діас, Голлі Беррі і Ліндсей Лохан домоглася закону, чинного на території штату Каліфорнія і забороняє фотографувати зірок без їхньої згоди.
Схильна до повноти, тому багато часу і сил присвячує боротьбі за фігуру — займається бігом (щодня пробігає по чотири кілометри), йогою і пілатесом.
У боротьбі з першими зморшками найкращим засобом вважає антивікове печиво — комплекс вітамінів і мінералів разом із вівсяними пластівцями, білим шоколадом і плодами пальмового дерева, які, власне, і розгладжують зморшки. Обличчя косметичної компанії Avon.
Улюблене заняття у вільний час — читання. У книжкових магазинах важко утримується від бажання скупити все, що стоїть на полицях. Різ навіть заснувала свій книжковий клуб. Всі рекомендації акторки можна знайти в Instagram за хештегом #RWBookClub.
Обожнює вінтажні сукні та туфлі.
Різ Візерспун активно підтримує позицію гендерної рівності в Голлівуді.
Читайте історії життя і кар'єри, а також цікаві біографіі зірок.