Різ Візерспун: найвпливовіша блондинка в Голлівуді

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Зіркове досьє

Дата народження: 22 березня 1976 року

22 березня 1976 року Знак зодіаку: Овен

Овен Рік східного календаря: Дракон

Дракон Місце народження: Новий Орлеан, США

Новий Орлеан, США Сімейний стан: заміжня

заміжня Зріст: 1,56 м

1,56 м Вага: 46 кг

46 кг Параметри: 86-64-87

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Останні новини про Різ Візерспун

Біографія та кар'єра Різ Візерспун

Народилася в сім'ї медичних працівників. Рішення стати акторкою ухвалила в сім років, коли її обрали для знімань у рекламному ролику квіткового магазину. В одинадцятирічному віці виграла дитячий конкурс талантів.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Закінчила престижну школу для дівчаток Гарпет Гол, де була однією з найбільш старанних учениць. З чотирнадцяти років знімається в кіно — за головну роль в картині "Людина на Місяці" була номінована на премію "Молодий актор". Вступила до Стенфордського університету на факультет англійської літератури, але, провчившись лише рік, пожертвувала навчанням заради кар'єри актриси.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

У 2006 році отримала премію "Оскар" в номінації "Найкраща жіноча роль" за картину "Переступити межу".

2007 року Різ посіла перше місце серед найбільш високооплачуваних актрис у світі.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

1 грудня 2010 року отримала іменну зірку на "Алеї слави" в Голлівуді.

Заснувала продюсерську компанію Type A Films.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

В яких фільмах і серіалах знімалася Різ Візерспун:

"Плезантвіль"

"Друзі"

"Блондинка в законі"

"Стильна штучка"

"Ярмарок марнославства"

"Монстри проти прибульців"

"Переступити межу"

"Отже, війна"

"Дика"

"Палкі втікачки"

"Велика маленька брехня"

"Ранкове шоу"

"Усюди жевріють пожежі" і ін.

Особисте життя Різ Візерспун

Була одружена з американським актором Раяном Філіпом, від якого народила дочку Аву Елізабет і сина Дикона.

Різ Візерспун і Ава Філіп / Фото: Getty Images

Два роки зустрічалася зі своїм партнером по фільму "Капітуляція" Джейком Джилленхолом, однак шлюбом цей зв'язок не увінчався.

Від березня 2011 року одружена з Джимом Тотом. У цьому шлюбі 27 вересня 2012 року Візерспун народила свою третю дитину — сина Теннессі Джеймса Тота. Є власницею продюсерської компанії Type A Films. Займається благодійністю, співпрацює з Фондом захисту дітей.

Різ Візерспун з чоловіком Джимом Тотом / Фото: Getty Images

Цікаві факти про Різ Візерспун

Відома як завзятий і наполегливий борець з папараці. Разом з акторками Камерон Діас, Голлі Беррі і Ліндсей Лохан домоглася закону, чинного на території штату Каліфорнія і забороняє фотографувати зірок без їхньої згоди.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Схильна до повноти, тому багато часу і сил присвячує боротьбі за фігуру — займається бігом (щодня пробігає по чотири кілометри), йогою і пілатесом.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

У боротьбі з першими зморшками найкращим засобом вважає антивікове печиво — комплекс вітамінів і мінералів разом із вівсяними пластівцями, білим шоколадом і плодами пальмового дерева, які, власне, і розгладжують зморшки. Обличчя косметичної компанії Avon.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Улюблене заняття у вільний час — читання. У книжкових магазинах важко утримується від бажання скупити все, що стоїть на полицях. Різ навіть заснувала свій книжковий клуб. Всі рекомендації акторки можна знайти в Instagram за хештегом #RWBookClub.

Обожнює вінтажні сукні та туфлі.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Різ Візерспун активно підтримує позицію гендерної рівності в Голлівуді.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

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