Сальма Гаєк: одна з найуспішніших латиноамериканських акторок Голлівуду

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Досьє зірки

Дата народження: 2 вересня 1966 року

2 вересня 1966 року Знак зодіаку: Діва

Діва Рік східного календаря: Кінь

Кінь Місце народження: Коацакоалькос, Веракруc, Мексика

Коацакоалькос, Веракруc, Мексика Сімейний стан: одружена

одружена Зріст: 1,57 м

1,57 м Вага: 52 кг

52 кг Параметри: 95 – 63 – 94

95 – 63 – 94 Офіційна сторінка в Instagram

Сальма Гаєк – американська актриса мексиканського походження, продюсер та співачка.

Біографія та кар'єра Сальми Гаєк

Сальма Гаєк / Associated Press

Народилася 2 вересня 1966 року в місті Коацакоалькос, штат Веракруc, Мексика. Її мати – оперна співачка, батько – керівничий нафтової компанієї. Сім'я Сальми Гаєк була забезпеченою та побожною. У 12 років Сальму відправили вчитися до католицької школи-інтернату для дівчаток до Луїзіани, але навчання давалося їй непросто, лікарі виявили, що дівчинка страждає на дислексію, та й поведінка її залишала бажати кращого. Тож зі школи батькам довелося забрати її назад до Мексики. Щоправда, незабаром Сальма переїхала до тітки до Г'юстона, де прожила до 17 років. Після школи вступила до Іберо-Американського інституту в Мехіко, де вивчала міжнародні відносини.

Кар'єру на ТБ Сальма Гаєк розпочала у 23 роки. Здобувши роль в успішній мексиканській теленовелі "Тереза", актриса швидко здобула популярність. 1994 року вона знялася у фільмі "Алея чудес", картина отримала величезну кількість премій, а Гаєк була номінована на головну премію Мексики — "Аріель".

Сальма Гаєк / Getty Images

Переїзд до США відбувся на початку 90-х. Спочатку майбутня зірка перебувала в штатах як нелегальна іммігрантка. 1991 року переїхала до Лос-Анджелеса, де вступила на курси акторської майстерності Стелли Адлер (одного з найвідоміших театральних педагогів США).

Сальма Гаєк / Getty Images

Перший фільм за її участю — "Відчайдушний" — вийшов в Америці 1995 року. У ньому із Сальмою знімався актор Антоніо Бандерас. Після успіху в "Відчайдушному" вона знялася у невеликій, але незабутній ролі королеви вампірів у фільмі "Від заходу сонця до світанку", в якому виконала на столі танець зі змією. 1999-го на екрани вийшов фільм "Дикий, дикий Вест", де Сальма зіграла головну роль разом із Віллом Смітом.

Сальма Гаєк / Getty Images

2000 року Сальма Гаєк заснувала власну продюсерську компанію Ventanarosa і почала займатися виробництвом фільмів та ТБ-проєктів. 2002-го зіграла у фільмі "Фріда", за роль у якому була номінована на "Оскар" як найкраща акторка. 2003 року зняла фільм "Диво Мальдонадо" для кабельної мережі Showtime, за який отримала денну премію "Еммі" в номінації "Видатна режисура дитячої, молодіжної або сімейної програми". 2005-го зняла кліп Te Amo Corazon для співака Прінса. 2006-го була виконавчим продюсером серіалу "Погануля".

Сальма Гаєк / Getty Images

2010 року Гаєк зіграла дружину персонажа Адама Сендлера в комедії "Однокласники". А 2013-го повторила свою роль у фільмі "Однокласники-2". У наступні роки Сальма знімалася у фільмах "Як кохатися по-англійськи", "Казка казок" і "Охоронець кілера" і "Охоронець дружини кілера".

2021 року акторку можна побачити на екранах у новому фільмі Marvel – "Вічні".

У яких фільмах знімалася Сальма Гаєк:

"Відчайдушний"

"Від Заходу до світанку"

"Дикий, дикий Вест"

"Фріда"

"Бандитки"

"Самотні серця"

"Крізь Всесвіт"

"Історія одного вампіра"

"Кіт у чоботях"

"Остання іскра життя"

"Особливо небезпечні"

"Однокласники 2"

"Як кохатися по-англійськи"

"Еверлі"

"Казка казок"

"Гламурний бізнес"

"Охоронець дружини кілера"

"Вічні" та ін.

Особисте життя Сальми Гаєк

Від 1999 до 2003 року зустрічалася з Едвардом Нортоном.

Від 2003 до 2004 — з Джошем Лукасом.

2006-го Сальма познайомилася з Франсуа-Анрі Піно (мільярдером, власником французького холдингу Pinault-Printemps-Redoute, що включає багато люксових брендів). Пара планувала одружитися, 2007 року у них народилася дочка Валентина, ще через рік заручини були розірвані, і вони розлучилися. З'ясувалося, що на той час у Піно стався короткий роман із моделлю Ліндою Євангелістою, вона народила від нього сина і подала до суду на аліменти. 2009-го Сальма та Франсуа помирилися та узаконили свої стосунки у старовинному театрі Ла Феніче у Венеції.

Сальма Гаєк з чоловіком / Getty Images

Сальма Гаєк та Франсуа-Анрі Піно / Getty Images

Цікаві факти про Сальма Гаєк

Сальма Гаєк / Associated Press

У дитинстві займалася гімнастикою. У 8 років Сальму відібрали в команду Мексики для участі в Олімпійських іграх, але батько був проти того, що хотів, щоб у дочки було нормальне дитинство. З того часу потяг до спорту у Сальми зник назавжди.

Сальма Гаєк / Getty Images

В інтерв'ю зізнається, що дуже любить поїсти, а похід до продуктового магазину приносить їй більше задоволення, ніж купівля нової сукні. Вона тричі на тиждень змушує себе займатися спортом, щоб бути у формі, але ніколи не змусить себе відмовитися від італійської пасти та шоколаду на десерт.

Сальма Гаєк з донькою Валентиною / Associated Press

"Мені дуже пощастило, у мене є всі важливі речі в житті, про які я мріяла. Напевно, це мені допомагає залишатися самою собою і не надто задирати ніс", – зізнається зірка.

Сальма Гаєк / Associated Press

Найкраща подруга Сальми Гаєк – іспанська акторка Пенелопа Крус.

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Сальма Гаєк в купальниках (12 фото)

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