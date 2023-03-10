Шерон Стоун: перша голлівудська красуня і секс-символ

Що ми знаємо про американську акторку.

Дата народження: 10 березня 1958 року

10 березня 1958 року Знак зодіаку: Риби

Риби Рік східного календаря: Собака

Собака Місце народження: Мідвіл, Пенсильванія, США

Мідвіл, Пенсильванія, США Сімейний стан: розлучена

розлучена Зріст: 1,74 м

1,74 м Вага: 58 кг

58 кг Параметри: 91 — 64 — 89

91 — 64 — 89 Офіційна сторінка в Instagram

Біографія та кар'єра Шерон Стоун

У дитинстві дівчинка з робітничої родини була "гидким каченям" і вундеркіндом — ще в школі її IQ зашкалював за всі можливі межі — 154. У десять місяців Шерон почала говорити, в чотири роки — читати, в п'ять років пішла в школу (відразу до другого клас), а в 15 — вступила до університету.

Шерон Стоун з сестрою / Фото: Associated Press

Взявши участь у конкурсі краси, працювала моделлю в Парижі та Мілані. Не досягши на подіумі особливих успіхів, повернулася в США з твердим наміром стати актрисою. І домоглася свого! Першою картиною, в якій зіграла Стоун, стали "Спогади про зоряний пил" Вуді Алена. А її зоряним часом став "Основний інстинкт" Пола Верховена, на той час актрисі було 34 роки. За роль у фільмі Мартіна Скорсезе "Казино" Шерон отримала "Золотий глобус" і була номінована на "Оскар".

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

29 вересня 2001 року Стоун перенесла внутрішньомозковий крововилив.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

В яких фільмах знімалася Шерон Стоун:

"Спогади про зоряний пил"

"Приватний детектив Магнум"

"Копальні царя Соломона"

"Над законом"

"Основний інстинкт"

"Казино"

"Швидкий і мертвий"

"Глорія"

"Муза"

"Основний інстинкт-2"

"Ігри богів" та ін.

Також знялася в серіалах "Новий тато" і "Сестра Ретчед".

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Особисте життя Шерон Стоун

У 1984 році Стоун вийшла заміж за продюсера Майкла Грінбург. Вони розлучилися офіційно 1990-го.

На зйомках фільму "Тріска" в 1993 році Стоун зустріла продюсера Вільяма Дж. Макдональда. Він залишив свою дружину заради Шерон. Вони побралися, але вже 1994 року розлучилися.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Під час роботи над фільмом "Швидкий і мертвий" в 1994 році Стоун зустріла Боба Вагнера, асистента режисера, з яким недовго була заручена.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

14 лютого 1998 року Стоун вийшла заміж за Філа Бронштейна — віцепрезидента і редактора газети San Francisco Chronicle. Розлучилися в 2004-му.

Шерон Стоун і Філ Бронштейн / Фото: Associated Press

У актриси троє прийомних синів — Роан, Лейрід і Квінн. Роан, якого Стоун і її колишній чоловік, журналіст Філ Бронштейн, усиновили в 2004 році, за рішенням суду проживає з названим батьком.

Шерон Стоун з сином / Фото: Getty Images

Цікаві факти про Шерон Стоун

Шерон Стоун активно допомагає знедоленим, особливо дітям. "Проблема бездомних дітей, на жаль, є скрізь, — говорить актриса, —зокрема і в Америці. І потрібно не впадати у відчай з цього приводу, а просто працювати над її подоланням". 18 років тому Стоун разом зі своєю сестрою заснувала благодійну організацію "Надія землі". Стоун не шкодує часу і на боротьбу зі СНІДом. Уже кілька років актриса веде благодійний аукціон "АнтиСНІД Амфар", який традиційно проводиться під час Каннського кінофестивалю.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Шерон Стоун визнана найрозумнішою актрисою Голлівуду.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

В юності Стоун працювала в "Макдональдсі".

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Сповідує буддизм.

У актриси на шиї є 15-сантиметровий шрам: в дитинстві вона впала з коня.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Не п'є напої, що містять кофеїн — у неї на нього алергія.

"Я не хочу маскувати свій вік. Я просто хочу бути жінкою, яка в свої роки має настільки хороший вигляд, наскільки це можливо", — відомі слова Шерон.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

У липні 2021 року Шерон Стоун відвідала 74-й Каннський фестиваль, де викликала фурор своїм вбранням.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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