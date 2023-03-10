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Шерон Стоун: перша голлівудська красуня і секс-символ

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Шерон Стоун: перша голлівудська красуня і секс-символ

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Що ми знаємо про американську акторку.

  • Дата народження: 10 березня 1958 року
  • Знак зодіаку: Риби
  • Рік східного календаря: Собака
  • Місце народження: Мідвіл, Пенсильванія, США
  • Сімейний стан: розлучена
  • Зріст: 1,74 м
  • Вага: 58 кг
  • Параметри: 91 — 64 — 89
  • Офіційна сторінка в Instagram

Біографія та кар'єра Шерон Стоун

У дитинстві дівчинка з робітничої родини була "гидким каченям" і вундеркіндом — ще в школі її IQ зашкалював за всі можливі межі — 154. У десять місяців Шерон почала говорити, в чотири роки — читати, в п'ять років пішла в школу (відразу до другого клас), а в 15 — вступила до університету.

Шерон Стоун з сестрою / © Associated Press
Шерон Стоун з сестрою / Фото: Associated Press

Взявши участь у конкурсі краси, працювала моделлю в Парижі та Мілані. Не досягши на подіумі особливих успіхів, повернулася в США з твердим наміром стати актрисою. І домоглася свого! Першою картиною, в якій зіграла Стоун, стали "Спогади про зоряний пил" Вуді Алена. А її зоряним часом став "Основний інстинкт" Пола Верховена, на той час актрисі було 34 роки. За роль у фільмі Мартіна Скорсезе "Казино" Шерон отримала "Золотий глобус" і була номінована на "Оскар".

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

29 вересня 2001 року Стоун перенесла внутрішньомозковий крововилив.

Шерон Стоун / © Associated Press
Шерон Стоун / Фото: Associated Press

В яких фільмах знімалася Шерон Стоун:

  • "Спогади про зоряний пил"
  • "Приватний детектив Магнум"
  • "Копальні царя Соломона"
  • "Над законом"
  • "Основний інстинкт"
  • "Казино"
  • "Швидкий і мертвий"
  • "Глорія"
  • "Муза"
  • "Основний інстинкт-2"
  • "Ігри богів" та ін.

Також знялася в серіалах "Новий тато" і "Сестра Ретчед".

Шерон Стоун / © Associated Press
Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Особисте життя Шерон Стоун

У 1984 році Стоун вийшла заміж за продюсера Майкла Грінбург. Вони розлучилися офіційно 1990-го.

На зйомках фільму "Тріска" в 1993 році Стоун зустріла продюсера Вільяма Дж. Макдональда. Він залишив свою дружину заради Шерон. Вони побралися, але вже 1994 року розлучилися.

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Під час роботи над фільмом "Швидкий і мертвий" в 1994 році Стоун зустріла Боба Вагнера, асистента режисера, з яким недовго була заручена.

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

14 лютого 1998 року Стоун вийшла заміж за Філа Бронштейна — віцепрезидента і редактора газети San Francisco Chronicle. Розлучилися в 2004-му.

Шерон Стоун і Філ Бронштейн / © Associated Press
Шерон Стоун і Філ Бронштейн / Фото: Associated Press

У актриси троє прийомних синів — Роан, Лейрід і Квінн. Роан, якого Стоун і її колишній чоловік, журналіст Філ Бронштейн, усиновили в 2004 році, за рішенням суду проживає з названим батьком.

Шерон Стоун з сином / © Getty Images
Шерон Стоун з сином / Фото: Getty Images

Цікаві факти про Шерон Стоун

Шерон Стоун активно допомагає знедоленим, особливо дітям. "Проблема бездомних дітей, на жаль, є скрізь, — говорить актриса, —зокрема і в Америці. І потрібно не впадати у відчай з цього приводу, а просто працювати над її подоланням". 18 років тому Стоун разом зі своєю сестрою заснувала благодійну організацію "Надія землі". Стоун не шкодує часу і на боротьбу зі СНІДом. Уже кілька років актриса веде благодійний аукціон "АнтиСНІД Амфар", який традиційно проводиться під час Каннського кінофестивалю.

Шерон Стоун / © Associated Press
Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Шерон Стоун визнана найрозумнішою актрисою Голлівуду.

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

В юності Стоун працювала в "Макдональдсі".

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Сповідує буддизм.

У актриси на шиї є 15-сантиметровий шрам: в дитинстві вона впала з коня.

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Не п'є напої, що містять кофеїн — у неї на нього алергія.

"Я не хочу маскувати свій вік. Я просто хочу бути жінкою, яка в свої роки має настільки хороший вигляд, наскільки це можливо", — відомі слова Шерон.

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

У липні 2021 року Шерон Стоун відвідала 74-й Каннський фестиваль, де викликала фурор своїм вбранням.

Шерон Стоун / © Associated Press
Шерон Стоун / Фото: Associated Press
Шерон Стоун / © Associated Press
Шерон Стоун / Фото: Associated Press
Шерон Стоун / © Associated Press
Шерон Стоун / Фото: Associated Press
Шерон Стоун / © Associated Press
Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
8055
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