Сінді Кроуфорд: американська супермодель і зірка 1990-х

Дата народження: 20 лютого 1966 року

20 лютого 1966 року Знак зодіаку: Риби

Риби Рік східного календаря: Кінь

Кінь Місце народження: Де-Калб, Іллінойс, США

Де-Калб, Іллінойс, США Сімейний стан: заміжня

заміжня Зріст: 1,75 м

1,75 м Вага: 59 кг

59 кг Параметри: 86 — 66 — 89

86 — 66 — 89 Офіційна сторінка в Instagram

Сінді Кроуфорд — знаменита американська модель, акторка і телеведуча. Її модельна кар'єра була на піку популярності наприкінці 1980-х — початку 1990-х.

Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

Біографія та кар'єра Сінді Кроуфорд

Справжнє ім'я Сінді — Синтія Енн Кроуфорд. Народилася в місті Де-Калб, штат Іллінойс, у бідній родині. Батько дівчинки працював електриком, мати була медсестрою, тож про модельну кар'єру юна Сінді навіть не мріяла.

Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

У школі Кроуфорд вчилася добре, а на літніх канікулах їздила разом із класом на сільськогосподарські поля, щоб заробити грошей собі на навчання і подальше життя, а також на лікування батька. Закінчивши школу в 1984 році, Сінді вступила до Північно-західного університету в Іллінойсі, де хотіла отримати професію інженера-хіміка. Але опанувати професію, на щастя, не вийшло. Навчання Сінді Кроуфорд кинула після першої чверті й вирушила підкорювати Манхеттен.

Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

Там Сінді зустріла газетного репортера, який вже давно спостерігав за її роботою на кукурудзяному полі й запевняв юну Кроуфорд, що їй судилося стати моделлю. Саме його знімки потрапили в руки відомого фотографа Віктора Скребнескі, який зробив Сінді ділову пропозицію. За якийсь час починає манекенниця вирушила до Чикаго на конкурс Look of the Year нью-йоркського модельного агентства Elite Model Management, де посіла друге місце. У 1986 році Сінді Кроуфорд переїхала на Мангеттен.

Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

Не дивно, що редактори модних глянців швидко розгледіли потенціал Сінді і стали запрошувати її на фотосесії. Єдиною проблемою, яка виникала під час роботи, була наявність родимки на обличчі Кроуфорд. Сінді часто висували вимоги її видалити, але вона так і не зважилася на операцію. В результаті ця родимка стала її візитною карткою.

Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

Від 1989-го пдо 2000 року Сінді була обличчям Revlon. Вона стала першою моделлю, яка погодилася позувати оголеною для журналу Playboy. Її знімки авторства Марка Главіано прикрашали календар Swimsuit Calendar, що став справжнім хітом продажів.

За свою кар'єру Сінді знялася для обкладинок близько 600 журналів, серед яких були такі відомі гіганти, як Vogue, W, People, Harper's Bazaar, ELLE, Cosmopolitan. Слідом за редакторами підтяглися й дизайнери Модних будинків. Із Кроуфорд свого часу співпрацювали Джанні Версаче, Карл Лагерфельд, бренд Escada і багато інших.

Фото: Associated Press

У 1997 році Сінді отримала звання найкрасивішої жінки планети за версією журналу Playboy. А журнал Shape назвав її другою найкрасивішою жінкою світу після Демі Мур.

Сінді Кроуфорд на ТБ і в кіно

Крім роботи моделлю Сінді Кроуфорд багато знімалася на ТБ. Зокрема, вона була ведучою програми "Дім стилю" на каналі MTV від 1989-го до 1995 року. В середині 1990-х знялася в рекламі Pepsi. І навіть дебютувала в кіно.

Фільм за участю Кроуфорд "Чесна гра" вийшов на екрани 1995 року. Сінді тоді була на піку популярності, але успіху картині це не принесло. Кінострічка виявилася фінансово провальною, а акторський талант Сінді кінокритики навіть не обговорювали. Відтоді про зйомки в кіно можна було забути. Щоправда, Сінді все ж зіграла ще кілька другорядних ролей, але серйозно, мабуть, до цієї справи не ставилася.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Великий фінансовий успіх їй принесли відеоуроки фітнесу. Сінді навчала жінок секретів красивої фігури і отримувала за це непогані дивіденди.

На початку 2000-х Сінді Кроуфорд оголосила про завершення своєї модельної кар'єри. Але пропозицій зніматися для глянцю менше не стало. У 40-річному віці Сінді посіла 26-те місце в рейтингу журналу Maxim Hot 100.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Сьогодні Кроуфорд періодично знімається в рекламних кампаніях різних марок. А ще пише дитячі книги, займається випуском засобів із догляду за шкірою і благодійництвом разом зі своїм фондом Little Star Foundation.

Особисте життя Сінді Кроуфорд

Особисте життя моделі не менш цікаве, ніж кар'єра. Від 1991-го до 1995 року Кроуфорд була одружена з актором Річардом Гіром.

У травні 1998 року вийшла заміж за бізнесмена Ренді Гербера. Йому модель народила двох дітей: сина Преслі Волкера і дочку Каю Джордан. Примітно, що Сінді обидва рази народжувала вдома.

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер / Фото: Getty Images

Сінді Кроуфорд з дітьми / Фото: Associated Press

Дочка Кая повторює успіх своєї знаменитої мами й успішно розвиває свою модельну кар'єру. Всю родину часто можна побачити на різних світських заходах.

Сінді Кроуфорд і Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Сінді Кроуфорд з чоловіком / Фото: Getty Images

Цікаві факти про Сінді Кроуфорд

Брат Сінді помер в ранньому віці від лейкемії, тому вона займається благодійністю на користь дітей, хворих на лейкемію. Також Сінді займається допомогою кинутим і нужденним дітям через власний благодійний фонд Little Star Foundation.

Не сидить на дієтах, не курить, не захоплюється засмагою.

Сінді Кроуфорд на Green Carpet Fashion Awards / Фото: Getty Images

Багато займається фітнесом і йогою. Вважає, що з віком приходить відчуття комфорту і гармонії із собою.

На даний час Кроуфорд живе в Малібу.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Восени 2016 року випустила випустила книгу Becoming By Cindy Crawford, в якій розповіла про свою кар'єру.

У дитинстві Сінді хотіла стати президентом США.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Читайте історії життя і кар'єри, а також цікаві факти про інших зірок.