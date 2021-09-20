Софі Лорен: легендарна італійська акторка

Що ми знаємо про легенду кіно.

Дата народження: 20 вересня 1934 року

20 вересня 1934 року Знак зодіаку: Діва

Діва Рік східного календаря: Собака

Собака Місце народження: Рим, Італія

Рим, Італія Сімейний стан: вдова

вдова Зріст: 1,74 м

1,74 м Вага: 60 кг

60 кг Параметри: 96 — 62 — 95

Софі Лорен — італійська акторка, володарка почесного "Оскара" за внесок в кінематограф. Справжнє ім'я — Софія Віллані Шиколоне.

Біографія та кар'єра Софі Лорен

Народилася Софі Лорен у Римі, але незабаром після її народження сім'я переїхала до містечка Поццуолі, що біля Неаполя. Уже тоді Софі значно вирізнялася з-поміж своїх однолітків, блищала красою і була високою і худорлявою, за що навіть отримала прізвисько жердинка.

Софі Лорен / Getty Images

У 14 років взяла участь в місцевому конкурсі краси і перемогла. Швидко зрозумівши, що з дівчинки може вийти справжня модель, батьки незабаром повертаються до Рима, де Софі продовжує брати участь в різних конкурсах краси. У 1950-му році 16-річна Лорен бере участь в конкурсі "Міс Італія", де отримує приз "Міс Елегантність". Хто знає, стала б Лорен настільки відомою на весь світ актрисою, якби одного разу доля не піднесла їй зустріч із продюсером Карло Понті. Саме зі знайомства з Понті Софі починає робити перші успіхи в акторство.

Дебютним для Софі Лорен став фільм "Торгівля білими рабинями". Юна актриса не соромилася хизуватися на знімальному майданчику напівоголеною, навіть у кадрі її можна побачити топлес. Однак її продюсер Карло Понті, а згодом і чоловік, швидко зрозумів, що для успішної кар'єри потрібно щось більше, ніж красива і оголена актриса в кадрі. У 60-х він викупив всі фільми за участю юної Лорен, щоб пізніше уникнути міжнародного скандалу. До речі, саме завдяки Карло актриса змінила свій колишній псевдонім Лазаро на Лорен.

Софі Лорен / Getty Images

Першою серйозною роллю для Софі Лорен став фільм режисера Вітторіо де Сіка "Золото Неаполя", де вона зіграла енергійну неаполітанську крамариха. Цього режисера можна назвати хрещеним батьком Лорен в кінематографі. Всі ролі Лорен у його фільмах стали найбільш значущі в її кар'єрі.

В яких фільмах знімалася Софі Лорен:

"Чочара"

"Вчора, сьогодні, завтра"

"Шлюб по-італійськи"

"Соняшники"

"Фаворитка"

"Дві ночі з Клеопатрою"

"Золото Неаполя"

"Чорна орхідея"

"П'ять миль до півночі"

"Операція "Арбалет"

"Людина з Ламанчі"

"Тільки між нами"

"Дев'ять"

"Тачки 2"

"Все життя попереду" і ін.

Свою першу премію "Оскар" Лорен отримала за роль матері у фільмі "Чочара", знятому за романом Альберто Моравіа. В одній з кульмінаційних сцен героїня Лорен стає жертвою грубого насильства. Це був перший випадок, коли "Оскар" в цій номінації було вручено за фільм, знятий не англійською мовою.

Софі Лорен / Getty Images

В кінці 50-х Софі Лорен стала затребуваною актрисою в Голлівуді. Її першим фільмом, випущеним на Фабриці Мрій в 1957 році, стала картина "Гордість і пристрасть" із Френком Сінатрою та Кері Грантом. За 15-річну кар'єру в Голлівуді Лорен попрацювала з найіменитішими секс-символами свого часу: Ентоні Перкінс, Кларком Гейблом, Полом Ньюманом, Річардом Бертоном і іншими артистами.

1994 року вона в останній раз знялася з Мастроянні у фільмі Роберта Олтмена "Висока мода", а в 1996 році зіграла в американській комедії "Ще сварливіші старі".

Софі Лорен / Associated Press

2002 року вона знялася у фільмі свого сина Едуардо Понті — "Тільки між нами", виконавши одну з головних жіночих ролей.

2020 року Софі Лорен знову знялася у фільмі свого сина. Права на драму під назвою "Все життя попереду" були куплені компанією "Нетфлікс". Перед виходом картини Софі Лорен часто з'являлася з сином на різних промо- та медіапоказах. І одразу після прем'єри фільм увійшов в топ-10 фільмів "Нетфліксу", які найбільше переглядаються в 37 країнах.

Софі Лорен / Associated Press

Особисте життя Софі Лорен

Була одружена зі своїм продюсером Карло Понті. Він був старший за неї на 22 роки і на момент знайомства з Софі був щасливо одруженим. Однак розлучився і одружився із Лорен. Їхнє весілля відбулася 9 квітня 1966 року. Довгий час подружжя не мало дітей. Життя Софі була затьмарена двома викиднями. Вона навіть пройшла курс терапії від безпліддя, завдяки якому 1968 року народила першого сина Карло Понті-молодшого, а чотири роки потому — Едуардо Понті.

Софі Лорен з сином Едоардо Понті / Getty Images

У ті роки, коли Лорен стала менше зніматися в кіно, вона сіла за написання своєї автобіографії, а також випустила заснований на ній фільм. 1999 року вийшла ще одна книжка Лорен — "Рецепти і спогади".

Помер Карло Понті 10 січня 2007 від хвороби легенів у віці 94 років в Женеві.

Цікаві факти про Софі Лорен

Софі Лорен є володаркою зірки на голлівудській "Алеї слави" під номером 2000.

Софі Лорен / Associated Press

Вільно говорить англійською і французькою.

1982 року була засуджена до 18-денного ув'язнення за ухилення від податків.

Софі Лорен / Getty Images

У 73 роки актриса не посоромилася повністю оголитися для календаря Pirelli.

Улюблена страва — паста. Улюблений вид спорту — піша ходьба.

Софі була близькою подругою Одрі Гепберн.

Софі Лорен / Associated Press

В районі Етобіко в Торонто одна з вулиць названа на честь акторки.

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Образи Софі Лорен (7 фото)

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