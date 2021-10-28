Вера Вонг: ікона стилю та королева весільної моди

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Досьє зірки

Дата народження: 27 червня 1949 року

27 червня 1949 року Знак зодіаку: Рак

Рак Рік східного календаря: Бик

Бик Місце народження: Нью-Йорк, США

Нью-Йорк, США Сімейний стан: розлучена

розлучена Зріст: 1,61 м

1,61 м Вага: 50 кг

50 кг Параметри: 82 – 61 – 82

82 – 61 – 82 Офіційна сторінка в Instagram

Вера Вонг – успішна американська дизайнерка та законодавиця весільної моди.

Вера Вонг / Getty Images

Біографія та кар'єра Вери Вонг

Народилася у Нью-Йорку, виросла на Мангеттені, але має китайське походження. Її батьки емігрували до США у середині 40-х років. Родина Вери була забезпеченою: батько володів міжнародною промисловою компанією, мати працювала перекладачкою в ООН та захоплювалася модою. Свою маленьку дочку Віру часто брала з собою на модні покази. Вонг успадкувала її тонке почуття смаку та інтерес до моди. Вера Вонг також має молодшого брата Кеннета.

У дитинстві Вера займалася фігурним катанням. Тренувалась у парному катанні з партнером Джеймсом Стюартом, брала участь у змаганнях і навіть стала обличчям обкладинки журналу Sports Illustrated 1968 року. Однак до олімпійської збірної США так і не потрапила. Натомість, як і раніше, катається на ковзанах і шиє костюми для фігуристів.

Після закінчення школи у 1967 році Вера вступила до престижного нью-йоркського Коледжу Сари Лоренс на факультет історії мистецтва. Потім продовжила навчання у паризькій Сорбонні, де здобула ступінь у галузі історії мистецтва.

Вера Вонг / Getty Images

Після отримання диплома 1971 року Вері Вонг запропонували обійняти посаду помічниці редактора американського Vogue. Їй було 23, коли вона стала наймолодшим редактором розділу моди за історію журналу. В Vogue Вера Вонг пропрацювала 17 років, відкривши чимало талановитих дизайнерів.

1987 року Ральф Лорен запропонував Вері Вонг посаду директора з розробки аксесуарів, і вона вирішила залишити журнал і прийняти пропозицію. Досвід роботи художнім директором Модного дому Ralph Lauren дуже став у пригоді їй, коли вона всерйоз замислилася над тим, щоб створити власний бренд.

Вера Вонг / Getty Images

1989 року Вера Вонг прийняла пропозицію руки та серця від Артура Беккера. У процесі підготовки до весілля Вера ніяк не могла знайти відповідну сукню. Тому їй довелося власноруч створити ескіз та замовити пошиття весільної сукні у кравця. Вбрання обійшлося нареченій у 10 тисяч доларів. Так прийшла ідея створення марки Vera Wang.

Через рік після весілля завдяки фінансовій підтримці батька та чоловіка Вера Вонг відкрила власний модельний салон та перший бутік у нью-йоркському готелі Carlyle та пішла з Ralph Lauren. На початку 90-х Вера Вонг представила свої перші весільні колекції на подіумі. Вона стала чи не єдиним дизайнером весільної моди і миттєво набула популярності.

Серед її клієнток сьогодні зірки кіно та шоу-бізнесу: Шерон Стоун, Ума Турман, Дженніфер Лопес, Мерая Кері, Авріл Лавін, Вікторія Бекхем та багато інших. Сама дизайнерка вважає, що головний успіх її колекцій – це дорогі тканини. "Для своїх суконь я вибираю тільки натуральні матеріали, оскільки вони можуть передати всю красу і легкість вінчального вбрання", — говорить Вонг.

Вера Вонг / Instagram Вера Вонг

Сьогодні бренд Vera Wang випускає ще й парфумерію, косметику, смокінги та ювелірні прикраси. Також Вера Вонг вирішила допомогти майбутнім нареченам, випустивши збірку корисних порад "Вера Вонг: все про весілля".

2005 року Вера Вонг стала дизайнером року на конкурсі CFDA (Рада модних дизайнерів Америки). 2009-го Вонг увійшла до Зали слави з фігурного катання і була удостоєна премії за внесок у спорт як художник по костюмах.

Вера Вонг, як і раніше, живе в Нью-Йорку, але за обов'язком служби часто буває в Лос-Анджелесі та Європі. Нещодавно вона відкрила свій перший бутик у Китаї, де за одну примірку модницям доведеться викласти 300 доларів. Своїм клієнткам Вонг радить приймати себе такими, якими є, і знайти свою власну зону комфорту.

Вера Вонг / Associated Press

Особисте життя Вери Вонг

Вийшла заміж за Артура Беккера (генерального директора компанії Navi Site) 1989 року. Через 23 роки сімейного життя Вера подала на розлучення. У пресі інформація про розлучення з'явилася у липні 2012 року. Представник Вонг підтвердив інформацію, заявивши: "Вера Вонг та Артур Беккер прийняли взаємне рішення про розлучення. Далі вони, як і раніше, виховуватимуть двох дочок і займатимуться бізнесом".

У шлюбі парою були усиновлені дві дівчинки: Сесілія (1990 р. н.) та Жозефіна (1993 р. н.).

Одразу після розлучення з'явилися чутки, що Вонг зустрічається з олімпійським чемпіоном з фігурного катання Еваном Лайсачеком, молодшим за неї на 36 років.

Цікаві факти про Веру Вонг

Вера Вонг / Getty Images

Секрет молодості Вери, за її словами: робота, сон, коктейлі з горілкою, менше сонця.

Сукні Vera Wang двічі з'являлися у серіалі та фільмі "Секс у великому місті", в епізоді серіалу "Пліткарка", в одному з найпопулярніших серіалів 1990-х "Баффі — винищувачка вампірів" та у фільмі "Війна наречених".

Має звання лицаря Національного ордену Почесного легіону.

Вера Вонг / Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / Instagram Вера Вонг

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