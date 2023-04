Вікторія Бекхем: успішна дизайнерка і ікона стилю

Досьє зірки

Дата народження: 17 квітня 1974 року

17 квітня 1974 року Знак зодіаку: Овен

Овен Рік східного календаря: Тигр

Тигр Місце народження: Гарлоу, Ессекс, Східна Англія

Гарлоу, Ессекс, Східна Англія Сімейний стан: заміжня

заміжня Зріст: 1,63 м

1,63 м Вага: 45 кг

45 кг Параметри: 86-58-84

Вікторія Бекхем — успішна дизайнерка і визнана ікона стилю.

Біографія Вікторії Бекхем

Народилася в графстві Ессекс в сім'ї Жаклін і Ентоні Адамс. Батько Вікторії був інженером-електронником і непогано заробляв. У сім'ї, крім Вікторії, також виховувався її молодший брат Крістіан і сестра Луїза.

З дитинства Вікторія Адамс жила в достатку, через що страждала від нелюбові однолітків. Достаток у сім'ї бентежив дівчинку, і вона просила батька не висаджувати її біля школи з сімейного Rolls Royce. "У школі я була аутсайдеркою. У мене кидали речі, у мене не було друзів, і я була об'єктом залякування", — згадує Вікторія.

Батьки віддали дівчинку в театральний гурток. А одного разу, побачивши мюзикл Fame, Вікторія вирішила, що стане відомою. У 17 років вона вступила до коледжу, де навчалася танців і брала участь в групі Persuasion.

Вікторія Бекхем в Spice Girls

Вікторія Бекхем в групі Spice Girls / Фото: Associated Press

1994 року Вікторія стала однією з учасниць популярної групи Spice Girls. Оголошення про кастинг Віккі побачила в газеті і вирішила, що досить амбітна і талановита, щоб спробувати.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

У групі Вікторії дали прізвисько Posh Spice — "найшикарніша". Її стиль тих часів характеризувався маленькою чорною сукнею і туфлями на високих підборах. У 90-ті група Spice Girls була на піку популярності.

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Spice Girls / Фото: Getty Images

2000-ті роки ознаменувалися для Вікторії Бекхем запуском сольного синглу Out of Your Mind, який посів другий рядок британського чату. Пізніше Бекхем підписала контракт із звукозаписною студією Virgin Records. Її дебютний альбом вийшов 1 жовтня 2001 року, який, на жаль, не приніс колишніх успіхів. Незабаром Вікторія оголосила про свою вагітність і припинила співпрацю з лейблом.

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем як дизайнер

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

В цей час Вікторія Бекхем вважається успішною дизайнеркою. В індустрії моди вона почувається як риба у воді: випускає колекції одягу та аксесуарів, запустила свою парфумерну лінію Intimately Beckham і навіть встигла випустити два бестселери — автобіографію і гід стилем. "Я займаюся модою і впевнена в своїх дизайнерських здібностях більше, ніж в музичних", — говорить Вікторія.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Спільно з чоловіком Девідом Бекхемом запустила лінію одягу і парфум dVb, які є частиною Beckham Brand Ltd. Підприємство випускає чоловічі та жіночі джинси, сонячні окуляри, туалетну воду, сукні та вироби з трикотажу.

Вікторія неодноразово говорила, що цікавилася модою з дитинства. "Головним моїм досягненням в шкільні роки стало створення нової модної течії, тут же підхоплений однолітками", — згадує Вікторія. Навіть шкільні підручники дівчинка носила не в звичайному рюкзаку, як всі діти, а в пакеті від Gucci, який дістався їй від маминої подруги. "Це якнайкраще характеризує мою натуру", — говорить Бекхем.

Особисте життя Вікторії Бекхем

Вікторія та Девід Бекхем / Фото: Associated Press

На одному з їхніх виступів Spice Girls Вікторію зауважив футболіст Девід Бекхем. Як згадує місіс Бекхем зараз: "Це було кохання з першого погляду". 4 липня 1999 року Вікторія вийшла заміж за Девіда. Весілля відбулося в ірландському замку Латтрелстоун.

Вікторія Бекхем з Девідом / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем — чудовий приклад того, як сучасна жінка може поєднувати виховання дітей і кар'єру. У них з Девідом троє синів: Бруклін (04.03.1999), Ромео (01.09.2002), Круз (20.02.2005) - і довгоочікувана дочка Гарпер Севен (10.07.2011). Дизайнерка не раз говорила, що мріє ще про одну дочку. Все-таки свою модну імперію потрібно буде комусь передавати.

Вікторія Бекхем з сином / Фото: Associated Press

Незважаючи на зайнятість, а Вікторія дуже зайнята мама, вона приділяє багато часу собі. "Той факт, що я стала матір'ю чотирьох дітей, ще не означає, що мені слід махнути на себе рукою. А для того щоб мати гарний вигляд, не потрібна купа грошей", — вважає Вікторія.

Вікторія Бекхем з донькою Харпер / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем з сім'єю / Фото: Getty Images

Цікаві факти про Вікторію Бекхем

Улюбленою річчю в своєму гардеробі Вікторія вважає джинси власного виробництва і сексуальні майки, які іноді носить навиворіт. Також Вікторія не уявляє себе без строгих суконь і каблуків. "У взутті на пласкій підошві я не можу сконцентруватися, — каже дизайнер. — Першим моїм наставником в світі моди стала мама. Вона мені завжди говорила, що не можна виставляти напоказ абсолютно все. Якщо декольте низьке, то ноги повинні бути приховані. А якщо ви хочете продемонструвати свої ноги, то краще, якщо на вас буде закрита трикотажна сукня".

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Вікторії часто дорікають у надмірній строгості, а вона лише жартує у відповідь: "Мода вкрала мою усмішку".

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Її улюблені бренди — Dolce & Gabbana, Donatella Versace, Marc Jacobs, Roberto Cavalli, Emporio Armani, Gucci.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Вільний від роботи час Вікторія з радістю проводить з дітьми. Гуляє з ними в парку або накриває обіди в школі. А ще нескінченно захоплюється красою свого чоловіка. "Іноді я дивлюся на Девіда і думаю: який же він красивий! І до того ж прекрасний батько. Мені дуже пощастило мати такого чоловіка. Ми живемо з Девідом понад 10 років. Ми безумовно створені одне для одного".

Улюблена сумка — Hermes Birkin.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

"Мати хороший вигляд — не означає мати молодий вигляд. Це означає доглядати за собою так, щоб ваша зовнішність була бездоганною", — говорить Вікторія. І переконує, що всі без винятку косметичні процедури, які жінки роблять в домашніх умовах, краще виконувати на самоті. Зовсім ні до чого робити це на очах у власного чоловіка.

Вікторія та Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

