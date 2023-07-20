Жизель Бундхен: найбільш високооплачувана в світі модель

Дата народження: 20 липня 1980 року

20 липня 1980 року Знак Зодіаку: Рак

Рак Рік східного календаря: Мавпа

Мавпа Місце народження: Орізонтіна, Ріу-Гранді-ду-Сул, Бразилія

Орізонтіна, Ріу-Гранді-ду-Сул, Бразилія Сімейний стан: заміжня

заміжня Зростання: 1,8 м

1,8 м Вага: 60 кг

60 кг Параметри: 89 — 63 — 89

89 — 63 — 89 Офіційна сторінка в Instagram

Біографія та кар'єра Жизель Бундхен

Жизель Бундхен — бразильська супермодель, одна з найбільш високооплачуваних моделей у світі.

Народилася 20 липня 1980 року в невеликому бразильському місті Орізонтіна в родині емігрантів з Німеччини. У дитинстві мріяла стати професійною волейболісткою, грала в волейбольній команді Sogipa. У Жизель є п'ятеро сестер, одна із яких — її сестра-близнючка. Всі п'ятеро займаються модельним бізнесом, але жодна з них не досягла таких успіхів, як Жизель.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Модельну кар'єру Жизель Бундхен початку в 14 років. Одного разу молода дівчина поїхала з друзями до Сан-Паулу. Там в "Макдональдсі" на неї звернув увагу скаут модельного агентства Elite Modeling. Він запропонував їй спробувати себе в модельному бізнесі. Але дівчина не одразу погодилася. Проти модельної кар'єри Жизель виступив її батько. Пізніше Бундхен зізналася, що їй вдалося вмовити батька, оскільки робота моделлю давала непогані перспективи заробітку. Дуже скоро ім'я Жизель Бундхен стало відомим на всю Бразилію, і вона переїхала до Нью-Йорка.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

У Нью-Йорку вона почала співпрацювати з такими відомими Модними домами, як Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Celine, Gianfranco Ferre, Chloe.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Вже 2000 року модель за один вихід на подіум отримувала від 7 до 15 тисяч доларів. 2003-го її дохід склав 10 мільйонів доларів. Від 2004-го до 2008-го Жизель уклала контракт із білизняною маркою Victoria's Secret, його сума склала 30 мільйонів доларів. До кінця 2008 року гонорари за показ у Жизель Бундхен становили від 50 тисяч доларів. Її почали називати однією з найбільш високооплачуваних моделей світу.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Жизель знімалася для багатьох глянцевих журналів, серед яких Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, Rolling Stone. Також модель пробувала себе в ролі актриси, знялася у фільмах "Нью-йоркське таксі" і "Диявол носить Prada".

У квітні 2015 року Жизель Бундхен завершила кар'єру подіумної моделі. Востаннє вона вийшла на подіум в рамках показу бразильського бренду Colcci на Тижні моди в Сан-Паулу. Однак Жизель продовжить зніматися для різних брендів в рекламних фотосесіях.

Особисте життя Жизель Бундхен

В кінці 90-х Бундхен зустрічалася з манекенником Скоттом Барнхілом і земляком, мультимільярдером Хоао-Пауло Дініз.

Від 2000 до 2005-го у Жизель був роман із Леонардо Ді Капріо, якого вона кинула через його надмірну любов до вечірок. в 2004-му вони увійшли до найкрасивіших пар за версією журналу People.

Жизель і Леонардо Ді Капріо / Фото: Associated Press

Жизель Бундхен і Том Бреді

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

2007-го модель познайомилася з футболістом Томом Бреді, за якого 2009-го вийшла заміж. У пари є двоє дітей: син Бенджамін (2009 року народження) і дочка Вів'єн, яка народилася в 2012 році.

Жизель Бундхен і Том Бреді / Фото: Associated Press

Секрет краси Жизель Бундхен

Велику увагау Жизель Бундхен приділяє здоровому способу життя. Декілька разів на тиждень займається йогою і кунг-фу.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Ретельно стежить за своїм харчуванням. "Під час вагітності багато хто їсть все, що їм заманеться, і в підсумку сам перетворюється на відро для сміття", — говорить Жизель. На дієтах модель не сидить, але якщо потрібно скинути кілька кілограмів, вдається до допомоги своєї власної експрес-дієти.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Про свою красу говорить так: "Що мені подобається в своєму обличчі? Ластовиння. Що не подобається? Такого немає. Це не самозамилування, просто я приймаю себе такою, яка є, з усіма перевагами і недоліками".

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Ідеальний сніданок моделі — свіжі овочі і фрукти, які вона доповнює яйцями, авокадо, кокосовим маслом і безглютеновим хлібом. Їсть червоне м'ясо не частіше ніж один раз на місяць. Вечеряє не пізніше 6 вечора, найчастіше — о 17:30.

Не вживає алкогольні і газовані напої.

Щодня робить масаж тіла сухою щіткою.

Цікаві факти про Жизель Бундхен

Займається благодійністю. Зокрема, приділяє увагу допомоги хворим на СНІД в Африці. Від 2009 року є Послом Доброї волі ЮНЕП, займається висвітленням екологічних проблем на своєму сайті і блозі.

Жизель любить кататися на велосипеді, грати в волейбол і футбол.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

У моделі є татуювання: маленька зірка на зап'ясті, що нагадує Жизель про бабусю. Вважає себе дуже працездатною.

Любить засмагати з 7 до 9 ранку.

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

У Бундхен є власна марка спідньої білизни Gisele Intimates, яку вона особисто демонструє в рекламних кампаніях.

Фото: Getty Images

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