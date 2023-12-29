"Це абсолютно унікальна історія": Джейкоб Елорді про фільм "Прісцилла", у якому зіграв Елвіса Преслі

Картина побачила світ на Венеційському кінофестивалі, де акторка Кейлі Спені отримала Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль. Українська прем’єра відбулася на одній із головних кіноподій країни – Київському тижні критики.

Фільм заснований на реальних подіях, описаних у мемуарах Прісцилли Преслі "Елвіс і я". Сама ж вона виступила виконавчою продюсеркою картини. Стрічка описує історію її стосунків із королем рок-н-ролу: знайомство, шлюб, спільне життя у статусі головної пари Америки, а також сімейні труднощі, які згодом призвели до скандального розлучення. Все це зображено у стрічці без прикрас, але делікатно.

Елвіса на екрані втілив австралійський актор Джейкоб Елорді, який відомий грою у популярному серіалі "Ейфорія". Саме протягом останнього року його зірка запалала сповна: він отримав головні ролі у гучних стрічках "Прісцилла" і "Солтберн", і навіть потрапив на обкладинку журналу GQ.

ТСН.ua вдалося поспілкуватися з актором про співпрацю з Софією Копполою, підготовку до ролі Елвіса, атмосферу на знімальному майданчику, а також те, як удалося відтворити будинок Преслі.

Як ви ставитесь до фільму, який демонструє стосунки Елвіса і Прісцилли Преслі з її – жіночої точки зору? Адже це є чимось новим.

Спочатку я був страшенно схвильований, тому що це абсолютно унікальна історія, про яку я ніколи не чув і взагалі не мав про неї жодного уявлення. Я був просто в захваті від того, що зможу прислужитися історії саме Прісцилли, адже така можливість трапляється досить рідко. Гадаю, що коли ти граєш Елвіса, важко водночас не опинитися в центрі оповіді. Для мене це було найбільш захопливо – знайти спосіб відступити на крок назад і стати частиною чиєїсь історії, а не бути історією самому.

Що ви думаєте про те, як режисерка Софія Коппола трактує стосунки між головними героями, про те, як вона намагається розповісти цю історію?

Софія по своїй натурі дуже ніжна і педантична. І з самого початку вона нічого не декларувала і нічого не збиралася нав’язувати. Вона просто переповідала історію такою, якою її розповіла Прісцилла Преслі, і намагалася вкласти в неї стільки ж любові й турботи, скільки вклала в розповідь про свої стосунки Прісцилла. Не зациклюватися на тому, що може подумати про це цілий світ, а переказати історію такою, якою вона постала на сторінках книжки "Eлвіс і я". Це було надзвичайно важливо від самого початку.

Яке враження ви отримали від прочитання цих спогадів?

Ця книжка є просто чудовою подорожжю, і вона неймовірно інтимна. А найбільше мене приголомшило, що протягом усього часу – що б там не траплялося у цій трагічній або ж прекрасній історії кохання – була присутньою ось ця велика любов і турбота між двома людьми, незалежно від ситуацій чи обставин. Є просто ця беззаперечна любов.

Як ви готувалися до ролі Елвіса Преслі?

Гадаю, на початку був присутнім короткий момент остраху, але мені пощастило, що я у той час знімався в іншому фільмі. Отже, вдень я знімався у цьому фільмі в Англії, а після фільмування повертався до свого готельного номера, який я перетворив на своєрідну святиню Прісцилли Преслі. Всі стіни були обвішані її фотографіями, і я не спав цілу ніч – передивлявся фільми, слухав музику, читав книжки, просто закопувався у все це – наче стрімголов стрибав з краю скелі.

Чи було для вас особливо важливим відтворити голос і акцент Елвіса?

Для мене це було дуже важливо, тому що саме в цьому є своя родзинка – я хотів спробувати віднайти його людський голос. Не його сценічний голос, а той, яким він говорив удома, за зачиненими дверима. Тож це було одним із найприємніших елементів роботи – намагатися дізнатися, яким він може бути.

Цей фільм показує приватний бік життя Елвіса, там є лише кілька сцен його виступів.

Так. Очевидно, що для мене як актора це набагато цікавіша історія, тому що в ній присутня таємниця, і ти повинен розгадати її, зрозуміти й, можливо, привнести до неї щось своє. І тому я маю більше свободи, ніж просто грати іншого артиста.

Розкажіть, будь ласка, більше про те, як ви з Кейлі Спені готувалися до знімання? Динаміка стосунків між Елвісом і Прісциллою має вирішальне значення для фільму.

Ми з Кейлі почали контактувати майже одразу – за кілька місяців до початку фільмування. Спочатку ми просто розмовляли телефоном, а потім вже зустрілися в Лос-Анджелесі. Ми пішли до кінотеатру New Beverly Cinema – здається, на "Гільду" (Gilda, реж. Чарлз Відор, 1946). Я пам'ятаю, що підсвідомо намагався бути схожим на Елвіса вже під час першої зустрічі з нею! А вже на початку знімання Кейлі сказала мені: "Я знаю, що ти робив це вже тоді, коли ми уперше зустрілися"! Ми були членами однієї команди – мені здається, всі ми усвідомлювали важливість завдання, що стоїть перед нами, і єдиним способом для його виконання було зробити це разом.

Яким був ваш досвід від фільмування у маєтку Преслі – Ґрейсленді, який побудували у студії?

О, все було надзвичайно гарно, кожна деталь була дуже ретельно пророблена. Там була студія, і декоратори побудували практично весь Ґрейсленд – вітальну зону перед входом, а потім сходи, і все це стало схожим на справжній Ґрейсленд. Це було настільки реально і захопливо, а на знімальному майданчику весь час грала музика. Це своєрідним чином наповнювало сцену, і саме цього я очікував від співпраці з Софією Копполою. А реальність виявилася навіть більшою!

Чи відчуваєте ви, що загальний вигляд, "дизайн" фільму – відображені в ньому різні епохи – допомагають розповісти історію "Прісцилли"?

Безумовно. Так, костюми, без жодних сумнівів, були вирішальною частиною всього проєкту. Я в захваті від усіх, хто працював над цим фільмом. Це стрічка з невеликим бюджетом – всі просто зібралися разом, і всім було не байдуже. Кожний член нашої команди опинився в ній, тому що хотів там бути. Я ніколи не відчував нічого подібного раніше, і це було дійсно прекрасно.

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