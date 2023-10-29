"Це зрозуміла ситуація для мільярдів жінок": режисерка фільму "Мишоловка" розповіла про знімання сцен сексу

Напередодні виходу комедійного трилера "Мишоловка" в український прокат його режисерка Сюзанна Фогель дала інтерв'ю, у якому розповіла про знімання.

Осінь 2023 року справді багата на цікаве кіно. Протягом цих місяців на нас чекають найрізноманітніші роботи від нових режисерів та визнаних класиків.

У цій плеяді фільмів на будь-який смак виділяється одна стрічка – "Мишоловка", яку зняла зіркова режисерка Сюзанна Фогель ("Бортпровідниця", "Шпигун, який мене кинув").

Цьогоріч вона зібрала оплески на найпрестижнішому фестивалі незалежного кіно Sundance за екранізацію культової новели, яку в Україні адаптували як "Мишоловка".

Із нагоди виходу комедійного трилера в український прокат ми взяли ексклюзивне інтерв'ю у зіркової режисерки і дізналися інтригувальні деталі щодо створення стрічки.

Про що фільм "Мишоловка"

20-річна Марго (Емілія Джонс) навчається на другому курсі коледжу та має підробіток у місцевому артхаусному кінотеатрі. Туди регулярно приходить Роберт (Ніколас Браун). Попри те, що Марго вважає чоловіка не дуже привабливим, вона зацікавлена у спілкуванні з ним і дає йому свій номер. Марго та Роберт починають обмінюватися повідомленнями. Це спілкування дедалі сильніше захоплює дівчину. Зрештою, вона ініціює побачення, під час якого з’ясовується, що Роберт – зовсім не такий, яким вона його собі уявляла.

В основі сюжету – однойменне оповідання Крістен Рупеніан, опубліковане у журналі The New Yorker у грудні 2017 року. Історія стала вірусною та породила жваве обговорення у соцмережах. Творці обрали для опису свого фільму вислів Маргарет Етвуд, відомої письменниці-феміністки: "Чоловіки бояться, що жінки над ними насміхатимуться. Жінки бояться, що чоловіки їх вб’ють".



– Вітаємо, Сюзанно! Дуже раді бачити вас у ці непрості для Голівуду часи (на момент інтерв'ю в США відбувалися рекордні за часом забастовки Гільдій сценаристів та акторів)

– Дякую, за те що покликали мене. Я рада, що ви в Україні дивитесь кіно та продовжуєте цікавитися ним незважаючи ні на що!

– Чим саме вас зацікавив цей проєкт? Він незалежний, а останні роки ви працювали з великими бюджетами, як у кіно, так на телебаченні.

– Я фанатка оригінальної новели Cat person від Крістен Рупеніан, яка стала інтернет-сенсацією, коли The New Yorker вперше опублікував її у 2017 році. Це сталося якраз у той момент, коли рух #MeToo зародився. Цей твір з'явився у розпал того, коли люди почали говорити про питання згоди на секс і почали говорити про жіночий погляд на речі по-іншому. До цього моменту ця тема була навіть тобуйована.

– Тобто ви стали однією з перших, хто торкнувся цієї теми – межа між згодою та не згодою?

– Я думаю, що одразу після цього першого етапу MeToo у нас було багато фільмів, у яких розповідалося про жіночу помсту та про те, як чоловіки беруть на себе відповідальність. Вони розповідали одну крайність історії, яка була потрібна.

Але тепер я думаю, що люди справді прагнуть обговорювати сірі області речей, бо це досвід більшості людей. Ми збираємося спробувати детально розглядати ці інтимні, але буденні моменти між жінками та чоловіками.

– Можете пояснити глядачам, про що саме йде мова?

– Так, так… Головна героїня – студентка коледжу Марго (Емі Джонс, 21 рік) зустрічає хлопця Роберта, який набагато за неї старший (Ніколас Браун, 35 років) під час роботи у кінотеатрі. Хоча спочатку пара обмінюється кокетливими текстовими повідомленнями, їхнє бурхливе перше побачення завершується у будинку Роберта. Звісно у них був секс, але є одне але… Марго не хотіла цього контакту і їй не сподобалося, що роблять з її тілом, але сказати про це хлопцю вона соромилася. Ця ситуація знайома майже кожній жінці, але історій про це в кіно немає.

Сюзанна Фогель, Ніколас Браун і Емілія Джонс

– Нічого собі! Таким чином, сцена невдалого сексу є найважливішою?

– Думаю, так. Звісно у нас є справді шокувальна та несподівана кульмінація, але так, цю стрічку ви будете згадувати саме за секс-сценою.

– Як Ніколас та Емілія відреагували, коли дізналися, що на них чекає знімання в такій сцені?

– Ооо.. Вони були у захваті (посміхається). Завдання полягало у тому, як нам зробити це так, щоб ніхто не відчував дискомфорту на знімальному майданчику. Тому ми планували щохвилини. Для того, щоб посекундно розробити сцену, я працювала з художником із розкадрування з Нової Зеландії. Таким чином ми створили своєрідну версію коміксів про невдалий секс (сміється). Було так кумедно дивитися на версію із фігурками. Саме так я познайомила Ніка та Емілію з хореографією сцени у цій кумедній серії моделей. Це полегшило цю дуже незручну роботу.

– Яка атмосфера була на майданчику під час знімання?

Знаєте, чудова! (сміється) Ми сміялися весь цей час, хоча зміст сцени зовсім не смішний. Ми дуже зблизилися у процесі підготовки сцени з нашим координатором інтимних стосунків, який дуже розумний і, до того ж, справді бачив гумор у тому, що ми робили. Це така сцена, що травмує, але це так абсурдно, коли чотири людини планують її таким чином.

–​​​​​​​ А що саме відбувається у цій інтимній сцені?

У сцені показано, як героїня Джонс намагається повідомити, що її межі порушені. Але вона вирішила бути "гарною дівчинкою" та не наполягає на тому, щоб її неприємний партнер зупинився. Думаю, це зрозуміла ситуація для мільярдів жінок…

–​​​​​​​ Дякую вам за вашу роботу! Щоб ви хотіли передати українським глядачам?

Я дуже рада, що у ці часи ви маєте можливість дивитися різне та якісне кіно. Певна, що скоро ви будете мати можливість дивитися фільми у безпеці та будувати свою нову країну.

Нагадаємо, стрічка "Мишоловка" виходить в україснький прокат 2 листопада.