Чому стрічка "Як там Катя?" викликала суспільний резонанс: інтерв'ю з Крістіною Тинькевич та Анастасією Карпенко 

Соціальна драма "Як там Катя?" добряче зчинила шуму в українському медіапросторі. Це режисерський дебют 32-річної Крістіни Тинькевич. Раніше стрічка здобула перемогу в національному повнометражному конкурсі 52-го кінофестивалю "Молодість", здобувши грошовий приз і статуетку "Скіфського оленя".

Зовсім нещодавно стрічка увійшла до довгого списку претендентів на кінопремію "Золота Дзиґа 2024" у номінації "Ігровий повнометражний фільм".

Сюжет стрічки будується навколо лікарки Анни, яка є головною опорою для своєї родини. Виклики "швидкої", важка робота допізна, старенька мама, яку сестра Анни хоче здати до будинку для людей літнього віку, і турбота про маленьку доньку – все це звична рутина для жінки, що понад усе мріє про краще життя. Звичний ритм життя Анни обривається, коли її дочка Катя потрапляє в аварію та впадає в кому. Раптова трагічна подія змушує Анну зіткнутися одразу з низкою викликів. Поки вона щосили бореться за краще лікування для своєї дитини, долаючи фінансові труднощі та байдужість з боку керівництва лікарні, винуватиця аварії намагається будь-якою ціною уникнути покарання.

Нині фільм доступний для перегляду на Київстар ТБ. Платформа кіно й телебачення поспілкувалася з режисеркою стрічки Крістіною Тинькевич та з виконавицею головної ролі – Анастасією Карпенко.

Крістіно, фільм "Як там Катя?" – це ваш режисерський дебют. Скільки часу минуло від народження ідеї до виходу в прокат?

Крістіна Тинькевич:

– Якщо говорити про те, звідки прийшло натхнення на початку, то це було пов'язано не з Україною. Я на той момент навчалася в Лондоні й прочитала статтю про лікарку швидкої допомоги, яка приїхала на виклик. Вона мала врятувати людину, яка її в минулому зґвалтувала. І саме це дало поштовх усій історії. Мені здалося, що моральний вибір, який стояв перед цією лікаркою, – дуже складний. Я про це багато думала і не могла ніяк знайти відповіді сама для себе. Що ж вона мала зробити?

Спочатку народився короткометражний фільм "Солатіум", після якого, власне, і розпочалася розробка стрічки "Як там Катя?". Від самого початку роботи над проєктом і до його прем'єри на Локарнському кінофестивалі минуло близько 5 років. Сам процес девелопменту (розробки сценарію) зайняв приблизно 2 роки. Протягом цього часу я брала участь у численних сценарних лабораторіях та індустрійних платформах, що допомогло вдосконалити проєкт і підготувати його до знімань.

Крістіна Тинькевич

Чи складно було знайти фінансування для фільму? Чи має, на ваш погляд, держава фінансувати кіно під час війни?

Крістіна Тинькевич:

– Фільм створювався до війни і був профінансований Держкіно України як дебют. Щодо другого питання, я вважаю, однозначно – так! Важливо підтримувати культуру навіть під час війни, адже вона є ключовим фактором, що формує світогляд українців, об'єднує нас і слугує потужним інструментом на міжнародному інформаційному полі. Наразі я працюю над сценарієм фільму про Олександра Кошиця і його хор, який було створено за ініціативою Симона Петлюри для політичної промоції України в Європі після Першої світової війни. Цей хор став вкрай успішним інструментом дипломатії та популяризації української культури, демонструючи, що Петлюра розумів значущість і силу культурного впливу вже сто років тому. Нація складається не лише з території чи населення, а з набору спільних цінностей, що є основою національної єдності та стійкості у важкі часи. Без культури немає того, за що варто боротися і що варто захищати.

Чому ви вирішили створити історію про проживання втрати?

Крістіна Тинькевич:

– Фільм був створений до початку повномасштабної війни, і тема втрати слугувала драматургічним інструментом для створення арки героїні. Я не могла навіть у найгірших снах уявити, що ця тема стане такою актуальною та зрозумілою багатьом сьогодні. Ця тема втрати, яка розглядалася у фільмі в іншому контексті, зараз набуває нового, глибшого звучання і резонансу серед глядачів.

Кіноспільнота зазначає, що стрічка вийшла надзвичайно реалістичною. Як вам вдалося досягти такої правдивості?

Крістіна Тинькевич:

– Фільм "Як там Катя?" знятий у жанрі соціального реалізму, який ставить перед собою мету відображати реальність якомога точніше та емоційно відвертіше. Ця вірність реальності досягається за допомогою кількох ключових елементів. По-перше, фільм знято ручною камерою з рухливими кадрами, що створює відчуття безпосередньої присутності глядача поряд з персонажами. По-друге, у фільмі немає закадрової музики та експресивного світла, що додає автентичності відчуттям і емоціям, які передаються через екран.

По-третє і, можливо, найважливіше: успіх фільму залежить від ретельного дослідження теми на етапі написання сценарію та від ідеального підбору акторів для кожної ролі. Я надихалася роботами класика соціального реалізму Крістіана Мунджіу, а також іншими фільмами румунської нової хвилі, які є виразними прикладами цього напрямку в кіно.

Хто став прототипом головної героїні?

Крістіна Тинькевич:

– Прототипу головної героїні фільму "Як там Катя?” – Анни – не існує, адже це збірний образ, створений на основі багатьох реальних історій. Але основним референсом для іншого персонажа – Марини – стала історія Олени Зайцевої, яка в Харкові вбила кілька людей на зупинці. Також було використано інші історії більш і менш відомих осіб, які уникнули покарання у схожих ситуаціях.

Чи розглядали ви інших акторів на головну роль, окрім Анастасії Карпенко?

Крістіна Тинькевич:

– Анастасія Карпенко була єдиною акторкою, яка була затверджена на головну роль від самого початку. Її образ був у мене в голові під час написання сценарію. Хоча в якийсь момент через сімейні обставини вона могла відмовитися від ролі, і ми почали розглядати кастинг, та зрештою Настя змогла повернутися до проєкту.

Який меседж ви хотіли передати українцям у цьому фільмі?

Крістіна Тинькевич:

– У фільмі я хотіла порушити тему морального вибору та показати, як обставини можуть впливати на людські рішення, змушуючи їх порушувати власні моральні принципи. Це історія про боротьбу, втрату, моральний вибір, яка, на мою думку, є актуальною для кожного українця. Кожен з нас має розуміння того, що є морально допустимим, а що ні, і власні моральні орієнтири. Цікаво, що має статися в житті, щоб людина почала наступати на власні "червоні лінії". Сценарій фільму сконструйований таким чином, що обставини для героїв стають усе складнішими, і поступово головна героїня Анна переходить від ролі людини, яка рятує життя, до тієї, хто його забирає. Цей перехід відображає метаморфозу, через яку проходить людина, коли стикається з екстремальними обставинами.

Крім того, фільм торкається соціальних проблем, які також важливі для обговорення. Є прямий зв'язок між індивідуальним аморальним вибором і наслідками для суспільства загалом. Часто ми звинувачуємо суспільство в певних проблемах, але не завжди усвідомлюємо, що джерелом цих проблем є наші власні дії. Ці "червоні лінії", які ми перетинаємо, стають особливо актуальними в контексті великих конфліктів, як-от війна, яка актуалізує їх у новому світлі.

Як знайти баланс між тим, щоб показувати в кіно темний бік українців, бо це частина об'єктивної реальності, і тим, щоб підтримувати позитивний імідж України за кордоном у той час, коли так важливо не похитнути довіру міжнародних партнерів? Чи може така демонстрація реальності зіграти з нами злий жарт?

Крістіна Тинькевич:

– Основна роль мистецтва полягає в тому, щоб слугувати дзеркалом, яке відображає глибинні шари суспільства, висвітлюючи його складнощі, виклики та красу. Справжній вплив у світовому контексті має те мистецтво, яке спирається на міцні художні основи та відверто висвітлює суспільні реалії. Це мистецтво викликає резонанс, стимулює до міркувань і спонукає до змін.

Спроби використати мистецтво як інструмент пропаганди чи приховування недоліків розмивають його сутність і знижують вплив, роблячи твори менш достовірними й вагомими. Відверте мистецтво, яке не боїться ставити складні запитання та занурюватися у глибинну саморефлексію, є свідченням зрілості та сили суспільства. Таке суспільство визнає важливість самоаналізу, розуміння власних слабкостей і прагнення до розвитку. Цих якостей дуже бракує, наприклад, нашому східному сусідові, з яким ми точно не хочемо себе ототожнювати.

Чому цю історію варто дивитися українцям, в житті яких зараз чимало болю та смутку?

Крістіна Тинькевич:

– Кіно виступає не лише як засіб розваги, але й як потужний інструмент для стимулювання роздумів і кращого розуміння себе через уявний досвід іншої людини. “Як там Катя?" – це історія, яка може допомогти українцям знайти відповіді на складні питання, з якими вони стикаються в житті, особливо під час війни. Це історія про моральний вибір, втрату, любов і прощення, яка може дати кожному можливість замислитися над власними життєвими цінностями та виборами.

Головну роль у фільмі виконала українська акторка Анастасія Карпенко («Лікар Ковальчук», «Перевізниця», «Слуга народу»), яка отримала нагороду як найкраща акторка на швейцарському фестивалі в Локарно.

В одному з інтерв'ю ви сказали, що Анна в "Як там Катя?" і Лідія в "Перевізниці" – це ваші найулюбленіші ролі? Чим вам сподобалася робота над фільмом "Як там Катя?"

Анастасія Карпенко:

– Згуртованістю професійної команди, роботою з надталановитою режисеркою Крістіною Тинькевич, можливістю бути співтворцем.

Анастасія Карпенко

Який новий досвід ви отримали під час знімань фільму "Як там Катя?"?

Анастасія Карпенко:

– Для мене це була можливість тотального занурення в свою героїню. Можливість створити її та втілити на екрані.

Ви – мама донечки. Чи легше для вас грати матір, коли у вас є дитина?

Анастасія Карпенко:

– Донечки на момент знімань фільму ще не було. Якби я грала Анну зараз, це, напевно, ще більше додало б нюансів героїні.

Якою є місія вашої героїні щодо глядача: навчити, надихнути, підтримати? Що, на ваш погляд, є цінного в цьому персонажі?

Анастасія Карпенко:

– Можливість замислитися над власними моральними принципами. Шукати в серці прощення.

Які відгуки ви отримували від глядачів після перегляду фільму?

Анастасія Карпенко:

– Вдячність і вітання з гарною роботою.

Чи сприймає глядач такий жанр, як драма, по-іншому до повномасштабного вторгнення і після?

Анастасія Карпенко:

– Ми перебуваємо в ситуації суцільних втрат. Наша картина може бути свого роду терапією та допомогти прожити їх.

Чи були у вашому житті ситуації, коли ви стикалися з моральним вибором, як ваша героїня у фільмі? Чи можете про це розповісти?

Анастасія Карпенко:

– Як і в кожної людини, звісно, були. Це мої уроки.

Стрічку "Як там Катя?" можна переглянути на Київстар ТБ одночасно на 5 пристроях: смартфоні, планшеті, ноутбуку, SMART-TV і приставці.