Фільм "Після": зірки романтичної франшизи розповіли про своїх персонажів та знімання під час пандемії

Головні герої саги – Джозефін Ленгфорд і Гіро Файнс-Тіффін – розповіли в інтерв'ю про своїх персонажів та про те, як відбувалися знімання.

В український прокат 14 вересня виходить фільм "Після" – фінал головної любовної франшизи останніх 5 років, на яку чекають мільйони глядачів.

Про що романтична сага "Після"?

Фільми серії "Після" засновані на популярних романтичних романах американської письменниці Анни Тодд. Наразі загальний тираж книжок перевищує 15 мільйонів примірників, а касові збори екранізацій – 100 мільйонів доларів.

На перший погляд це традиційна любовна історія, яких ми бачили дуже багато. У кожного любов унікальна. Так, "хороша дівчина" Тесса Янг (Джозефін Ленгфорд) знайомиться в коледжі з "поганим хлопцем" Гардіном Скоттом, і невинне захоплення з одного боку та розрахунок – з іншого, несподівано перетворюється в ураганний роман, який знає свої злети та падіння. Стосунки пари настільки насичені, що фанати і, навіть спеціалісти-психологи, досі сперечаються, чи не є вони токсичними і шкідливими для фанаток.

Книжки серії "Після" швидко стали справжнім феноменом і на екрані. Наразі франшиза складається із п'ять фільмів.

Наша редакція отримала можливість взяти ексклюзивне інтерв'ю у головних героїв стрічки – Джозефіни Ленгфорд і Гіро Файнс-Тіффіна.

Ми дуже раді, що ви маєте можливість поспілкуватися з нами під час багатомісячного страйку акторської та режисерської гільдій США. Небагато акторів мають можливість робити промо своїх фільмів, як у вас це вийшло?

Джозефін: Все просто, я австралійка, а Гіро – англієць. Але це не головне. Стрічки серії "Після" – незалежні. Ми не співпрацюємо з великими студіями та маємо власних інвесторів. Це дає нам свободу і можливість працювати саме для наших фанів, прихильників книг Анни Тодд.

Як ви ставитесь до страйків? Що чекатиме на кіноіндустрію та серіали вже завтра?

Гіро: Ну…це важке питання.. Я намагаюся думати не про негативне, а про хороше. Це золоті часи для невеликих та незалежних стрічок. В останні роки пробитися до кінопрокату через велику кількість франшиз було вкрай важко. Думаю, незалежні митці та актори вже в наступні кілька років зможуть потіснити великих зірок студійних проєктів. Але загалом часи тривожні. Мені здається, що в американській індустрії багато хто залишиться без роботи.

Останні фільми вашої франшизи народжувалися в проблемних обставинах. Ви повернулися до виробництва одними з перших за часів пандемії, а закінчуєте франшизу під час історичних змін. Як вам працювалося у таких умовах?

Джозефін: Це було жахливо і смішно водночас. Особливо у 2020 році, у пік пандемії. Це було дуже дивно, тому що ми знімалися у Європі – у Болгарії та Португалії. Мандрувати було вкрай важко та сюрреалістично – все обмежено, всі в масках, норми безпеки – безпрецендентні. Але на нашій грі це добре відзначилося, тому що сюжет став драматичнішим, а стосунки Гардінга і Тесси увійшли в кризу. Тому, нам цей стрес навіть був на користь, емоції на екрані не дуже то й відрізнялися від справжніх.

Ви знімалися у франшизі "Після" протягом п'яти років. Ви майже виросли разом зі своїми фанатами і героями. Що ви відчуваєте з цього приводу?

Джозефін: Звісно мені важко прощатися з Тессою… Вона вже як частина мене та я дуже люблю нашу команду. Позаду залишилося дуже багато гарних спогадів. Цей час не повернеш, але треба йти далі.

Гіро: Гардінг також став частиною мого життя. Разом ми йшли по життю та вчилися. З цим персонажем навіть я став іншим і, напевно, дорослішим та більш вільним від свого минулого.

Джозефіне, як Тесса зростає протягом всієї історії?

Джозефін: Що ж, ми бачимо, що Тесса виростає з цієї молодої дівчини, яка не зазнала в житті практично нічого, окрім травми відношень батьків, до людини, яка приймає складні рішення і, яка набуває важливий життєвий досвід. Ця подорож від підлітка до дорослої людини, до жінки, яка кохає, кохана, але не буде приймати всі рішення, ґрунтуючись тільки на пристрасті.

Чим історія "Після" відрізняється від сотень інших романтичних історій, як сучасних, так і минулих? У чому її родзинка?

Джозефін: Все просто. "Після" історія про нас, про звичайних людей. Тесса – не попелюшка, вона не бездоганна, вона зробила багато помилок та у багато чому навіть винна перед Гардінгом. Але вона знає, чого хоче, вона сама будує своє життя та вирішує, що буде з ним.

Гіро: Це просто опис життя людей, так воно трошки прикрашене, заради видовищності та привабливості, але реальне. Таких Гардингів, як мій, дуже багато в житті. Але не усі мають можливість розібратися з собою, своїми демонами та травмами, не усім вдавалося знайти справжню любов, відчути щастя і отримати опору в ній.

На що саме очікувати фанатам у фіналі історії? Четвертий фільм закінчився на дуже тривожній ноті... Чи мають Тесса та Гардінг шанси на щастя?

Джозефін: Як ми говорили раніше, це життєва історія. В мене є історії, схожі на історію Гардінга і Тесси. Ці герої – вільні, незалежні, сильні, але травмовані та не впевненні одне в одному і навіть собі. Як багато хто і в житті. Вони справді люблять одне одного та їхні демони і життєві обставини не дають їм бути разом.

Гіро: Гардінг не мав іншого вибору, тому так вчинив. Історія його кохання з Тессою – це сага про його любов, звільнення та дороги до себе. Це частина його, якої він не соромиться. Та більш того, він завжди був амбітним, а досягти успіху як письменник йому було набагато простіше.

На просторах Інтернету часто можна знайти звинувачення франшизи в токсичності і виправдання аб'юзу. Як ви на це реагуєте?

Гіро: Я думаю, що відповіді на ці запитання зберігаються у цьому фільмі. Сучасний глядач часто нетерплячий, я сам такий, розумію, але ні, ця історія ніяк не виправдовує токсичність. Тесса продовжувала б бігати за Гардіном, він продовжував би свою шаленість, їхнє оточення теж перебувало б у повному хаосі. Але все зовсім не так.

Джозефін: Анна якось відповідала на це запитання, що у її книгах немає ідеальних героїв. Кожен несе тягар минулого і важливим є лише те, як вони з цим справляються.

Гіро: Мені здається, що у мого персонажа складніша історія, ніж у Тесси. Тесса, як не дивно, є центром цих стосунків, і саме від неї залежить, яку динаміку мають стосунки. Для Гардінга це також історія дорослішання. Але кохання Тесси для нього це можливість вилікуватися від старих ран, залежностей, своїх маній. З одного боку вони є для нього пальним, а з іншого – руйнують його.

Ваша стрічка – це довгоочікувана подія в Україні. Українські фанати із нетерпінням чекають на прем'єру фільму.

Джозефін та Гіро: Нам дуже приємно! Ми знаємо, що у наших стрічок багато фанів і ми вдячні їм за вірність та любов. Лише вони та їхні емоції насправді мають значення у цьому бізнесі. Ми з Файнсом хочемо окремо подякувати нашим українським фанатам. Ви найкращі і не заслуговуєте на те, через що проходите зараз. Ми раді, що ви можете побачити фінал саги "Після" на великому екрані у компанії тих, кого любите. Ми бажаємо вам миру і перемоги та підтримуємо вас!

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