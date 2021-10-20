Генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух: "Українське кіно стає привабливим"

Виконавча директорка Української кіноакадемії та генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух розказала про стан української кіноіндустрії, запит від глядача та проблеми галузі.

- В якому стані сьогодні перебуває українське кіно?

Попри турбулентні для всіх індустрій часи українське кіно продовжує жити й зростати. Воно активно розвивається і просувається вперед, зокрема за кордон. Щорічно Україна представлена на декількох кінофестивалях класу “А”. У 2021-му драматична стрічка Катерини Горностай виборола головну нагороду конкурсу Generation 14plus 71-го Берлінале. У Каннах цього року Україну представляли два фільми: “Бабин Яр. Контекст” Сергія Лозниці, який зрештою отримав спеціальний приз журі премії “Золоте око” за документальний фільм, та драма “Ольга” Елі Ґраппе, якій присудили приз спільноти письменників та композиторів SACD.

А вже на Венеціанському кінофестивалі відбулися прем’єри одразу трьох українських та спільного з Україною виробництва фільмів - це “Носоріг” Олега Сенцова, “Відблиск” Валентина Васяновича та “Цензорка” Петера Керекеша, яка в підсумку отримала приз за найкращий сценарій програми “Горизонти”. На 37-му Варшавському кінофестивалі, який вже триває, представлено "Будинок "Слово". Нескінченний роман" Тараса Томенка, “Носоріг” Олега Сенцова, "Я працюю на цвинтарі" Олексія Тараненко та анімацію Бориса Бубнова "Обіцянка". Тобто ми бачимо, що кількість українських фільмів на міжнародних майданчиках продовжує зростати. Багато в чому цим ми завдячуємо самовідданості наших кінематографістів, які продовжують знімати, шукають альтернативні ідеї та продовжують рухати кіно.

Українське кіно стає привабливим. Його вже активно дивиться український глядач, як в кінотеатрах, так і на стрімінгах. На прем’єри українських фільмів очікують, а отже попит є. Це ми побачили і на 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Цьогоріч він був приурочений до 30-річчя незалежності України і Національний конкурс став єдиною конкурсною програмою. Вона складалась з шести повнометражних і восьми короткометражних фільмів. Ми спостерігали, як заповнювалися зали на показах конкурсної програми і розуміли, що у глядача є потужний інтерес і запит на своє кіно. Власне, перемогу українського кіно ми відзначили разом з глядачами ОМКФ під час церемонії закриття на Потьомкінських сходах, де тріумфувала “Стоп-Земля”.

- В останній рік багато говорили про те, що ера кінотеатрів закінчується. Чи є взагалі сенс знімати кіно для кінотеатрів?

Ера кінотеатрів точно не закінчується. Кіно вже кілька разів передрікали смерть, але воно живе, процвітає та видозмінюється. Однозначно і зараз не варто очікувати, що все повернеться до минулого. З розвитком стрімінгових платформ та домашніх кінотеатрів найбільш затребуваним саме в кінотеатрах буде два види контенту. Перший - це блокбастери, які покликані виконувати пяму функцію атракціону, вражати глядача спецефектами, звуком, графікою, картинкою тощо. Другий вид - це авторське кіно, аудиторія якого готова годинами стояти в чергах, лише щоб першими побачити фільм улюбленого режисера. І, звичайно, із глядачем залишаться хорори та комедії - порівняно дешеві в виробництві види контенту.

Україна значно відстає від світових тенденцій, але наші кінотеатри мають бути готові до того, що за глядача доведеться боротись все більше, як за допомогою технологій в кінотетрах, так і контентом. Особливо важко буде кінотеатрам, що знаходяться не в ТРЦ. У таких кінотеатрах не працює елемент “спонтанної покупки”, але саме в них найбільший потенціал в роботі із авторським кіно та альтернативними розвагами - клубами за інтересами, прем’єрами, культурними хабами. Найбільш успішним таким кінотеатром є “Жовтень”. По суті, це єдиний культурний кіноцентр в Києві. Але якщо обладнання не буде регулярно оновлюватись, контент не зможе стати рушійним фактором і аудиторія все частіше буде обирати більш технологічні локації.

Генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух

- Чи є загроза зникнення кінотеатрів як майданчиків взагалі у випадку тривалості пандемії та карантинів?

Вже півтора роки світ живе у нестабільній ситуації, передбачити яку неможливо. Але я впевнена, що у разі чергового карантину кінотеатри виживуть. Питання лише у гнучкості та пошуках можливостей для співпраці та комунікації. Гарний приклад показала “Планета Кіно”, яка під час жорсткого локдауну попри скрутне становище продовжувала організовувати покази фільмів на альтернативних локаціях, на кшталт автокінотеатру та чи показу фільму в одному зі столичних районів, аби люди могли дивитися кіно прямо з вікон. Такі кейси демонструють, що глядач прагне дивитися контент на великому екрані. Адже кінематограф - це не просто історія про перегляд фільму. Це про колективний досвід, який ти переживаєш разом з незнайомцями у темній кінозалі перед величезним екраном і “анонімно” підглядаєш за життям героїв. Вдома перед ноутбуком такі відчуття просто неможливі.

- Чого не вистачає нашій кіногалузі?

В Україні вміють робити якісне, естетичне, щемливе та смішне фестивальне кіно. І у нього є своя любляча аудиторія. Втім якісного глядацького кінотеатрального контенту ми ще не навчились робити. Фільмів, розрахованих на широку аудиторію, виходить вкрай мало - 1-2 на рік. Тобто поки що український кінематограф не вміє “спілкуватись” з масовим глядачем.

- Тобто одна з проблем українського кінематографу - відсутність промо?

Так, адже від добре побудованої та якісно реалізованої маркетингової стратегії залежить успішність прокату. Наразі ми бачимо, як знімаються українські фільми, як вони завойовують аудиторію та критиків за кордоном, але масово український глядач знає про невелику кількість цих фільмів. Глядач не піде на кіно, про існування якого він не знає. Довгий час у нас кіно створювалося, випускалося на екрани, але зали не заповнювалися людьми. Проблема полягала саме у відсутності промо. Зараз цьому аспекту приділяють все більше уваги. Влітку навіть проводився курс з PR у кіно. Наші фільми дійсно мають великий потенціал, але потрібно про них говорити. Як, до прикладу, це робили під час промо комедії Антоніо Лукіча “Мої думки тихі” з крутими постерами, або ж драмою “Дике поле” Ярослава Лодигіна, цитати з якої друкувалися на чеках Сільпо.

- За останній рік з’явилося дійсно багато курсів, лекцій, вебінарів та панелей, присвячених тим чи іншим темам кіно. Чи пов’язаний такий нетворкінг в індустрії з проблемою кіноосвіти?

Новиною не буде, що в Україні дійсно існують проблеми з кіноосвітою. Майбутніх спеціалістів навчають старим методам на застарілому обладнанні. Крім того, у вузах зазвичай викладають теоретики, а кіноіндустрія - абсолютно практична галузь. Саме тому виникла потреба у взаємообміні досвідом та практичними скілами між різними фахівцями галузі. Українська кіноакадемія також не стояла осторонь та влаштовувала серії вебінарів із кінопрофесіоналами, від режисерів та продюсерів до операторів та монтажерів. Крім того, зараз онлайн-платформа DzygaMDB разом з

авторами фільму “Клондайк” запускають безкоштовний акторський курс “Головна роль” від режисерки Марини Ер Горбач. Такі ініціативи дозволяють отримати практичний досвід та конкретні навички спеціалізації. Також питання кіноосвіти обговорюється і на державному рівні. Зокрема підкомітет у сфері кінематографу та реклами розробляє нову сучасну навчальну програму для вишів і планує додати до неї технічні професії, як піротехнік, другий режисер тощо.

- Які перспективи зйомок українського кіно в найближчому майбутньому?

Загальна картина, яку ми бачимо в кіноіндустрії зараз, показує, що потрібно шукати шляхи реалізації проєктів. Наприклад, в пітчингах перемогли дуже високоякісні перспективні проєкти, як глядацькі, так і фестивальні. Ми побачили дуже високий рівень заявок. З’явились абсолютно нові імена в галузі. Але ми маємо розуміти, що державних коштів на фінансування всіх таких якісних проєктів не вистачить, тому потрібно шукати альтернативні джерела фінансування.

- Що це можуть бути за джерела?

Таких джерел може бути декілька. Наприклад, провідні українські VOD-платформи почали вкладати кошти у виробництво власного контенту. Також, був кейс з проєктом фільму, який переформатували в серіалу після відмови у державному фінансуванні, і його профінансувала одна з VOD-платформ. Зараз дуже швидко росте конкуренція на ринку, тому необхідно бути гнучкими для того, аби мати можливість реалізовувати свої ідеї.

Крім того, існує спонсорство. Компанії все частіше готові вкладати кошти у виробництво фільмів, де потенційно з’явиться їхній бренд. Це також може бути одне з джерел фінансування. При цьому для фільму, історія якого побудована на сучасних подіях, спонсорством можна покрити до 50% витрат на виробництво, а з кобрендингом можна реалізувати масштабну промо-кампанію.

Ще одним шляхом пошуку фінансування може бути звернення до приватних інвесторів. Але тут потрібно розуміти, що інвестор не благодійник і очікує на повернення своїх інвестицій. Тому в цьому випадку мова радше про комерційні проєкти.

- Без чого неможливе українське кіно зараз?

Кіно як мистецтво неможливе без того, хто його робить для кого. Тобто без автора і глядача. За останнє десятиліття з’явилося багато нових імен в індустрії. Молоді талановиті режисери, які не бояться ризикувати, експериментувати. Таким чином українське кіно - це синергія цих двох “компонентів”, які потрібні один одному. Наше завдання, як галузі, дати можливість знімати і дивитись українське.

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