"Головне – не дозволяти росіянам забирати у нас життя": актор Данііл Мірешкін розповів про війну, мову та знімання в серіалі "Я – Надія"

24 лютого о 19:30 на телеканалі 2+2 відбудеться прем’єра першого серіалу, знятого під час війни, "Я – Надія". Це чотирисерійна воєнна драма про медиків, які в лютому 2022 року, попри величезний ризик, залишилися в оточеному росіянами Харкові, щоб рятувати військових і цивільних, що потребували екстреної допомоги. На ідею серіалу авторів надихнули історії українських лікарів, які від початку повномасштабного російського наступу мужньо тримають свій фронт.

Одну з головних ролей у стрічці "Я – Надія" зіграв Данііл Мірешкін. Про знімання у зруйнованому Ірпені, власну українізацію та стосунки з дружиною під час війни актор розповів в інтерв’ю для ТСН.ua.

Данііле, пам’ятаєте, як вам запропонували роль у серіалі?

Данііл Мірешкін

Я потроху займався власним проєктом – короткометражним фільмом "Сурі". Але пропозицій щодо зйомок взагалі не було. Здебільшого знімали документальні проєкти або фільми. І тут – новий серіал! Я був дуже здивований, бо думав, що кіноіндустрія оживе не раніше, ніж через пів року після перемоги. З початку повномасштабної війни все змінилося – не те фінансування, багато хто виїхав, в умовах воєнного стану є обмеження, та й банально – знімати зараз ризиковано… І коли раптом мені запропонували роль, я був приємно вражений. Потім мені розповіли, що сценарій натхнений реальними подіями й історією фельдшерки з Харкова, яка заради порятунку людей залишилася в місті, під щоденними обстрілами. Честь бути причетним до такої історії.

В основі сюжету – не вигадані події, а реальність, у якій ми живемо вже рік. Чи складно було читати сценарій?

Данііл Мірешкін

Коли читав сценарій, думав про те, що рівень свідомості суспільства значно виріс, і це відображається на кіноіндустрії. Якщо раніше я часто чув, що треба відповідати запиту глядача, бо ми робимо контент для нього (і внутрішньо мене це обурювало), то зараз я бачу, що ми створюємо соціально-важливий проєкт, який буде корисний для авдиторії. Цей серіал не про вибухи, постріли і бої, а про людей, їхню силу волю і вчинки. В мене була насторога, щоб це не виглядало плакатно, щоб фільм не став "агіткою" в поганому сенсі цього слова. Я хотів, щоб наша історія передавала реальний стан речей – так воно і сталося.

Чи вдавалося абстрагуватися від історії? Чи доводилося кожну сцену проживати через призму власного досвіду війни?

Данііл Мірешкін

З одного боку, ми знімали непросту історію, наші герої щодня проживають жахливі події. З іншого – якщо завжди перебувати в цьому стані, то дуже швидко наступає вигоряння. Не тільки у професії, але й у житті. Будь-які крайнощі – постійна рефлексія чи абсолютна відстороненість від війни – це неправильно. Треба перепочивати, радіти дрібницям. Головне – не дозволяти росіянам забирати у нас життя. Але при цьому важливо не забувати, що йде війна, та продовжувати допомагати ЗСУ. Варто триматися "середини". Цей принцип я намагався використовувати і в роботі. Коли ми не знімали, я шуткував з колегами, підтримував творчу атмосферу, але в кадрі я максимально заглиблювався в цю історію, проживав її. А потім, щоб мати сили, знову мусив відсторонитися і набратися енергії.

На вашу думку, чи потрібно знімати художні фільми про події, які ще тривають?

Данііл Мірешкін

Перш за все, історія нашої головної героїні завершена. Її прототип – фельдшерка Анна Андрющенко – виїхала з Харкова в серпні і тепер працює у "швидкій" у Києві.

У будь-якому разі неможливо знайти правильну відповідь на це питання. Врешті-решт, усе буде вирішувати якість продукту. Якщо це зроблено якісно, чесно та глибоко, неважливо, коли це знімають – зараз чи за 20 років. Кінцевим суддею буде глядач.

Як війна вплинула на знімальний процес?

Перш за все усі ми дуже щасливі повернутися на знімальний майданчик. Зазвичай актори, окрім своєї професії, більше нічого не вміють. І це засмучує, адже ти не можеш пристосуватися до нового життя, не можеш доєднатися до перемоги. Хтось почав займатися волонтерством, комусь вдалося опанувати нову справу, є ті, хто так і не знайшов себе... Тому для нас було хвилююче і радісно приєднатися до проєкту, який віддає шану тим, хто наближає цю перемогу, – медикам. Це відчуття причетності до дійсно важливого.

Технічно знімальний процес також змінився. Перебої з електрикою, постійні тривоги, обмеження у переміщенні – все це впливає на виробництво. Якось ми знімали в Київській області, в селі Маковище, яке в лютому-березні 2022-го було окуповане росіянами. Я сидів у гримвагоні, як завжди, готувався до зміни, і раптом адміністратор говорить у рацію: "Любі друзі, будьте уважні, не заходьте на поля, бо вони заміновані". Це прозвучало так буденно. І в цей момент стало ніяково. Гримвагон стояв на дорозі, поруч із замінованим полем, з нами на майданчику працював військовий експерт, який контролював, аби усі були на безпечній території. Ці нові обставини давали зрозуміти, що війна завжди поруч.

Ще одну сцену знімали в Ірпені в розбомбленій квартирі. І весь знімальний день я відчував внутрішні протиріччя. Ти ніби щасливий, бо працюєш, але раптом твоє щастя опиняється у зруйнованій квартирі... Ти бачиш розплавлений метал, розбитий посуд… З цим дуже складно впоратися.

Знімальна група серіалу першою відмовилася від російської традиції розбивання тарілки перед зніманням. Чи знали ви, що цей звичай нав’язаний українській кіноіндустрії росіянами?

Данііл Мірешкін

До зйомок не знав. Але радий, що автори "Я – Надії" започаткували власну традицію – підписувати прапор. Ми залюбки підтримали цю ідею, адже прапор – важливий символ, особливо сьогодні. Він підтримує бойовий дух військових і цивільних – прапор об’єднує нас. Я чув багато історій, коли люди виїздили з окупованих територій, то могли по-справжньому видихнути, тільки побачивши український прапор.

Раніше ви грали молодих, хороших парубків, героїв-коханців. Ваш новий герой Павло зовсім інший – відчайдушний, відданий своїй професії, готовий іти на ризик. Чи здивувалися ви такому вибору продюсерів?

Ви праві, мої герої до війни – це переважно молоді хлопці, "діти". Бо без бороди і вусів у мене досить дитяча зовнішність. Я дуже давно намагався позбутися цього образу, внутрішньо мені хотілося грати інші історії. Герой у "Я – Надії" дуже близький мені по духу. Тому не було здивування, скоріше, була радість, що в мене є шанс зробити роль, яку я давно хотів втілити.

У вас дуже хороша українська. Чи важко давався перехід з російської мови?

Дякую. Я народжений у Донецькій області, потім жив у Криму, вчився на російськомовному курсі, працював у театрі Л. Українки з худкерівником, який є адептом російської культури. І моя українізація – це якесь диво для мене самого.

Можна сказати, що мене врятував мій малий театр. Саме там я почав знайомитися з українським матеріалом і раптом відкрив для себе цілий пласт історії, літератури, якої я раніше не знав. Працюючи, я потроху заглиблювався і українізувався. Повномасштабна війна стала переламним моментом у цьому питанні.

Як це відчувалося?

Я раптом усвідомив, що моя дитина розмовляє російською – і мені від цього дуже боляче. Мені не хотілося травмувати дитину, я хотів, щоб вона дійсно покохала мову, тому я потроху, дуже обережно почав з нею спілкуватися українською – читати казки, гратися. Було важливо, щоб мова асоціювалася у неї з позитивним досвідом. Але це нелегкий процес.

В якийсь момент я трішки перетиснув, і вона зупинила мене словами: "Папа, ты можешь говорить по-русски?!" Дитина почала стресувати, бо просто не розуміла значення слів, і їй здавалося, що з нею щось не так. Треба було пояснити, що з нею все гаразд, і якщо вона чогось не розуміє, то може мене перепитувати – а я все поясню. Я проговорив їй, чому це важливо – що йде війна, я підтримую Україну і це виражається також у бажанні спілкуватися українською.

Як донька зараз?

Данііл Мірешкін

Їй досить важко. Вона разом із дружиною у Литві, а там, на жаль, мова комунікації серед дітей може бути тільки російською. Ми з нею розмовляємо українською. Вона відчуває, що мене дуже тішить, коли вона спілкується рідною мовою, тому спеціально намагається використовувати українські слова. Процес пішов (усміхається).

Василісі 5 років – це складний вік, коли дитина починає ставити багато запитань. Як пояснювали доньці, чому треба залишати рідний дім?

Я параноїк, і в останній момент встиг підготувати до війни дружину, зібрати потрібні речі, тому ми майже одразу виїхали з міста. Але під час виїзду, по дорозі недалеко від нас, стався прильот. Донька дивом не відреагувала – мабуть, тому, що ми були спокійні, а в цьому віці діти переймають стрес від батьків. Я розумів, що її моральний стан – наша відповідальність. Ми намагалися пояснювати, що на нас напали розбійники (це вона використала такий термін до росіян), що зараз вдома небезпечно, що прилітають ракети, і тому нам треба поїхати в більш безпечне місце. Спочатку я вивіз їх на захід, а після деокупації Київщини вони повернулися. Коли почалися відключення електроенергії, вивіз їх до Литви.

Як дається розлука з родиною?

Данііл Мірешкін

Непросто. Зараз із дружиною у нас складні відносини. Ми підтримуємо одне одного, але відчуваю, що їй важче. Коли я був за кордоном, то зрозумів, що там дуже сильне психологічне навантаження. Воно більше, ніж в Україні, для мене – так точно. Бо фантазія лякає набагато більше, ніж те, що ти бачиш на власні очі. Мені навесні довелося повозити журналістів по гарячих точках – Рубіжне, Лисичанськ, Попасна – і я зрозумів, що в самому епіцентрі подій ти не відчуваєш такого тиску. Лише постфактум до тебе приходить осмислення, де ти був і що з тобою відбувалося. Тому за кордоном, через невідомість та почуття провини, переживання набагато інтенсивніші.

Та найболючіше – це розуміти, що Василіса зростає без мене. В цьому віці кожен день-тиждень дуже важливі. Я бачу, як вона швидко змінюється, а я пропускаю ці моменти. Це найважче.