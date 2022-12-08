"Коза Ностра": авторка ідеї та продюсерка стрічки розповіли про знімання, акторів і персонажів

Ця стрічка — розмова дітей і батьків. Люка, Франческа і Джанні, нащадки голови клану Коза Ностра, окрім проблем теперішньої молоді, переживають ще й одвічні проблеми своєї мафіозної родини, інколи доволі неочікувані й жорстокі. Головна героїня Влада Коза, яку зіграла Ірма Вітовська — українська жінка, яка вирушає до Італії до своїх доньки й онука.

Ми порозмовляли з Анастасією Лодкіною — авторкою ідеї, співавторкою сценарію.

Анастасія Лодкіна

Події фільму обертаються довкола пригод українки Влади Кози, яка приїхала до Італії допомагати доньці з вихованням онука. Зауважимо, що Влада приїздить у гості, а не на заробітки. Це навмисний хід, аби зруйнувати давній стереотип?

Спеціальної задачі — не робити Владу трудовою мігранткою — ми не ставили. Все органічно народжувалося з історії та персонажа. Найважливіше в нашій героїні — те, що вона турботлива мати, їй потрібна сім’я, яку вона буде опікати, виховувати та рятувати. І вона не могла дочекатися народження онука, щоб був оцей привід — знову жити з донькою. Покоївкою мафіозної родини Влада стала випадково.

Коза Ностра

Так, справді, в Італії багато українок, що працюють у домах. Ще до великої війни легалізованих трудових мігрантів було близько 250 тисяч, нелегалізованих, за різними підрахунками — до 500 тисяч. Зараз, зі зрозумілих причин, їх ще більше. Але ми зовсім не соромимося цієї роботи. По-перше, в питаннях наведення ладу українки реально найкращі у світі, я щиро захоплююся цим скілом. Скоро всіх — художників, сценаристів, програмістів — замінять штучний інтелект та нейромережі. А робота прибиральниць та нянь залишиться!

По друге, нам хотілося показати європейській аудиторії, що кожна така українка, хатня робітниця — набагато більше, ніж та робота, яку вона робить. Вона може бути освіченою, досвідченою, мудрою, в якихось питаннях більш кмітливою, ніж її роботодавець. "Коза Ностра. Мама їде", зокрема, і про це.

Розкажіть, як сформувалася така яскрава інтернаціональна команда фільму? Як проходив спільний процес написання сценарію? Чи були суперечки?

З нашою ідеєю ми ще 5 років тому пройшли відбір на пітчинг італійського медіа-ринку МІА, там знайшли собі партнерів — компанію Pepito Produzioni, наші співпродюсери зацікавили ідеєю Rai Cinema, що було вау і мама мія! Італійські співпродюсери підібрали мені співсценариста Маттео Вісконті, молодого, ерудованого, з чудовим італійським почуттям гумору. З ним ми пробували працювати через скайп, і тоді було враження, що ми ніяк не можемо знайти спільну мову нашої історії, вона розповзалася. Але тільки-но я приїхала до Маттео в Рим, справа пішла. Може, річ у вині, пасті та Берніні, але за три дні роботи ми досягли неймовірного прогресу. Потім я полетіла на Сицилію, щоб ще більше закріпити результат. А восени Маттео прилетів у Київ. І може, річ у студії 9FILM.UA, в офісі якої ми працювали, чи в борщику, яким ми годували Маттео, але ще за три дні у нас був готовий поепізодний план. Діалоги ми писали вже, коли до проєкту приєднався теж молодий, талановитий, одночасно і готичний, і комедійний режисер Джованні Дота.

Далі ми чітко розподілили зони впливу: все, що стосується України та українських героїв — це наша експертиза. Все, що стосується Італії та мафії — їхня. Тому працювати було доволі легко — ми довіряли їм, вони довіряли нам.

Безумовно, суперечки були, без них творчий процес просто неможливий. Але зазвичай це були суперечки всередині української команди і окремо суперечки всередині італійської команди. А на міжнародний рівень наші батли ми не виносили, всі спірні моменти з партнерами вирішували дипломатично.

Розкажіть про Владу Козу. В чому сила цієї героїні? В чому її мотивація та головна місія?

По-перше, не будемо лукавити, сила Влади Кози — в Ірмі Вітовській, яка грає її роль.

По-друге, сила Влади Кози в любові! В ній стільки любові, що вона не здатна впоратися з нею без об’єктів цієї самої любові. На початку наша героїня — ще молода, але вже одинока жінка. Чоловіка немає, доньці в тому об’ємі, який задовільнив би саму Владу, вона заважає, бо в доньки молодий чоловік, дитина, своє життя, свої правила побуту. І космос рятує нашу одиноку Владу — дає їй нещасну дисфункційну родину, яка якраз і потребує цієї любові та опіки, якої у Влади через край. Влада Коза стає мамою для мафії. Робить їх кращими, гуманнішими, налагоджує стосунки між батьком-вдівцем та дітьми.

Коза Ностра

Але Влада проходить весь цей шлях порятунку чужої сім’ї, щоб збагнути самій і навчити цій мудрості батька-вдівця: настає момент, коли треба перестати повчати дітей, відпустити їх, дати їм спокій. Це теж любов.

І запам’ятайте фразу "Спочатку вдягніть кислородну маску на себе, потім на дитину. Дихайте вільно!". Ці слова дуже важливі для нашого фільму. І дуже важливі для життя будь-якої матері. Особливо для такого тривожного контрол-фріка, як, наприклад, я. Впевнена, нас таких багато.

Хто, окрім, звичайно, неперевершеної Влади, ваш улюблений персонаж з точки зору розвитку його життєвої історії? Чому?

Окрім Влади, мій улюблений персонаж — найстарший син мафіозної сім’ї, Люка. По-перше, його роль грає актор виняткового комедійного таланту Лоренцо Скальцо. Він смішний, навіть коли просто мовчить. Милуватися його грою у фільмі — окреме задоволення для мене. І історія Люки мені дуже близька. Він намагається виправдати всі очікування свого батька, і що більше він старається, то гірше в нього виходить. Люка не робив у житті нічого за власним вибором, він, як принц Чарльз, був народжений з місією — колись правити імперією, але момент все не наставав. І схоже, вже ніколи не настане… Люкові доведеться нарешті обирати, чим він хоче займатися в житті. Наш фільм підвішує це питання, не дає на нього відповіді. Але я б подивилася спіноф про Люку.

Коза Ностра

Вихід у прокат комедії в такий непростий час для всіх українців — досить ризикований крок. Чому вирішили показати кіно на Батьківщині?

Так, це складне і дуже мужнє рішення компанії FILM.UA Distribution. Це навіть не ризик, це чистий екстрим. Безумовно, фільм не збере навіть близько тієї каси, що міг би в нормальний час. Але. Цей крок дає можливість вижити кіноіндустрії та кінопрокату. Глядачів зараз небагато, але це неймовірні люди, найкращі, лояльні та благородні. Ці люди — наше майбутнє. Аудиторія українського кіно нарощується, і ми б’ємося за кожного глядача, котрий сходить на українське кіно і скаже: "А це непогано, треба сходити ще!". Якщо "Коза Ностра. Мама їде" завербує хоч 1000, хоч 100 таких глядачів — ми будемо щасливі.

Тому, будь ласка, підтримайте боротьбу нашої і без того невеликої індустрії за життя.

Також вдалося поспілкуватися з Катериною Вишневською, продюсеркою.

Катерина Вишневська

Чи схожий процес фільмування в Італії та Україні? Які є схожості та відмінності?

Глобально процес однаковий, але в них більше грошей, більше людей, залучених до знімального процесу, де у кожного є своя зона відповідальності. Це було особливо помітно на етапі підготовки кінцевих титрів. У італійців вони безкінечні. Таких позицій, як “відповідальний за стілець режисера”, у нас, звичайно, немає.

Ще в Італії режисер має більш об’ємну творчу функцію. Приходить режисер і допрацьовує сценарій “під себе”. Так було і в нашому випадку. В Італії останнє слово за режисером — навіть продюсер не може оскаржити його рішення, це чітко регламентується договором. Знаєте, як у нас говорять: чоловік — голова, а жінка — шия, то от нам доводилося бути тією самою шиєю, аби “проштовхувати” важливі нам творчі рішення.

Скільки тривала робота над проєктом: від пітчингу на MIA Market до виходу фільму в прокат в Італії?

В загальному процес тривав довгих 5 років. Вперше ми пітчили ідею “Коза Ностра” спільно з Анастасією Лодкіною, яка пізніше виступила також і в ролі співавторки сценарію. Це відбулося в 2017 році. Тоді ми задумували зробити серіал, тож повезли нашу “Козу” на MIA TV Drama Series Pitching Forum, але в процесі роботи над історією зрозуміли, що є сенс зробити повнометражне кіно, з цим погодилися й наші партнери — так і народився сценарій “Коза Ностра. Мама їде”. У 2020 році ми знімали в Карпатах, на сонячній Сицилії та в околицях Риму, попри суворі карантинні обмеження, а у вересні ми дознімали стрічку в Києві, під час повномасштабного вторгнення. І от нарешті “Коза Ностра. Мама їде” таки доїхала в українські кінотеатри.

Чи плануєте показувати стрічку в інших країнах? Поділіться планами на майбутнє.

Обов’язково. Дистрибуцією фільму займається, до речі, українська компанія і частина FILM.UA — FILM.UA Distribution. До нас вже активно звертаються фестивалі та благодійні організації, які хочуть підтримати українських біженців у Європі. І ми хочемо, аби кіно побачило якомога більше глядачів, але це процес довгий, і в нас є зобов’язання перед нашими копродюсерами та замовником фільму — RAI Cinema. Тому будемо шукати спільний знаменник між комерційними зобов’язаннями та бажанням показати фільм всюди.

Як ви збирали команду для виробництва фільму? Хто та як брав участь у затвердженні акторів (йдеться і про італійців, і про українців)?

Безумовно, найбільш хвилюючим моментом був вибір акторки на роль Влади. Коли ми показали проби Ірми нашому замовнику в Італії — RAI Cinema, ми всі знали — наші пошуки завершено, Ірма — наша Влада.

Коза Ностра

Що ж стосується італійських ролей першого плану — дон Фредо та діти Лагана, ми здебільшого покладалися на вподобання наших італійських партнерів. Потрібно віддати їм належне — вони були дуже дбайливі до нас і завжди консультувалися. До речі, нам всім було важливо відібрати на ролі саме сицилійських акторів (вони навіть використовують сицилійську говірку в кіно).

А в нашій сцені в Карпатах ми залучили багато місцевих акторів. Сподіваюся, що ми будемо частіше бачити їх в українському кіно та серіалах. Вони приголомшливо артистичні!

В одному з пресрелізів зазначалося, що ви дознімали стрічку під час повномасштабного вторгнення. Це означає, що італійська та українська версії фільму відрізняються. Що саме змінювали та чому?

Ми хотіли побалувати українського глядача і трохи більше розкрити персонажа Влади. Все ж таки італійці дивляться кіно в першу чергу заради своїх персонажів (сім’я Лагана), а українці — заради Влади. В принципі, це не унікальна ситуація. Локальні версії копродуційного кіно нерідко відрізняються. Тому так, італійська та українська версії дещо відрізняються: український глядач побачить більше Влади, ніж італійський. А ще для українського прокату ми підготували спеціальний творчий дубляж голосами улюблених акторів (Назар Задніпровський, Юрій Горбунов, Олег Стальчук, Антоніна Хижняк, Дмитро Гаврилов та інші).

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