Лілія Літковська розказала Лідії Таран про створення вбрань для першої леді та своє найкоротше весілля

Лілія Літковська вже багато років шиє для українських знаменитостей, а останнім часом створює вбрання для першої леді. Лілія мала свій бутик у Парижі і клієнтів у всьому світі, але повномасштабна війна все перевернула з ніг на голову. Довелося рятувати не лише виробництво, а й витягати з біди найближчих. Як, попри все, народилася нова колекція, у якій показали сукню з вишитою молитвою "Азов", – дизайнерка розповіла в інтерв'ю Лідії Таран.

Лілія Літковська - одна з представниць найвищої ліги українських дизайнерів. Вона вже багато років шиє для українських знаменитостей, а останнім часом створює вбрання для першої леді. Дизайнерка зустрілася з Лідією Таран та розповіла багато цікавого про своє життя та роботу.

Останній показ був дуже емоційним, таким, що рве серце, рве душу, що ви хотіли цим показати?

Для мене це заклик до життя знову. Все відновиться і буде мир. Я хотіла сказати, що в нас неможливо вкрасти весну! У нас її вкрали, але в душі її вкрасти неможливо – ми продовжуємо жити продовжуємо вірити, креативити, працювати, допомагати і так далі.

Як до вас прийшла ідея з "Азовом"?

Лілія Літковська

Це було здається перші тижні, коли я почула, з якою силою читається ця молитва, яка глибока в неї історія, тут навіть думати не було над чим – я знала, що в колекції вона буде мати прояв, я розташувала цю молитву на класичному місці - вона на грудях: там, де вібрує серце, і вона оживає з ритмом серця.

Ви вже давно на ринку, як змінилось ставлення до українських дизайнерів?

Зараз до українських дизайнерів дійсно прикута увага. І це вже друга хвиля бо все почалось ще від 2014-го, коли український дизайн став на карту світового фешну. Зараз багато іноземців дають свої майданчики та підтримують українську моду.

Чи справді через такий жахливий привід нас почали більше сприймати, більше розуміти?

Я би сказала, що ця підтримка виражається в тому, що дійсно вагомі світові майданчики дають місце для українських дизайнерів, щоб більша кількість людей з ком'юніті могла побачити наші роботи, наші месенджі, наші колекції. Це дійсно так.

Але індустрія дійсно відкрила для себе українських дизайнерів – зараз 4 українських бренди були представлені у великому міланському шоурумі, куди приходять усі світові магазини: від Нью-Йорка до Токіо. Це комерційна структура. Ми живемо за рахунок того що продаємо свої колекції у всьому світі.

Історія порятунку мами – це була дуже складна історія?

Мама навідріз відмовилась виїжджати з Бучі 24 лютого. Я проїжджала Бучу, з нею говорила, в той час в Гостомелі все падало… Вона сказала: "Я не поїду!" Вона ще відмовлялась 4-5 днів виїжджати з волонтерами, а потім, коли вона вже перебігла після 3 днів до підвалу до мого дядька – її брата, закінчилась електроенергія, стало важко. І вона каже: "Ліля – знайдеш когось?" Я просто почала шукати когось – а це було нереально.

І 8 березня мама побігла. Ми вмовляли її бігти і брали на себе таку відповідальність – мені тяжко це пригадувати, але мама незважаючи ні на що, вже й на те, що половина нашої сім'ї залишалась, вирішила, що вона піде. І вона бігла через ліс, вона пробігала росблокпост, я не знаю, з якими ангелами вона бігла, але добігла до наших прапорів. І в той час мій чоловік перевозив людей, і так вони зустрілись. І вона бігла з маленькою сумкою і собачкою, де був тільки паспорт і їжа для собаки, це все.

Історія з одруженням – чому вирішили все ж таки не відкладати?

Лілія Літковська

Мій чоловік освідчився в перший місяць війни у Львові і ми запланували цю дату – Івана купала. І коли він потрапив у аварію, я памятаю як зараз – 3 день, Олександр лежить під крапельницями, поки я їхала, вони змінили 3 реанімації, на третій день після випадку він каже – весілля буде! Я кажу, ти жартуєш! Він підготував всіх лікарів, головного анестезіолога реанімації і весілля відбулось. Бо ціна часу змінилася – ми плануємо зараз, ми робимо крок, ми не відкладаємо.

Лілія Літковська

Це було, мабуть, найкоротше весілля, на якому я була. Тривало близько години, Олександру вже було не дуже, і ми поїхали.

Не секрет, що ви вже давно працюєте з першою леді – чи багато коректив вона вносить в роботу?

Олена Зеленська / Фото: Сайт президента України

Ми познайомились на форумі "Україна 30", вона почула історію про наш артизаналь, і захотіла такий костюм. Для візиту до Білого дому Олена звернулась з таким проханням: зелена сукня мілітарі і ледве жовтий забілений костюм. Ми виконали це прохання. Все це робилось в Україні моєю командою – я прилітала до Києва я ходила до будинку президента. Це були примірки так як і до війни було.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Завжди є вимоги, і вони вже є в моїй голові тоді, коли малюються ескзіи. І коли відсилаються малюнки – це одне, але ми вирішуємо це вже наживо, Олена з олівцем ,і я з олівцем – це цікавий процес. Я її дуже люблю, я її якось особливо відчуваю

Чи вірите ви в світле майбутнє після перемоги і чи є бачення куди рухатись далі?

Я не тільки вірю я впевнена, бо з такою об'єднаною нацією з такою силою, котра в кожному пробудилася, ми здатні на такі речі – ми взірець для всього світу, а якщо ми в цьому стані взірця для всього світу, ми можемо відродити і зробити неймовірне. Ми зараз виховуємо таке покоління – це нове покоління з певними можливостями, ще коли на них накладається взірцевий стан їхніх батьків – що вони пережили, що ці діти пережили – це буде якесь особливе покоління. Якщо нам не вистачить часу, то наші діти – це стовідсотково, не будуть переживати чорновик, вони будуть робити тут і зараз і свій максимум.

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