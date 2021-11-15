Модельєрка Айна Гассе — про роботу з Аллою Мазур: "Ми навіть не намагаємося одягти вже готові речі"

Модельєрка Айна Гассе — про роботу з Аллою Мазур: "Ми навіть не намагаємося одягти вже готові речі"

Алла Мазур – одна з найвпливовіших жінок країни та улюблена ведуча мільйонів українських телеглядачів – нещодавно приголомшила своїх шанувальників новим образом. Авторка та ведуча підсумкової програми "ТСН.Тиждень" на "1+1" торік з'явилася в ефірі з модною ультракороткою стрижкою: на знак підтримки жінок, які борються з онкологією. А доповнила несподівано яскравий образ лінійка оригінальних ділових костюмів, які підкреслили вишуканий стиль журналістки.

Допомогла в ефектному перевтіленні Алли відома українська дизайнерка Айна Гассе. Ми поговорили з Айною про її співпрацю з ведучою, секрети створення її нового образу і про те, чи чекати на наступні сюрпризи від цього творчого тандему.

Алла Мазур та Айна Гассе / фото: Ростислав Ріпка

Як ви почали співпрацювати з Аллою Мазур?

Перед початком минулого телесезону до мене звернувся стилістка Алли. Завдання було непросте. Алла наважилася на унікальний, я вважаю, експеримент в українському телепросторі. З такою оригінальною стрижкою новини у нас ще ніхто не вів. Також Алла вирішила залишити свій природний колір волосся, що зробило образ ще органічнішим і таким, що викликає довіру. Але такі радикальні зміни у зовнішності потрібно підтримати і новим стилем гардеробу – щоби все зіграло в комплексі.

Алла Мазур у студії Айни Гассе / фото: Ростислав Ріпка

У мене вже був досвід роботи з ведучими новин. Одяг для кадру має свою специфіку: не всі тканини добре читає камера, не всі силуети підходять для студії новин. І цей професійний виклик мене зацікавив. Завдання ускладнювалося тим, що часу на народження ідеї та її втілення залишалося обмаль. Ми зустрілися з Аллою, обговорили, куди хотілося б рухатися, подивилися мої ескізи, обрали колірну гаму. І в рекордно короткий термін, буквально за тиждень, ми пошили синю сукню – першу у новій колекції ефірних костюмів.

Перш ніж ви почали працювати з Аллою, ви вивчали її стиль? Чи хотілося щось у ньому змінити? Якщо так, то чи вийшло це у вас?

Мені завжди подобався лаконічний європейський стиль Алли. Знаю, що працювала вона з різними майстрами, тому різний погляд та різна рука в її ефірному одязі читалися. Мені хотілося б бачити цей візуальний образ ціліснішим. Ми визначилися з кількома ключовими елементами, які поєднують всю лінійку. Наприклад, наша деталь – високий комір. І я вважаю, так, нам вдалося. І багато хороших відгуків це підтверджують.

Алла Мазур та Айна Гассе / фото: Ростислав Ріпка

Як створюються вбрання? Що було найскладнішим?

Складність у новизні та навіть унікальності нинішнього образу Алли. Вона доросла розумна жінка, яку давно знає та любить глядач. Тому зовсім ламати його сприйняття улюбленої ведучої також не потрібно. Але водночас в Аллі живе модне стильне дівчисько, яке не боїться бути відвертим і не боїться ризикувати. Увійти до кадру підсумкових новин із такою нетиповою для України зачіскою – я вважаю, це ризик. І мені як художниці-модельєрці важливо було зловити цю особливість характеру Алли і підкреслити її за допомогою одягу. Поєднати діловий стиль, екстремальну зачіску та жіночність.

Алла Мазур у студії Айни Гассе / фото: Ростислав Ріпка

Тому ми навіть не намагаємося одягти вже готові речі з моїх колекцій. Кожен костюм Алли абсолютно оригінальний. Навіть ескіз, який я малюю спочатку, ми у процесі примірок додумуємо, доопрацьовуємо. Узгоджуємо матеріали, кольорову гаму і вже просто на Аллі створюємо унікальний індивідуальний костюм.

Ведуча передає вам побажання до суконь? Чи вона вам повністю довіряє?

Мені приємно, що Алла справді довіряє. Я пропоную не один ескіз. І, звичайно, я дослухаюся до її думки теж. Ми працюємо тільки з тими ескізами, на які Алла відгукнулася, і тільки якщо вона бачить себе в цьому вбранні. Тому що мені дуже важливо, щоб Алла була задоволена на всі 100% і щоб вона почувалася чудово у цій сукні. Як ніхто інший я знаю, як правильне вбрання впливає на настрій жінки (усміхається).

Алла Мазур та Айна Гассе / фото: Ростислав Ріпка

Чи має Мазур якісь табу в одязі, чи збігаються ваші смаки у виборі кольору? Чи доводилося вам у чомусь переконувати Аллу?

На щастя, колірну гаму ми відчуваємо досить схоже. Обидві розуміємо, що ця гама повинна поєднуватись із нинішнім кольором волосся Алли – сріблястим. Тому вся лінія відтінків від блакитного до синього – наша. Я, як і Алла, люблю теплий рожевий. Але з ним треба бути обережним: якщо буде яскравіше, то це вже не для новин, каже вона. Ось останнім нашим рожевим костюмом я задоволена: вдалося підібрати точний відтінок. І акцентні чорні ґудзики вдало його доповнюють.

Алла Мазур та Айна Гассе / фото: Ростислав Ріпка

А взагалі, що для новин та що ні – ось тут у нас бувають дискусії (сміється). Мені хочеться привнести в гардероб Алли більше елементів жіночності, а вона стриманіша за своєю природою. Тому бантики та рюші їй і не пропоную (усміхається). Я розумію специфіку програми Алли, де перемішані важкі та світлі теми, складніших навіть більше. Тому частіше зупиняємося на поєднанні світлих і темних тонів в одязі: як у нашій сіро-синій сукні. Але ось влітку Алла мене потішила, погодившись на досить незвичайне поєднання кольорів, дуже модне: бірюзової блузки і спідниці винного відтінку.

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