"Незнайомі дівчата надсилали непристойні фото": учасник "Холостячки-2" Юрій Рудий про участь у шоу та життя після

Ми поговорили з учасником другого сезону реалітішоу "Холостячка" Юрієм Рудим про його участь у проєкті та вплив шоу на його життя та кар'єру.

З якою метою Ви йшли на проєкт?

Коли я йшов на проєкт, його перспективи для мене були розмиті. Мети, як такої, не було. Звісно ж, я усвідомлював, що це - хороший персональний піар та можливість розпочати нове цікаве життя в публічних стосунках, у яких, імовірно, відкриються нові можливості для кар’єри у моїй професійній діяльності.

Юрій Рудий Фото: пресслужба Юрія Рудого

Як відбувався кастинг на шоу? Як Ви зуміли переконати команду, яка відбирала учасників, що ви кращий за інших і гідний учасник проєкту?

Мені не довелося нікого ні в чому переконувати і доводити, адже мене запрошували ще на перший сезон, від участі в якому я не просто відмовився, а й образився, бо вважаю, що для гідного чоловіка нестатусно публічно бігати за дівчиною разом з іншими учасниками.

На другий сезон мою анкету подала моя ексPR-менеджерка, вона замість мене заповнила анкету. Для мене це був сюрприз, але я все ж вирішив піти на зустріч цій авантюрі, адже вважаю, що нічого не відбувається просто так. Та коли я відвідав кастинг, я все ж вирішив відмовитися. Тож журналістам проєкту довелося мене переконувати, що це перспективний для мене проєкт і на мене чекає величезний успіх. Але після підписання контракту, відношення адміністрації проєкту кардинально змінилося в гірший бік.

Юрій Рудий Фото: пресслужба Юрія Рудого

Чи були під час знімань курйозні моменти? Що було найскладніше?

Незважаючи на те, що я недовго був на проєкті, внутрішню кухню відчув не менше за інших учасників, які пішли далі першої вечірки. По-перше, журналісти та психологи проєкту так уміло маніпулюють підсвідомістю, що ти почуваєшся не особистістю, а якимось публічним експериментом. Це максимальний вихід із зони комфорту. Потрібно бути дуже зосередженим, тому що кожне необережно сказане слово обов'язково буде вирване з контексту і направлене проти тебе.

Чи сподобалася Злата під час першого знайомства?

Перші враження були неоднозначними. Злата досить приваблива дівчина, але надмірна увага такої кількості чоловіків створила почуття завищеної значимості та переваги над учасниками, що для мене було досить незвично і некомфортно у спілкуванні з героїнею.

Як Ви відреагували на виліт з проєкту?

Я не вмію на 100% підкорятися всім забаганкам редакторів шоу, тому за кулісами у мене виник конфлікт із журналісткою шоу і, враховуючи її вплив на сюжетність проєкту, я вже здогадувався, що вилечу після першої вечірки. І я не помилився. Окрім того, мене не лише показали не тим, ким я є, а й максимум вирізали і не показали моїх позитивних якостей. Навіть не показали мою відеовізитівку, яку знімали напередодні протягом дня.

Юрій Рудий Фото: пресслужба Юрія Рудого

Чи шкодуєте Ви про свою участь у шоу?

Я намагаюсь ні про що не шкодувати, адже наші помилки роблять нас успішнішими. Однозначно - це була моя помилка. Але чи шкодую я про неї? Швидше ні, ніж так.

Як змінилося Ваше життя після проєкту? Чи побільшало уваги від жінок? Чи отримали від шанувальниць якісь цікаві/кумедні чи непристойні пропозиції?

Моє життя і так було насиченим до проєкту, та й увагою жінок я не був обділений до проєкту. Звісно, уваги стало більше, та й впізнавати на вулиці стало більше людей. Ну і, звісно ж, кількість підписників в Instagram збільшилася. Але це жодним чином не вплинуло на збільшення інвестицій у мою компанію, на жаль. Та й корона на моїй голові більшою не стала. Яким був відкритим до всіх охочих спілкуватися, таким і залишився.

Після виходу проєкту була досить дивна активність незнайомих мені дівчат. Деякі надсилали непристойні фото свого тіла. Була навіть пропозиція народити від мене дитину.

Що зараз у Вас в особистому житті? Ви знайшли своє кохання?

Проєкт дав мені зрозуміти, що стосунки, створення сім’ї та народження дітей у мене не в пріоритеті. Для мене на першому місці - кар’єра і мої діти. До проєкту у мене була дівчина, з якою я спілкувався у дружньому форматі, яка мене увесь цей час підтримувала. А після проєкту вона стала для мене більше, ніж друг. Але жити разом чи створювати сім’ю ми поки що не поспішаємо, на все свій час.

Юрій Рудий Фото: пресслужба Юрія Рудого

Як Ви оцінюєте фіналістів шоу і вибір Злати? За кого з учасників вболівали? Чи спілкуєтеся з кимось із учасників проєкту?

Фіналістів шоу я, як і більшість глядачів, можу оцінити досить суб’єктивно, згідно з тим, що нам показали на телеекранах. А особисто я майже ні з ким близько не знайомий. Я їх бачив всього один день, на першій вечірці, тому я ні за кого не вболівав, просто спостерігав. Є кілька хлопців, з якими я спілкуюся більш тісно, але це не ті люди, які пройшли до фіналу. І фінал, до речі, був досить передбачуваний. Я здогадувався, що Злата ні з ким не залишиться з учасників. Це було очевидно, згідно з її психологічним портретом.

Чи спілкувалися/бачилися після шоу зі Златою?

Бачилися один раз на зніманнях постшоу. Було кілька незначних повідомлень після проєкту. Також я висловив слова підтримки після її розриву з переможцем шоу, оскільки не кожна жінка може морально винести таку хвилю хейту.

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