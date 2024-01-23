"Ніколи не могла б подумати, що можу так сильно когось любити": Кейлі Куоко розповіла про свою 9-місячну доньку

Кейлі Куоко – найуспішніша комедійна акторка сучасності. За свою роботу у культовому шоу "Теорія великого вибуху" вона заробляла понад 1 мільйон доларів за епізод. Зараз такі гонорари мають фантастичний вигляд, але зірка відробляла кожен вкладений в її зарплату цент.

Те, що Кейлі Куоко – не зірка однієї ролі, стало зрозумілим усім нещодавно. Харизматична красуня отримала номінації на провідні премії світу за свою роботу у хітовому шоу "Бортпровідниця", де Кейлі вдало зіграла, як і комедійні епізоди, так і сцени, які потребували від неї неабиякого драматичного таланту.

Успіх після "Теорії великого вибуху" зірка закріпила комедійним детективом "Засновано на реальних подіях", в якому вона грала, будучи вагітною.

Минулого року у житті суперзірки сталося дві значні події: вона вперше стала матір'ю і народила доньку Матильду та дебютувала у своїй першій повнометражній стрічці – "Рольові ігри", яку і спродюсувала.

Кейлі Куоко / Фото: Associated Press

Напередодні виходу авантюрної комедії Кейлі Куоко дала нам ексклюзивне інтерв'ю, в якому розповіла про своє життя, материнство і дебют у великому кіно.

Вітаю, Кейлі! Дуже раді, що ви змогли з нами поспілкуватися.

– Дякую, що ви цікавитеся нашою роботою.

Ви молода мама та у вас виходить перший фільм. Як ви все встигаєте?

– Ох, це важко.. (усміхається, - прім.ред). В мене таке враження, що за цей рік минуло, як мінімум чотири…Звісно, почуваюся і маю вигляд такий, ніби цей рік промайнув в режимі Х4.

Ви маєте чудовий вигляд! Не перебільшуйте!

– Добре, дякую. Ви дуже добрі та ввічливі (усміхається, - прім.ред).

Давайте поговоримо про стрічку. Ваша героїня схожа на вас?

– О так. Вона теж мати і дружина, яка працює, але її робота набагато небезпечніша за мою. Це історія про те, куди тебе можуть завести власні таємниці, а також про те, що ми недооцінюємо своїх партнерів. Також, це історія про нудьгу. Про нудьгу у шлюбі та сексі. Якби не спроба моєї героїні зробити секс із чоловіком більш пристрасним, в неї не було б проблем.

Зав'язка стрічки стосується сексуальних рольових ігор? До речі, ви самі практикували їх?

– Так, звісно (усміхається - прім.ред). І на екрані, і в житті. Не бачу в цьому нічого поганого. Особливо, коли ви довгий час разом. Це чудовий спосіб внести різноманіття в життя, дізнатися про партнера та себе більше. Також це профілактика можливих зрад.

У фільмі ви граєте таємну найману вбивцю?

– Так. Моя героїня давно перебуває у шлюбі та успішно приховує від чоловіка та родини, що є визнаним міжнародним кілером. Одного разу, на річницю шлюбу, вона разом із чоловіком приходить до бару, щоб погратися в шпигунський фільм, але герой Біла Найі все псує та змушує мою героїню не тільки розказати правду про себе, а й боротися за себе та свою родину.

Ви побудували кар'єру у комедії, але ця стрічка вимагала від вас багато чого. Як вам цей досвід?

– О, це цікаво. "Рольові ігри" – це не просто комедія. Це екшен із елементами детектива і драми. Ця робота потребувала від мене багато фізичної активності у кадрі. Екшн у стрічці також смішний. Але для того, щоб вам вірили у комедії, потрібно бути справжніми. Поєднувати це все і водночас – не просто.

"Рольові ігри" ваш продюсерський проєкт. Ви стали ще однією успішною голлівудською білявкою, яка є босом і сама обирає, що і як робити. Що ви думаєте з цього приводу?

– Цей бізнес дуже змінився з нульових, коли я починала. Тоді це був суто чоловічий бізнес, а жінки повинні були грати за їхніми правилами. Зараз ситуація змінилася. Сьогодні акторки, які чогось досягли, стають продюсерками, тобто самі обирають, як, коли, з ким та за скільки працювати. Це важко, але це прекрасно. Це дає свободу. Звісно, це відзначається на матеріалі. Акторки-продюсерки контролюють усі аспекти виробництва, через що виходять цілісні та якісні твори – як в кіно, так і на телебаченні.

Свята минули. Для вас це був особливий час. Ви вперше зустрічали Різдво і Новий рік із донечкою Матильдою. Як вам цей досвід?

– Оооо. Це було особливо. Ніколи не могла б подумати, що можу так сильно когось любити. Це відчуття ні з чим неможливо порівняти. Ніколи не забуду її оченята та личко, коли вона вперше побачила ялинку і вогники. Заради цих спогадів варто жити!

Дякую за розмову! Що ви побажаєте українському глядачу?

– Я щиро рада чути, що ви побачите наш фільм на великому екрані. Неймовірно, що ви маєте можливість дивитись фільми на великому екрані разом із усім світом. Сподіваюсь, вам сподобається наша стрічка і ви зможете, як слід розважитися. До зустрічі!

Про фільм "Рольові ігри"

Емма (Кейлі Куоко) і Дейв (Девід Оєлово) готуються відзначити чергову річницю весілля. Раптом розмірене та неквапливе життя йде шкереберть. Для Дейва лишалося загадкою, куди періодично зникає його дружина, допоки йому не відкривають цю таємницю. Виявляється, що впродовж довгих років вона вбиває людей на замовлення. Як це зазвичай буває, тільки-но вона захотіла залишити цей небезпечний бізнес, на неї оголошують полювання. Емма надто сильно дорожить сім'єю, щоб вплутувати у ці справи Дейва і ризикувати його життям. Однак зараз іншого вибору не лишається. Пара мусить заново вибудувати стосунки, щоб захистити Емму і родину від її колишніх роботодавців.

Режисерське крісло стрічки довірили Томасу Вінсенту, серед робіт якого серіали "Джек Річер" та "Борджіа". Сценарій написав Сет В. Оуен, для якого це п’ятий фільм у кар’єрі.

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