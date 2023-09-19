Нова реальність, їжа з 3D-принтера і діти з яєць: Емілія Кларк розповіла про фантастичний фільм "Репродукція майбутнього"

Емілія Кларк – одна з найбільш впізнаваних зірок десятиріччя. Її фільмографії позаздрить багато зірок. Британська акторка сяяла у кінофраншизах "Термінатор", "Зоряні війни", "Марвел" і таких романтичних хітах прокату як "Щасливого Різдва" та "До зустрічі з тобою". Але, звісно ж, Емілія – вже культова "мати драконів" і "кхаліси" з легендарного телесеріалу "Гра Престолів", який назавжди змінив історію телебачення та отримав сотні найпрестижніших премій.

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

У 2023 році Емілія зробила важливий для себе крок та вперше стала босом на знімальному майданчику, спродюсувавши одну з найяскравіших картин фестивалю незалежного кіно Sundance – POD Generation, яка отримала в українському прокаті назву "Репродукція майбутнього" і з'явиться у наших кінотеатрах вже 21 вересня.

Українській аудиторії буде приємно дізнатися, що у своєму першому продюсерському проєкті Емілія Кларк доєдналася до одного з найкращих американських візіонерів українського походження Андрія Пареха, відомого своєю роботою у культових "Спадкоємцях" від HBO, та команда фільму офіційно заборонила показ своєї нової стрічки на території рф у будь-яких форматах.

"Репродукція майбутнього" – ультрастильна футуристична сатира про світ майбутнього. У фільмі продемонстрований можливий варіант нашого мирного майбутнього, де на людей чекає їжа з 3D-принтера, кабінки з імітацією живої природи, психологи-штучний інтелект та... діти, які формуються і народжуються зі спеціального "яйця" – pod-а. Звичайно, така "вагітність" має свої ускладнення… Ми встигли поговорити з акторкою до страйку SAG-AFTRA.

Вітаємо вас, Еміліє! Дуже раді знову вас бачити, як на телеекранах, так і в кіно. Як змінилося ваше життя після закінчення "Гри престолів"?

Ооо, дякую за ваші слова (посміхається). Ну, я відпочила від роботи та надзвичайного тиску після фіналу серіалу, який кардинально змінив моє життя та кар'єру. Звісно, як всі, я взяла паузу в активній діяльності під час пандемії та обмежень, і вже з 2021-го року знову почала нову сторінку, тож пауза була не такою довгою як здається.

Цей рік для вас справді цікавий. Ви приєдналися до кіновсесвіту Марвел (акторка зіграла у шоу "Секретне вторгнення") та повернулися на екрани у новій стрічці "Репродукція майбутнього". Як ви оцінюєте цей досвід?

Стати частиною всесвіту "Марвел" – це мрія багатьох гіків (сміється). Саме в таких проєктах можна поєднати екшн із драматизмом, що надає тобі баланс та динаміку у роботі. Також приємно працювати з найкращою командою в індустрії, це надихає і розвиває тебе.

Та інколи після тривалих фізично важких знімань буває дуже приємно доєднатися до камерного процесу створення і знімання, надихатися новими ідеями, які необов’язково є частиною твоїх думок щодня. Я шукала сценарій, який буде мене спонукати мислити, думати, відчувати. Цим фільмом й стала "Репродукція майбутнього". Це особливий для мене проєкт, як і для акторки, так і для продюсерки – мій перший досвід у керівництві від початку до кінця.

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

Тобто ви шукали саме такий авторський проєкт?

Після багатьох років роботи над великими франшизами, такими як "Гра престолів" чи "Зоряні війни", моїм основним інтересом є створення незалежних фільмів із унікальним творчим баченням. Я хочу до кінця своєї кар'єри працювати з якомога більшою кількістю авторів і режисерів у сфері незалежного кіно і бути творчо реалізованою.

Я обожнюю високі концептуальні ідеї і матеріал. Це те, що мені дуже подобається читати, як щось на зразок магічного реалізму або, навпаки, наукової фантастики. Я думаю, що саме тут радість та розповідь історій вступають у свої права. Коли ти можеш дати комусь світ, який нам не належить, щоб дослідити неймовірно великі або карикатурно абсурдні філософські ідеї. Було б добре зробити стільки з них, скільки можна реалізувати.

Чому ви обрали саме цей проєкт і цю команду?

Ооо.. гарне питання… У мене було три причини на те, щоб приєднатися до проєкту: по-перше, оригінальна ідея; по-друге, теми, які цікаві кожному, по-третє, і , напевно головне, – просто ідеальна команда. Краса сценарію Софі Бартез (режисерка фільму - прим.ред.), їхнє з Андрієм Парехом (головний оператор, продюсер та чоловік Бартез) бачення цього проєкту – таке чітке візіонерство, яке доступне кожному, тут немає навали ідей, які не будуть зрозумілі кожному. Це ковток чистого повітря – розумне, але не зарозуміле кіно. Я вважаю, що цей фільм, наша історія, історія Рейчел та Алві – універсальна і буде зрозумілою більшості пар і батьків.

Це фільм також про технології майбутнього, які, до речі, набагато ближче, ніж можна було би подумати кілька років тому. Як ви вважаєте, ми готові до цих змін?

Часто мені здається, що це технічний прогрес задля прогресу. Ми робимо це тому, що можемо. Йде ніби перетворення на товар нашого ментального, фізичного, емоційного, духовного світу. Технології не такі вже й погані. Є медичні досягнення, які роблять життя людей кращим. Я вважаю, що деякі з них потрібно перевірити. Що треба бути більш гуманними, витрачати більше ресурсів на вирішення реальних проблем тут і зараз. Якраз для того, щоб нас чекало більш збалансоване майбутнє.

Також це стрічка про жінок. Саме сучасних жінок, які хочуть вести активне життя та будувати кар'єру, але одночасно мають сім'ї та хочуть дітей.

Наша історія витікає з реальності. В деяких великих корпораціях жінкам з топ-менеджменту неофіційно дійсно пропонують гроші за заморожування яйцеклітин або, можливо, за аборт. Звісно, це все загортають в симпатичний маленький презент, званий "просуванням по службі". Але проблема глобальніша і стосується всіх жінок в цілому. Без підтримки з боку соціуму та партнерів – неможливо отримати все, при цьому всі економіки не можуть виживати без вкладу жінок, тому дуже-дуже часто материнство та всю роботу жінки в цілому недооцінюють. І це дуже несправедливо.

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

У фільмі ви постійно взаємодієте з яйцем та піклуєтесь про нього? Як вам цей досвід?

Це було чудово і дійсно красиво. Він був дуже легким, очевидно тому, що насправді в ньому не було дитини (сміється). Софі постійно нагадувала мені і Чиветелю (Еджіофор – партнер Емілії Кларк на зніманнях – прим.ред.), що в міру того, як у ньому росте дитина, воно стає трішки важчим. І тому спочатку це було схоже на: "О так, от і ми. Ми просто передамо його з точки А в точку Б", і потім – ой ні, насправді, йому вже п'ять-шість місяців, так що він досить важкий. Намагаємося кожну сцену пригадувати, де ми перебуваємо в історії і наскільки важке це яйце – бо багато комедії у фільмі розігрується саме навколо цього яйця. Все, що ви робите з цим яйцем, смішно, особливо, спотикаючись і падаючи.

У стрічці детально прописаний світ майбутнього, ти справді віриш в те, що це відбувається насправді. У нас є капсула і терапевт-штучний інтелект, який представлений в образі великого ока. Також мені подобається концепція природних капсул посеред великих мегаполісів і, я вважаю, що за кілька десятиліть це і стане нашою реальністю.

Ви вже бачили меми у Мережі, що ви знову отримали "дитину з яйця", хоча й не дракона?

Ви не повірите, але поки ми готували сценарій до знімань – нікому і на думку не спадало, поки на другій репетиції не пожартувала асистентка Софі, що з цим яйцем треба бути дбайливішим, ніж з "драконячим". Все, тоді ми хвилин 10 не приходили до тями, бо нікому це в голову не прийшло за майже півроку постійних обговорень. Тому так, бачила і вже готова (посміхається).

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

Як вам новий продюсерський досвід?

Чесно кажучи, мені так пощастило, що я маю продюсерську заслугу, але я була просто одержима тим, щоб бути в цьому фільмі, і тому мені потрібно було, щоб фільм існував, щоб я могла зіграти в ньому. Якщо в цьому бізнесі дійсно хочеш, щоб проєкт здійснився – треба все робити власноруч!

Чим Емілія-акторка відрізняється від Емілії-продюсерки?

Більшою кількістю роботи з паперами (сміється). Ні, я серйозно! Школа "Гри престолів", коли все чітко планується, сформувала мене більше, ніж я гадала до того, як приступити до "Репродукції". Із Софі та Андрієм все пройшло так само плавно, в нас була чудова команда, яка була захоплена цим проєктом. Тому під час самого знімання я змогла цілком сконцентруватися на своїй героїні – Рейчел.

Сатирична фантастика "Репродукція майбутнього" з Емілією Кларк у головній ролі в українських кінотеатрах від 21 вересня.

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