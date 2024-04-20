Перелом руки, пальців ніг і смерть колеги: зірка "Манкімена" Дев Патель розповів про неприємності під час знімання екшену

Екшен – популярний жанр, який не визнають критики, і, який не часто подабається масовому глядачу. Але в кіно іноді бувають окремі работи, які повністю змінюють наше уявлення про популярні жанри та доводять, що похід до кінотеатру може дивувати навіть у 2024 році.

Фільм "Манкімен" отримав високі оцінки від преси та глядачі, які назвали його "обовязковим до перегляду" і "переосмисленням жанру". Стрічку, яка вже ввійшла в історію, зрежесерував Дев Патель – голівудська суперзірка і номінант на премію "Оскар". Актор написав сценарій до фільму, поставив його і зіграв головну роль, чудово впоравшись з усіма цими завданнями.

Про що фільм?

Загадковий герой, який заробляє на життя підставними боями без правил, має ціль –помститися тим, хто вбив його матір. Для цього він одягає маску Ханумана –мавпоподібного божества, який символізує страх і покарання для злочинців. Він стає Манкіменом, який приходить за кожною продажною душею, яка стоїть між ним і справедливістю.

Головну роль у своїй стрічці Дев Патель виконав сам, пройшовши той самий курс тренувань, що й Кіану Рівз під час підготовки до "Джона Віка". Британський актор індійського походження отримав міжнародне визнання завдяки таким хітам як "Мільйонер з нетрів", "Лев", "Готель Мумбаї", "Легенда про Зеленого лицаря", "Робот на ім'я Чаппі" та інші. Одну з головних ролей у блокбастері також грає Шарлто Коплі, відомий за фільмами: "Район №9", "Чаклунка", "Елізіум", "Робот на ім'я Чаппі", "Команда А".

Фільм став дебютом у режисурі для номінанта на премію "Оскар" Дева Пателя. Продюсерами стрічки виступив один із найуспішних голлівудських продюсерів і режисерів Джордан Піл ("Пастка", "Ми" та "Ноу") і команда студії Thunder Road Безіла Іванека, яка стоїть за виробництвом таких франшиз як "Джон Вік" і "Сікаріо".

В США та багатьох країнах світу новий екшен-фільм випускає студія Universal, з якою у Джордана Піла підписана ексклюзивна угода після виходу "оскароносної" "Пастки".

Ми поговорили з Девом Пателем про його фільм "Манкімен":

Деве, вітаємо! Ваш новий фільм став хітом прокату і зібрав позитивні відгуки від критиків. Чи правда, що ви надихались для цієї роботи фільмами Брюса Лі?

Дякую! Звісно, це так. Отже, все почалося з того, що я в дитинстві спостерігав за Брюсом Лі у його фільмах… "Вихід дракона" – це було початком моєї любові до кіно. Побачивши такого хлопця, який мені сподобався за пігментом шкіри, волоссям та рештою, я подумав: "Боже, я хочу бути таким, як цей чувак". Потім я почав дивитися з іншими майстрами екшену – Джетом Лі, Саммо Хунгом, Донні Йеном, Джекі Чаном. Потім індонезійські фільми "Рейд", корейське кіно. Це захопило моє дихання та вивело мене на зовсім новий рівень кіновиробництва.

Кадри з фільму "Манкімен"

Це ваш перший екшен. Наскільки нам відомо, процес підготовки і знімання не минув для вас без наслідків.

Ооо, так. Для мене взагалі все пішло не так. Проблеми почалися лише через два тижні після старту знімань "Людини-мавпи". Тоді мені наступили на пальці ніг і зламали кілька пальців. Рани були дуже болючими, в мене був синдром набряклої стопи. Лікарям довелося розрізати мої черевики, щоб я міг іти далі.

А під час роботи над першим епізодом бійок я зламав руку. Пізніше мені навіть вставили гвинт у кістку руки. Мені заборонили зніматися далі, тому що кіста з гвинтом могла розсипатися через сильні удари, але це мене не зупинило.

Кадри з фільму "Манкімен"

В інших інтерв'ю ви розповідали, що травми були не єдиними вашими проблемами.

Так, чудо, що ми взагалі зуміли зняти цей фільм. Через пандемію ми взагалі могли не повернутися до роботи. Так, нам довелося перенести знімання з Індії до Індонезії через пандемію COVID-19; я втратив художника-постановника та команду каскадерів "Джона Віка", а один із наших колег помер від серцевого нападу під час перестрілки.

Кадри з фільму "Манкімен"





Розкажіть, як ви готувалися для ролі. Раніше ви грали милих персонажів, а ваш герой у "Манкімені" зовсім інший.

Так, мої батьки його ще не бачили. Моя мама запитає: "Що, чорт забирай, відбувається у твоєму мозку? – (сміється, – прім.ред). Якщо ти стоїш перед життям і смертю, носиш наручники, що ти робитимеш? Ти вкусиш. Ти плюнеш. Ти зробиш усе, щоб вижити. У міру того, як він відточує свою майстерність, він стає більш ефективним і стійким убивцею.

Фільм такий хаотичний, як і я. Я вклав у це свою історію: свою культуру, реальність, вплив. Все, від Брюса у "Виході дракона" до боллівудського кіно та роботи з такими людьми, як Денні Бойл, Гарт Девіс та Девід Лоурі.

Кадри з фільму "Манкімен"

Усі хвалять екшен у цій картині. Як ви готувалися до цих сцен?

Спочатку я тренувався з командою каскадерів Чада Стахельскі і навіть відвідував його під час монтажу фільму про Джона Віка. Однак "Людина-Мавпа" за задумом набагато огидніша і менш балетична, ніж франшиза Стахельскі.

Кадри з фільму "Манкімен"

Ця стрічка розповідає про вашу культуру. Чим саме ви надихалися?

Так, сюжетна лінія була натхненна моїм дідом, який розповідав мені історії про Ханумана – індуїстське божество з обличчям мавпи. Так, коли ви відвідуєте спортивні зали в Індії, навіть у нетрях, в них на стінах висіли плакати зі Шварценеггером і Ронні Коулменом. Також ви завжди зможете знайти там зображення Ханумана. Ось такі особливості індійської культури.

Кадри з фільму "Манкімен"

Це ваша перша режисерська робота. Як ви зважилися піти на цей досвід?

Я не планував ще й ставити стрічку. Я запропонував цю роботу Нілу Бломкампу, з яким ми співпрацювали у фільмі "Робот Чаппі" у 2015 році. Але Ніл відхилив пропозицію через незнання культури. Після цього я зрозумів,що лише я можу поставити цей фільм.

Кадри з фільму "Манкімен"

Спочатку ваш фільм мав вийти на Netflix, але він отримав широкий кінотеатральний прокат. Правда, що це сталося через продюсера Джордона Піла? (володар "Оскара", автор хітів "Геть", "Ми" та "Ноу")?

Так, він побачив першу версію фільму. Йому все сподобалося і більш того, він захотів долучитися до проєкту. Джордан має особливі стосунки з Universal, тому вони погодилися працювати над проєктом. Крім того, вони дали мені час і ресурси на доопрацювання візуальних ефектів і роботи над музикою.

Кадри з фільму "Манкімен"

Дякуємо вам за розмову. Бажаємо успіхів. Що ви хочете передати своїм українським фанатам?

Ооо. Радий, що ви маєте змогу ходити в кіно. Певен, наша історія боротьби зі злом і помсти відіграється у ваших серцях і дасть сили на боротьбу.

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