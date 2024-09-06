Сага про кохання і помсту: як створювали світ фільму "Граф Монте-Крісто"

Це сучасна і наймасштабніша екранізація великого роману Дюма – саги про кохання і помсту, яка ніколи не втрачає своєї актуальності.

Фільм із тріумфом представили на Каннському кінофестивалі, а пізніше він підкорив критиків і глядачів, а також зібрав рекордну для рідної Франції касу.

Однією з головних родзинок фільму є його візуальна частина, на створення якої пішли десятки мільйонів євро. Для створення стрічки було зроблено багато важкої роботи, про яку ми і розповімо у цьому матеріалі.

Чому варто подивитися версію 2024 року?

Це нове бачення історії молодого та амбітного Едмона Дантеса, який стає жертвою змови друзів. Отримавши несправедливий вирок корумпованого суду, його відправили на довічне ув'язнення у найсуворішу в'язницю Європи за злочин, який він не вчиняв. Але через роки незламний Едмон зухвало тікає, отримує неабиякі скарби і повертається до вільного життя. Попереду на його ворогів чекає страшна відплата, а самого Дантеса – шлях до кохання і розуміння свого місця у цьому жорстокому світі.

Вперше за всю історію втілення великого роману на екранах свій голос головному герою – Едмону Дантесу, подарував інший Дантес – Володимир. Український співак і блогер втілив давню мрію та озвучив одного зі своїх улюблених героїв юності.

"У шкільному віці, коли я читав "Графа Монте-Крісто" на уроках зарубіжної літератури, нам казали, що це історія про кохання. Перечитавши книжку вже у дорослому віці, стало зрозуміло, що це справжній трилер. Це історія людини, чиї очі затьмарені бажанням помсти. Дантес – поганець, якому симпатизують у кадрі, він недоторканий, цим і приваблює. Думаю, Пʼєр Ніне чудово передає цей образ. Моя задача – зберегти його в українському дубляжі", – поділився артист.

Головну героїню Мерседес – кохання Дантеса на все життя – озвучила інша суперзірка – акторка і телеведуча Наталка Денисенко.

Найкрасивіші локації Європи в одному фільмі

У стрічці "Граф Монте-Крісто" режисерів Матьє Делапорта та Олександра Де Ла Пательєра багато подій відбувається у регіоні Ол-де-Франс, який розкривається через ретельно підібрані декорації. Головний художник-постановник Стефан Тайяссон провів великі дослідження, щоб створити символічний замок, черпаючи натхнення, зокрема, у замку Олександра Дюма, також відомому як замок Монте-Крісто, у Порт-Марлі.

У картині також можна побачити замок Фер'єр у Сене-і-Марні, який обрали за його чудові екстер'єри, а собор Мо використовувався як репетиційний зал, що надає йому величного вигляду. У замку Дампон у Валь-д'Уазі було створено інтимну обстановку для однієї зі спалень. Готель "Пайва" на Єлисейських полях також став характерною декорацією. Нарешті палац Броньяр, відомий як Паризька фондова біржа, перетворили у розкішний салон графа. Кожен об'єкт робить свій внесок в унікальну атмосферу фільму.

Стрічку знімали у різних місцях на півдні Франції та Бельгії, на що пішло 78 знімальних днів. У Франції були задіяні замок Обрі в Сірі, неподалік Перпіньяна, і замок Енгарран у Лаверні, неподалік Монпельє. У студії Lites Studios у Брюсселі, яка також була місцем знімань "Титаніка", зняли захопливі підводні сцени. Порт Мальти використовувався як декорації для початкової сцени, а замок Іф у Марселі став місцем знімань в'язниці, в якій Едмон Дантес провів майже 15 років.

Створення унікальної атмосфери: слово авторам

Спеціально для Леді.ТСН.ua режисери фільму – Матьє Делапорт і Олександр де Ла Пательєр розповіли нам у коментарі, як вони створювали унікальні інтер'єри, які вражають розкішшю і переносять у темний світ романтичного месника – Едмона Дантеса.

Чи правда, що багато локацій для фільму були створенні з нуля?

Матьє Делапорт і Олександр де Ла Пательєр: кінематографічний вимір Монте-Крісто полягає, зокрема, у тому, що це історія людини, яка створює світ. Вигаданий світ, створений для приваблення людей, фон із "Тисячі й однієї ноч", який уникає відчуття часу. Це дозволило нам зобразити ідеалізоване 19 століття, подібне до занурення у голову людини, яка має засоби, щоб надати змісту своїм мріям, яка сама є казковим персонажем і вірить, що його гра реальна. Тому що, як і в "Одинадцяти друзях Оушена", глядач отримує інформацію про план Монте-Крісто і стає співучасником маніпуляцій, які він здійснює над іншими. Але через деякий час він більше не знає, що правда, а що брехня, і розуміє, що Монте-Крісто починає вірити у те, що він говорить, поглинений своїм творінням, як Брюс Вейн, який більше не може звільнитися від свого костюма Бетмена. З Андреа та Гайді глядач стає свідком його метаморфози в темного фенікса, ризикуючи побачити, як Дантес, якого він любить, зникає. Саме це надає історії величезної сили.

У романі та у вашому фільму дуже багато контрастів, зокрема і візуальних, тому що головний герой живе в кардинально різних умовах. Як ви працювали над втіленням цих контрастів?

Матьє Делапорт: Коли під час підготовки нас запитували референси, ми дозволяли собі цитувати "Леопарда" чи "Хрещеного батька", особливо через важливість кольору. Як Гічкок, який знімав свій трилер "На північ від північного заходу" серед яскравих пейзажів Середнього Заходу, ми хотіли додати у темний фільм кольори літа, між синім небом і синім морем, з ідеєю, що цей контраст створить ідеальне середовище для помсти. Навіть не згадуючи тему крадіжки особистих даних, це наближає нас також до "Фіолетового полудня".

Олександр де Ла Пательєр: У мене дуже сильні дитячі спогади про чудові фільми виробництва Technicolor 1950-х і 1960-х років, від "Червоних черевиків" до "Лоуренса Аравійського". Для "Монте-Крісто" мені здавалося важливим повернутися до цих яскравих кінематографічних образів, які неймовірно тішили мене як глядача.

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