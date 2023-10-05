"Щасливим мене робить сім’я, яку я фактично втратив": інтервʼю зірки "Опера за викликом" актора Павла Вишнякова

Павло родом із Білорусі, проте майже 10 років мешкає та працює в Києві. Від перших днів повномасштабної війни в Україні Вишняков активно волонтерить – допомагає українським військовим, парамедикам і діткам, які постраждали від війни.

Про повномасштабне вторгнення, волонтерські поїздки на деокуповані території України, моменти щастя та подробиці нового сезону "Опера за викликом" Павло Вишняков ексклюзивно розповів в інтерв’ю ТСН.

– Павле, ви добре пам'ятаєте перший день повномасштабної війни? Яким він був?

– 24 лютого я ліг о 4-й ранку, бо до останнього читав новини і не міг заснути. Щойно я почав засинати, як пролунав вибух. Я підійшов до вікна і зрозумів, що треба терміново заправити авто й купити продукти. Пам’ятаю, що дорогою заїхав до МакДональдза. Розумів, що, найімовірніше, це востаннє, коли я його скуштую (усміхається). Коли повернувся додому, Південний міст був повністю забитий машинами. Це було страшно.

Як діяти далі, я не знав. Морально зламався на третій день, коли мені довелося спуститися до підвалу. До цього я був удома і готував тривожну валізку. Всі сміялися, бо в мене вона складалася не з речей, а зі спирту, мотузки, ножів, компаса, рибацьких снастей, намету та спальника. Потім друзі вивезли мене до області, гадаючи, що там буде безпечніше. За два дні я повернувся до столиці.

– У вас було передчуття, що росія розпочне повномасштабне вторгнення?

– Відчув це в жовтні-листопаді 2021 року. Я постійно моніторив новини, читав, про що пишуть і як подають інформацію російські ЗМІ – з цього було очевидно, що росія не блефує, а реально планує вторгнення. Тому я не міг зрозуміти, чому Україна не готується, чому ніхто про це не каже.

Яскравим показником того, що ситуація лише загострюється, стала поведінка росіян в Україні. Від 2014 року я постійно сварився з російськими акторами через це. Коли людина приїжджає до іншої країни і хоче там працювати, є певні вимоги – вивчити мову, історію, знати законодавство. Це правильно й нормально. Але перебуваючи в Україні, росіяни не вважали це нормою. Коли я запитував, чи треба поважати іншу мову, традиції, культуру, росіяни завжди відповідали мені: "Ні". Це було жахливо.

–​​​​​​​ В перші місяці ви могли виїхати з Києва до безпечнішого місця, але залишилися. Чому?

– Мене вмовляли виїхати. Але, по-перше, в мене немає інстинкту самозбереження. А по-друге, навіщо мені виїжджати? Куди? З якою метою? В Україні мій дім, тому для мене важливо бути тут.

Павло Вишняков

–​​​​​​​ Коли ви переїхали до Києва? І чому вирішили мешкати саме тут?

– Остаточно я переїхав 2015 року. За два роки до цього ми знімали в Києві проєкт, але коли розпочався Майдан, нас вивезли до Мінська. Слухаючи, як у російських ЗМІ брешуть про події в Україні, я відчував, що не хочу жити в рф. Допускаю, якби я не бачив Майдан на власні очі, російська пропаганда і зі мною зробила би свою справу. Коли я виїжджав до Москви, на другий-третій день перегляду тамтешніх новин я вже не розумів, що з побаченого правда. Зіштовхуючись із російською пропагандою, "пливе" навіть свідома людина. Саме тому я розумію, що зараз до росіян неможливо достукатися. Але якщо по телевізору почнуть показувати іншу інформацію, вони дуже швидко перевзуються.

–​​​​​​​ Як друзі, рідні відреагували на ваше рішення залишитися в Україні?

– Вони мене не підтримують. З рідними ми ці питання не порушуємо, щоб залишити хоч якесь спілкування. З друзів є адекватні люди, але їх можна перерахувати на пальцях однієї руки.

– ​​​​​​​Від перших днів повномасштабної війни ви займаєтеся волонтерством. Торік у травні заснували свій благодійний фонд. З чого почався ваш волонтерський шлях?

– Коли мене вивезли до Київської області, я почав плести сітки для військових. Паралельно зателефонував друзям, які вже почали волонтерити, мовляв, у мене є гроші, машина, чим можу бути корисним. Так я з головою поринув у волонтерство.

Спочатку я не усвідомлював, наскільки мене це затягне. Не розумів, що через волонтерство у мене не залишиться майже нікого зі старого оточення, що поставлю крапку на особистому житті. Але допоки у мене вистачатиме сил і здоров’я, займатимуся цим, бо наразі залишилися одиниці, котрі готові допомагати.

Павло Вишняков

–​​​​​​​ Ким опікуєтеся в рамках фонду?

– Спочатку ми допомагали одягом і їжею військовим, теробороні Києва. Розвозили медикаменти, продукти бабусям і дідусям. Коли деокупували Київську й Чернігівську області, відправляли їжу, дитячі бокси родинам з дітками до трьох років. Потім акцент змістився на військових – забезпечення та медицину. Ми виїжджали з продуктовими наборами на деокуповані території Чернігівської, Харківської, Херсонської областей, до військових в Ізюм, Краматорськ. Зараз на постійній основі допомагаємо інклюзивним діткам Оболонського району. Вперше робимо великий і дуже важливий збір – мільйон гривень на тактичну медицину для військових.

–​​​​​​​ Що вразило під час поїздок на деокуповані території та на Схід?

– В якому стані дерева, земля, будинки. Все знищено, спалено. Найбільше шокувала поїздка до Херсонської області. Однозначно місцевим були потрібні продукти, бо добратися до них важко, і тому ніхто не приїжджав. Але набагато більше вони раділи тому, що про них хтось пам’ятає й турбується. Вони раділи спілкуванню з іншими людьми.

–​​​​​​​ Який із закритих запитів був найскладнішим?

– Всі вони особливі. Пам’ятаю, коли хлопці з "Азову" попросили 25 сіток. Через два дні я зателефонував і сказав: "Забирайте". Вони були шоковані, бо за такий короткий термін знайти їх складно. Був дуже великий запит на медицину від Повітряних сил. Я обробив 80% позицій, і нам вдалося завантажити двотонний бус усім необхідним – це була неймовірна радість.

–​​​​​​​ Заради збору ви повернулися до вишивання бісером. Що це була за картина?

– З цією картиною пов’язана довга історія. На ній зображено перехрестя. Перша голочка була зроблена 2013-2014-го, я навіть знав, для кого її роблю. Але потім стався Майдан, моє ставлення до цієї людини змінилося – і я полишив вишивання. Картина дуже довго лежала, я не міг до неї доторкнутися. Вдруге взяв її, коли під час повномасштабної війни українські актори зробили аукціон act_lots, де збирали гроші на швидкі для військових. Майже тиждень я намагався підійти до картини, але так і не склалося. Згадав про неї, коли ми організовували благодійний захід. Два тижні доробляв її: до півночі вирішував усі справи фонду, а потім до третьої години ночі вишивав. Зрештою, розіграли її на заході за 45 тисяч гривень.

Павло Вишняков

–​​​​​​​ Нещодавно ви писали у своїх соцмережах, що хотіли б повернутися на знімальний майданчик. Скучили за роботою в кадрі?

– Тиждень тому, коли любий друг режисер Денис Тарасов надіслав мені фото й відео нашої спільної роботи в серіалі "Опер за викликом", щось защемило. Я зрозумів, що скучив. Не так за знімальним процесом, як за стосунками на майданчику.

–​​​​​​​ В Україні вас добре знають за роллю Артема Трофимова в детективі "Опер за викликом", що виходить на каналі 2+2. В жовтні нарешті відбудеться прем’єра шостого сезону, на який глядачі чекали понад рік. Яку роль серіал зіграв у вашому житті?

– Серіал "Опер за викликом" – це окреме життя, але передусім це круті знайомства. Коли "Опер" з’явився, для мене це був ковток свіжого повітря. До початку знімань першого сезону ми з режисером Тарасом Ткаченком розбирали кожну сцену. Ця ж робота тривала з режисером Денисом Тарасовим. Ми робили начитування, проробляли образи, попередню історію героя – все це дуже допомагало на майданчику як акторам, так і режисерові та всій знімальній групі.

–​​​​​​​ Які моменти зі знімань любите згадувати?

– За шість сезонів було багато чого. Одного разу мене ледь не прострелили холостим патроном – не скажу, що я люблю це згадувати, але це знімання точно не забуду (сміється).

Всі сцени, які стосувалися особистого життя і де я міг показати внутрішній стан героя, – мої улюблені. Коли в першому сезоні Трофимов втратив кохану, коли в четвертому йшов з департаменту. Всі ці історії – це робота душі.

–​​​​​​​ Раніше ви казали, що за роки роботи в серіалі стали переймати поведінку Трофимова. Що ви мали на увазі?

– Точніше сказати, Трофимов – це і є я. Причому так було від самого початку. Коли я заходив у проєкт, у мене був дуже складний емоційний стан – незадовго до цього я розлучився з коханою людиною, тому на пробах мені не довелося грати, я просто проживав свої почуття. Як виявилося, саме це й шукав режисер.

Кожна роль, над якою я працюю більше двох місяців, залишається зі мною. Дійсно, є моменти, які я перейняв у Трофимова. Став ходити зі згорбленою спиною, дивитися спідлоба, більше мовчати. Це все набуте. Можливо, коли проєкт закінчиться, я повернуся до себе іншого.

Павло Вишняков

–​​​​​​​ Фінал п’ятого сезону "Опера" шокував глядачів – заради сестри Трофимов стріляє в напарників, які стали для нього рідними людьми. Невже у продовженні Трофимов стане на бік зла?

– Він ходитиме по лезу ножа. Сестра, друзі, обов’язок, пристрасть, розслідування – він розриватиметься між усім цим, буде ризикувати й намагатиметься втримати баланс. До чого це його приведе? До несподіваного фіналу.

–​​​​​​​ В одному з інтерв’ю на запитання "Що робить вас щасливим?" ви відповіли: "Спокій і впевненість у завтрашньому дні". Як би відповіли зараз?

– Щасливим мене робить сім’я, яку я фактично втратив… Але не скажу, що зараз я не щасливий. Моє щастя у волонтерстві й людях, які поряд. Безмежну радість відчуваю, коли ми закриваємо черговий волонтерський запит.

–​​​​​​​ Що вас сьогодні заспокоює і допомагає відволіктися від новин?

– Я люблю слухати гучну музику. Приходжу до закладу, сідаю десь у кутку, п’ю улюблений напій – еспресо, два кубики льоду й лимон, і спостерігаю за людьми. Нещодавно у мене вперше за ці два роки було пів дня вихідного, і я ловив рибу. Рибалка – це моя медитація.

–​​​​​​​ Кому першому зателефонуєте в день Перемоги?

– Мамі, бо вона дуже чекає. І я чекаю.

Павло Вишняков

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