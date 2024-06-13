"Створювали гидотний запах, щоб відчути гниття тіла короля": Джуд Лоу розповів про знімання "Гамбіту королеви"

Сьогодні, 13 червня, в український прокат вийшов історичний трилер – "Гамбіт королеви". Стрічка заснована на однойменному бестселері Елізабет Флімантл, яка стане чудовим подарунком фанатам жанру і зможе здивувати тих, хто вважає історичні проєкти нудними та непотрібними.

Фільм присвячений маловідомій сторінці англійської історії – останнім рокам життя найвідомішого англійського короля Генріха VIII і його шостої та останньої дружини Катерини Парр.

Головними зірками фільму стали секссимвол та оскарівський номінант Джуд Лоу і володарка "Оскару" Алісія Вікандер. Разом суперзірки зробили неймовірну роботу, а їхні ролі критики назвали одними з найкращих у їхній кар'єрі.

Джуд Лоу та Алісія Вікандер / Фото: Associated Press

Про що фільм?

Англія Тюдорів – епоха крові та інтриг. Королева Кетрін Парр (Алісія Вікандер) – шоста і остання дружина жорстокого англійського монарха Генриха VIII (Джуд Лоу), залишається регентом Англії і наставницею майбутньої королеви Єлизавети, аж допоки з війни не повертається король, який завжди все підозрює. Він переслідує радикальних протестантів, однією з яких таємно є його дружина. Коли її подругу дитинства спалюють на вогнищі, Кетрін опиняється у небезпеці. Заради виживання вона має грати у небезпечну гру, де ставка – її власне життя.

Спеціально для Леді.ТСН.ua Джуд та Алісія дали інтерв'ю, в якому розповіли про фільм, який вже став однією з головних подій на минулому Каннському кінофестивалі.

Вітаємо! Алісіє і Джуде, раніше ви говорили, що для вас проєкт "Гамбіт королеви" став особливим. Чому?

Алісія: О, так (усміхається, - прим.ред). Як ви знаєте, я стала мамою, взяла паузу у зніманнях та іншій роботі. Тому для мене "Гамбіт королеви" став справжнім поверненням до роботи і життя поза домом. Тож саме цей проєкт став особливим у серці.

Джуд: Хоч я і не був у декретній відпустці, мої діти вже дорослі (усміхається, - прим.ред), для мене це також було повернення. Але ми повернулися до нормального життя без ковідних обмежень. Було чудово просто вийти з домівок і поринути у нормальну роботу. Раніше ми не цінували речей, які здавалися нам невід'ємними.

Джуд Лоу / Фото: Associated Press

Режисером стрічки став Карім Айнуз. Для нього це перший великий міжнародний проєкт, хоча й він має ознаку Каннського кінофестивалю. Як ви ставитеся до тренду запрошувати неочевидних постановників на жанрові проєкти?

Джуд: Чудово. Він великий професіонал, який контролює кожен аспект процесу і знає, що він хоче. Карім чудово працює з акторами, допомагає розкрити персонажів, зробити їх живими та зрозумілими. Коли ви будете дивитись стрічку, то у вас буде відсутнє відчуття того, що перед вам історичні постаті.

Алісія: У нього своє, нове бачення історії. Він бразилець, а там трошки інша культура, це стосується як і комунікації, так і роботи. Він просто надав нового подиху проєкту, його бачення подій XVI століття дає нам нове розуміння того, що тоді насправді відбулося.

Ви казали, що стрічка повинна повернути на сторінки історії Катерину Парр, про яку не так вже багато пам'ятають. Що ви мали на увазі?

Джуд: Ми в Англії, як і в решті світу, знаємо з Тюдорів небагато постатей: короля Генріха VIII, Кроваву Мері, Анну Болейн та королеву Елізавету І. Але в той час було ну дуже багато визначних постатей, про яких знають лише фанати епохи та спеціалісти. А без них, ми б жили в іншому світі. Це стосується й Катерини Парр, яка була однією з найрозумніших та найпрогресивніших жінок свого часу, але на століття залишилася у тіні.

Алісія: Погоджуюся з Джудом. Я знала про свою героїню Катерину Парр лише те, шо вона єдина, хто пережила короля Генріха. Тоді я думала, що їй просто пощастило. Але, коли я готувалася до ролі, то зрозуміла, що у цьому кублі змій, яким і був двір Тюдорів, вона була одна з кращих. Думаю, широкому глядачу, а особливо дівчатам слід про це дізнатися.

Алісія Вікандер / Фото: Associated Press

Що саме ви дізналися нового про своїх персонажів? Що вас здивувало?

Алісія: Існує тенденція згадувати Кетрін як жінку, яка доглядала за Генрі в старості. Однак вона високоінтелектуальна жінка – перша англійка, яка видала книжку англійською мовою. Вона вижила. Розповідь того, хто вижив, дуже важлива у цей момент часу.

Попередні п’ять дружин мають різні втілення своєї історії, показаної на екрані. До цього моменту історії Кетрін Парр рідко згадують інакше, як про ту, яка вижила.

Вона дуже розумна і кмітлива. Генрі вражений нею, і вона це знає. Вона здатна керувати своєю дотепністю, інтелектом і жіночністю так, що він відчуває, що вона йому справді потрібна.

Я навіть прочитала твори Кетрін, щоб краще зрозуміти персонаж через її власний голос. Це було дивно чути чийсь голос через багато років, це було дуже особистим і трішки моторошним.

Алісія Вікандер / Фото: Associated Press

Джуд: Мої знання про історію Тюдорів були обмеженими. Я знав про сумнозвісну особистість Генрі, але дуже хотів відкрити інші аспекти його характеру.

Прочитавши сценарій і взявши участь у власному дослідженні, я зміг отримати уявлення про закриті стосунки з Кетрін, а також про ключові фігури, які працювали при дворі Генрі.

З першого прочитання я зрозумів, що це добре висвітлений і досліджений розділ британської історії, але розказаний крізь людську призму. Смерть, релігійні одержимості та політичні маніпуляції не були несподіванкою. Ми знаємо, що це був небезпечний час, час вірності, розколу та кровопролиття. Це все було. Я був дуже здивований, як їм вдалося подивитися на це так, ніби це була сучасна драма про пару.

Усвідомлюючи значущість ролі, я дуже хотів пролити свіже світло на таку культову фігуру. Ідея про те, що цей колись, здавалося б, ідеальний молодий принц, цей красивий, енергійний, фізично сильний, романтичний музикант і спортсмен перетворився на таку хворобливу, ожирілу, жалюгідну і гнилу стару людину на початку п’ятдесяти років життя – шокує.

Він створив світ, де ніхто не міг сказати йому, що він помирає. Йому говорили про його силу з дитинства і його статус піднявся, поки він не став другим після Бога. Цей оманливий статус, очевидно, вплине на і без того жорстокого чоловіка.

У фільмі ви граєте саме пару. Як ви працювали над втіленням образу монаршого подружнього життя?

Алісія: Під час роботи над роллю я зрозуміла те, наскільки небезпечно для Кетрін бути в такому становищі – бути у такій безпосередній близькості до дуже небезпечного, садистського чоловіка, що посилюється тим фактом, що дві його попередні дружини стратили.

Вона може відстоювати свої переконання, але її можуть просто вбити, якщо вона буде говорити занадто голосно. Їй потрібно знайти інші способи, щоб змусити свої думки прокрастися та проникнути іншим шляхом. Якщо ви живете в такій реальності, як вона, вам потрібно виправдати, чому ви в ній живете, і мати причину вставати вранці, знаючи, що вас можуть убити будь-якої хвилини.

Алісія Вікандер / Фото: Associated Press

Джуд: Я думаю, що король все ж таки потребував опори в дружині. Він цінував у жінках розум, вроду, манери та не любив звичайних жінок. Але, водночас, із року в рік, він ставав більш жорстокішим та нестерпним. Тому його відносини били грою на виживання і постійним пошуком балансу між особистими відчуттями та положенням при дворі.

Що нового вам вдалося принести в традиційне сприйняття Катерини Парр та короля Генріха?

Алісія: Ми хотіли по-сучасному феміністично поглянути на Кетрін, але вона є продуктом того часу, в якому вона жила, і понад усе вона вважала, що найбільша робота в її житті – це служити своєму чоловікові і робити це добре.

Окрім ролі дружини Генрі, головною частиною Кетрін є роль матері. Незважаючи на те, що діти були від попередніх дружин Генрі, Кетрін любила їх, як своїх власних, і наполегливо боролася, щоб вони були добре освіченими.

Вона знала, що робота, яку вона виконувала щодня, була здебільшого тому, що вона хотіла, щоб наступне покоління отримало можливість піднятися. Її дні пораховані, але вона все ще відчуває, що ризик вартий. Вона дбає про те, щоб люди, найближчі до короля, люди, які очолить країну, могли впливати на них у позитивний спосіб.

Джуд Лоу / Фото: Associated Press

Джуд: Для мене було цікаво дізнатися про стосунки Кетрін і Генрі, оскільки цей розділ їхнього життя – те, з чим люди особливо не знайомі. В неї була здатність бути люблячою матір’ю, люблячою дружиною та політичним і релігійним піонером. Її незалежність, інтелект і розуміння того, як пройти навшпиньки через мінне поле загроз були для мене відкриттям.

Джуд Лоу / Фото: Associated Press

Вона використовує його страх смерті, щоб наблизитися до нього, їй вдається змусити його відчути, що вона не та, хто дивиться на нього з жалем, і змушує його все ще почуватися людиною, якою він був. Це постійна емоційна гра в шахи, яка показує, що вона дуже емоційно розумна.

Джуде, чи правда, що у "Гамбіті королеви" вперше показаний реалістиний образ Генріха VIII у кінці життя?

Так. Я навіть найняв собі асистента, який приходив на майданчик та спеціально створював гидотний запах під час роботи, щоб усі могли відчути бруд і гниття тіла короля. Тоді ви можете побачити, як люди інтуїтивно реагують на навколишнє середовище – це те, що дійсно допомогло з точки зору гри.

Я прагнув показати той факт, що це кінець життя Генрі, і він не має фізичної сили, як колись, що, ймовірно, додає йому психічної вразливості.

Джуд Лоу / Фото: Associated Press

Він часто втрачав свідомість, що змушувало всіх навколо нього нервувати, оскільки часто він міг прокидатися і починати звинувачувати людей у тому, що вони винні у його хворобі. Крім того, ніхто не знав, як його хвороба вплине на прийняття ним рішень – мабуть, це було жахливо брати участь у такому.

Ваш режисер Карім є одним з найбільш перспективних постановників сучасності. Як вам досвід роботи з ним?

Алісія: Карім балансує між геніальним диригентом і виконавцем та дозволяє акторам відкривати речі разом. Він унікальний режисер, який надихає. У ту хвилину, коли ми зустрілися, ми дійсно зійшлися. Я знала, що це буде робота, не схожа на іншу.

Джуд: Для мене робота з Карімом була надзвичайною честю, ми обидва розуміли, що цей персонаж потребує великої відданості та фізичного занурення.

Ви – великі зірки. Як вам було працювати одне з одним?

Джуд: Чудово! Робота з великими акторами завжди є цікавою та простою. Алісія була ідеальною партнеркою у деяких більш напружених сценах. У неї є сильна антена для того, чого вона хоче досягти через Кетрін. Вона привносить свій власний інтелект і сучасне відчуття жінки зараз і як це можна втілити в ролі Кетрін. Вона безстрашна та налаштована знайти правду, а також дуже весела. Вона була ідеальною партнеркою у злочині.

Алісія: Ооо, Джуде, дякую! Ти зробив все, щоб проєкт вдався. Я ніколи не бачила актора, який би зробив так багато, аби увійти у роль та повністю перевтілитися. Це було неймовірно.

Алісія Вікандер і Джуд Лоу / Фото: Associated Press

Що ви б хотіли побажати вашим глядачам в Україні?

Алісія: Рада, що ви зможете побачити наш фільм на великому екрані. Сподіваюсь, що ви відкриєте нові сторінки історії для себе та ще раз згадаєте, що зло все одно буде покаране, хоча б на сторінках підручників.

Джуд: Ми підготували для вас чудову стрічку. Ви зможете й відволіктись, й поплакати. Чекаємо на вас. Ми не підведемо.

Джуд Лоу та Алісія Вікандер / Фото: Associated Press

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