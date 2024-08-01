"Те, що вона додала до цієї ролі – щось неймовірне": авторка бестселера "Покинь, якщо кохаєш" про гру Блейк Лайвлі в екранізації роману

Зовсім скоро, 8 серпня, у прокат виходить довгоочікувана кіноісторія за мотивами світового бестселера "Покинь, якщо кохаєш".

За сюжетом дитинство головної героїні Лілі Блум ніколи не було казковим, адже багато років вона була свідком домашнього насилля з боку батька. Вже у дорослому віці дівчина переїздить до Бостона, щоб почати усе заново та втілити свою мрію – відкрити квітковий магазин. Випадкова зустріч із чарівним нейрохірургом Райлом Кінкейдом змінює її життя. Проте згодом Лілі починає помічати у Райлі сторони, які нагадують її батька. Тож дівчині доведеться зробити складний вибір, щоб розірвати це коло.

Спеціально до прем’єри читайте ексклюзивне інтерв’ю авторки книжки Коллін Гувер.

Коллін Гувер – неповторна авторка. За дванадцять років, відколи Колін сама видала свій перший роман "Slammed", вона написала ще 23 романи і новели, які в загальному обсязі протрималися 120 тижнів у списку бестселерів New York Times. Гувер була авторкою з найбільшою кількістю продажів у 2022 і 2023 роках, у світі було продано понад 20 мільйонів її книжок. Якщо коротко, вона просто захопила видавничий світ. І, зважаючи на захоплення та увагу, які навколо першої кіноадаптації її бестселера "Покинь, якщо кохаєш", невдовзі вона так само підкорить Голлівуд.

"Покинь, якщо кохаєш" – захоплива сучасна історія про кохання, наполегливість, подолання травми поколінь, яка розгортається довкола складних стосунків між перспективною підприємицею Лілі (Блейк Лайвлі) і чарівним, але мовчазним нейрохірургом Райлі (Джастін Бальдоні). Для Гувер це особиста історія, що вільно опирається на історію стосунків її батьків.

"Я написала це, щоб краще її зрозуміти", – каже Гувер, яка написала книжку за згодою матері. "Багато людей, які ніколи не зіштовхувалися з аб’юзом думають, "це ніколи не трапиться зі мною", але не думаю, що ви берете до уваги скільки там рівнів і, як сильно ви любите людину, яка вас скривдила. Приміряти на себе роль моєї мами для написання цієї книжки однозначно допомогло мені зрозуміти її більше й оцінити її силу і відвагу. Пам’ятаю, після того, як вона прочитала її, я зараз заплачу, згадуючи це, вона сказала: "Доки я не прочитала твою книжку, я не була впевнена, що зробила правильний вибір". Вона сказала, що завжди почувалася винною, що забрала моїх сестер і мене від батька і, що наш дім було поділено на дві домівки. І це розбило мені серце. Ми зростали у дуже люблячій, позитивній атмосфері, яку забезпечив наш вітчим, але їй все одно потрібно було прочитати книжку, щоб зрозуміти: "Гаразд, я зробила правильний вибір".

Кадр із фільму "Покинь, якщо кохаєш"

Гувер, яка разом із Лайвлі є виконавчою продюсеркою фільму, каже, що досі не може повірити масштабу талантів, які погодилися перенести історію на великі екрани.

"Не думаю, що хтось зміг би краще адаптувати цю історію", – каже вона про режисера та зірку стрічки Бальдоні.

Гувер також визнає, що їй було важко повірити, що Лайвлі дійсно погодилася виконати головну роль та стати співпродюсеркою проєкту разом із ними.

"Я ставилася відсторонено до цієї можливості, адже я так її люблю", – каже вона. "Не думаю, що я вірила, що Блейк дійсно є у фільмі, аж поки знімальний процес не був завершений і я не подивилася його".

Кадр із фільму "Покинь, якщо кохаєш"

Нижче Коллін ділиться своїм захопливим і трішки приголомшливим досвідом спостереження за тим, як фільм оживає на екранах, зворушливою реакцією своєї мами на перших показах і тими емоціями, які, сподівається вона, аудиторія також відчує, коли буде дивитися стрічку у кінотеатрах.

Як ви опишете шлях, який пройшла книжка на цю мить? Зміни, сприйняття зараз, ваша перша кіноадаптація?

Гадаю, це емоції, що переповнюють, але це також і чудові емоції. Коли я тільки писала "Покинь, якщо кохаєш", я ні про що таке не думала. Я думала, що кілька людей прочитає це. Насправді у мене, мабуть, сталася б панічна атака, якби я знала у що книжка перетвориться, тому що це ніколи не було моєю початковою метою. Я люблю писати, але це неймовірно – бачити скільки людей зворушило моє письмо і скільки людей відчувають зв'язок із цією темою.

Кадр із фільму "Покинь, якщо кохаєш"

Що в процесі адаптації книжки принесло вам найбільше насолоди? Та який аргумент був найважливішим, щоб ви на неї погодилися?

Я відмовила кільком людям, які зверталися до мене з цим запитом. Я не знала, чи відчувають вони той зв’язок із книжкою, на який я сподівалася, а ця книжка має для мене найбільше значення з-поміж усіх інших, які я написала. Тож, я дуже сильно оберігала права на кіноадаптацію. Джастін надіслав мені дуже щирий електронний лист, після того, як він прочитав книжку, він пояснив, чому хоче зробити з неї фільм, і я відчула: "О, він розуміє її. Він хоче віддати їй належне". І він дійсно чудово впорався.

Як так сталося, що Джастін одночасно виступає режисером і зіркою проєкту?

Спочатку він хотів купити права на екранізацію книжки та виступити режисером. І, здається, це я сказала: "О, ти збираєшся зіграти цю роль?", а він відповів: "Я ще не знаю". Я навіть не знаю, чи він дійсно хотів бути режисером історії тоді. Але ж часом, ми все більше почали бачити його в ролі Райлі, тож врешті він сказав: "Гаразд, думаю, я зроблю це". І я не могла бути щасливішою в той момент.

Кадр із фільму "Покинь, якщо кохаєш"

Коли до вас приєдналася Блейк Лайвлі?

Гадаю, я забороняла собі повірити в це протягом якогось часу. Якщо говорити про Голлівуд, тут все завжди змінюється. Я думала, вона була б ідеальною в цій ролі, але я не хотіла вірити в це. Її акторські здібності просто феноменальні. Вона неповторна жінка. Пишучи книжку, ти десь уявляєш, як ці сцени програються, але те, що вона додала до цієї ролі – це щось просто неймовірне. Я думала, що знаю цих персонажів, але після того, як побачила її в цій ролі, зрозуміла, що вона ще більше оживила книжку.

Коллін Гувер і Блейк Лайвлі

Наскільки залученою у процесі виробництва ви хотіли бути і наскільки залученою були в результаті?

Це хороше запитання. Ідея бути залученою була захопливою, але також трохи лякала, адже у мене є інша повноцінна робота зі своїми дедлайнами і термінами. Стільки всього потрібно для створення фільму. Спочатку Джастін хотів, щоб я писала сценарій, тож я спробувала і, можливо, написала одну сторінку, але тоді я вирішила, що я занадто прив’язана до цієї історії. Тому я залишила цю роль, адже вирішила, що хтось інший може приділити більше часу і турботи, ніж я мала тоді. Джастін завжди був дуже заохочувальним і готовим до співпраці. І саме я була дещо нерішучою, це не мій простір. Я пишу книжки. Я не знаю багато про внутрішню кухню Голлівуду, тож я ціную те, що він хотів мого внеску і, що я була настільки залучена протягом усього процесу, я маю це відзначити.

Кадр із фільму "Покинь, якщо кохаєш"

Як часто вам хотілося відвідувати майданчик і скільки часу ви дійсно там знаходились?

Було б прекрасно знаходитись там увесь час, і Джастін дійсно забезпечив мені цей простір, він казав: "Просто дай мені знати, коли ти тут будеш. Ми організуємо тобі номер в готелі". Але мій розклад не дозволяв цього, я провела кілька тижнів на майданчику і це було так весело. Я багато чому навчилася. У мене з’явилося нове відчуття поваги до акторів.

Коллін Гувер

Чи був якийсь окремий елемент, в якому ви хотіли переконатися, що команда правильно його зрозуміла? Можливо емоційне забарвлення або навіть костюми, чи музика, чи декорації?

Гадаю, це така делікатна тема, тому я дуже цим переймалася. Звичайно, тобі хочеться, щоб все було правильно. Тобі не хочеться, щоб вони зробили персонажа Райлі занадто добрим чи Лілі – занадто слабкою. Це просто настільки дошкульна тема, але я думаю, що знімальній групі вдалось чудово збалансувати все це. Я дійсно так вважаю. І так, ми маємо пам’ятати, що досвід кожного з цією темою настільки унікальний і чудовий, що не існує якогось шаблону, в який це все можна вмістити і показати.

Книжка має мільйони шанувальників і цілком природно, що в адаптації будуть певні зміни, наприклад, рішення зробити персонажів дещо старшими. Як ви відчуваєте, фани сприйняли цю зміну?

Я написала цю книжку десять років тому. Мені було трохи за тридцять, тож, пишучи її, я ніби писала про персонажів, які, як я відчувала, були мого віку, а зараз, коли мені 44, я думаю: "Гаразд, гадаю вони були замолодими", тож я була дуже щасливою, коли Джастін погодився з цим і вирішив зробити їх старшими. Але буду з вами чесною, я тримаюся якомога далі й уникаю коментарів та всього, що відбувається онлайн, тож я сподіваюсь, що люди приймуть рішення і зміни, які зробила команда, адже я вважаю, що вони тільки покращили історію.

Кадр із фільму "Покинь, якщо кохаєш"

Що вас найбільше приголомшило в акторському складі?

Всі вони насправді. Я вважаю, що Брендон (Скленар) чудово впорався з роллю Атласа. Тепер, коли вони вже перебрали на себе ці ролі, я не можу уявити нікого іншого на їхньому місці, але, мабуть, найбільше я була захоплена тим, що Дженні Слейт зіграє Алісу. Я роками була фанаткою Дженні Слейт, мій чоловік також любить її, тож було дуже приємно сказати йому: "Вгадай, хто зніметься у фільмі?". Думаю, цей факт був найбільш нереальним для нього з-поміж решти – акторка за якою ми спостерігали з екранів так довго, а тепер ми зустрінемося з нею і побачимо її в цій ролі.

Чи був якийсь найбільш нереальний день чи момент? Здається, що зараз може бути багато таких моментів, особливо з наближенням до дати прем’єри.

Коли я вперше подивилася фільм. Я так нервувала. Ми пішли на показ для фокус-груп у Денвері, я взяла чоловіка і маму з собою, і я ще не бачила фільм на той момент і це було дуже бентежно. Я написала цю книжку, як вільну адаптацію історії моєї мами, а тепер – це фільм, і я сидітиму в кінотеатрі і дивитимусь його з нею. Ми всі були схвильовані побачити адаптацію, але ми також були дуже налякані, адже все могло піти зовсім хибним шляхом. Навіть, якщо ти на майданчику і бачиш, як знімаються окремі сцени, справжній виклик – це монтаж, коли всі шматочки потрібно зібрати до купи, щоб створити зв’язний і змістовний фільм. Для цього потрібно стільки зусиль, тож сидіти і дивитися готовий фільм разом з мамою і спостерігати її реакцію було чудово.

Кадр із фільму "Покинь, якщо кохаєш"

Які враження, на вашу думку, фільм викличе в аудиторії?

Я знаю, що багато книжкових клубів обрали цю книжку, особливо після пандемії. Думаю, я б хотіла піти в кіно зі своїм книжковим клубом. Це був би неперевершений досвід. Гадаю, жінки мають покликати своїх друзів, своїх мам. Побачити його з мамою було здійсненням мрії, але, думаю, що всі, не важливо читали вони книжку чи ні, зможуть насолодитися стрічкою, яка надихає.

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