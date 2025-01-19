"Викликом стала сцена, в якій я вперше оголила груди": Наталка Денисенко розповіла про знімання комедії "Коли ти вийдеш заміж"

Ця романтична комедія не лише дарує глядачам сміх і радість, а й нагадує, що щастя у кожного своє, і важливо знаходити своє місце в житті. А головна героїня цієї історії впевнено тримає у своїх руках не лише шаблю у сцені фехтування, а й увагу кожного глядача, для якого цей фільм стане чимось особливим.

У цьому інтерв'ю Наталка розповідає про те, як роль змусила вийти за межі комфорту і чому цей фільм має особливе значення для неї. Читайте далі і ви дізнаєтеся про найсмішніші моменти зі знімань, найскладніші сцени та виклики, які мотивують рости.

Розкажіть, як ви дізналися про кастинг на роль Ксенії та що вас найбільше зацікавило в цьому персонажі?

На кастинг мене запросив Олексій Комаровський – автор і режисер цього фільму. Ми вже працювали разом над пілотною версією одного серіалу, тож, коли він сказав, що готує новий проєкт і хоче бачити мене в ньому, я одразу зацікавилася. Ця роль стала для мене викликом, адже вона зовсім не схожа на ті, які я виконувала раніше. До того ж це головна роль, і мені дуже хотілося випробувати себе в чомусь новому.

Я була дуже рада, що мене запросили. Однак історія отримання цієї ролі була непростою: перші проби, як я вважаю, були невдалими. Я навіть думала, що шансів затвердити мене на роль немає. Але доля розпорядилася інакше і я дуже вдячна за цю можливість.

Чи готувалися ви до ролі мистецтвознавця якось особливо? Можливо, відвідували галереї, спілкувалися з експертами або вивчали специфіку цієї професії?

Так, я дійсно готувалася до цієї ролі і в цьому мені допоміг Олексій. Перед зніманнями він запросив мене на одну подію в музеї, розташованому у Києво-Печерській лаврі. Там відбувалася презентація картин, серед яких були роботи Катерини Білокур – ті самі реалістичні квіти, які зачаровують своєю витонченістю.

Ми прогулювалися виставкою і Олексій звертав мою увагу на поведінку мистецтвознавців: їхні рухи, манери, те, як вони розмовляють і взаємодіють у такій атмосфері. Це було дуже цінно. Хоч я і не мала можливості спеціально спілкуватися з експертами чи їздити на інші виставки, цей досвід допоміг мені багато чого зрозуміти. Я уважно спостерігала, запам’ятовувала і намагалася перенести ці деталі в образ свого персонажа.

У фільмі важливу роль відіграє тема стосунків. Як, на вашу думку, цей фільм допоможе глядачам подивитися на кохання або шлюб по-новому?

Дійсно, наш фільм про кохання і його головна ідея – "кохання знайде тебе". Моя героїня Ксенія мріє про шлюб і впевнена, що вже знайшла своє справжнє кохання. Вона готується до весілля, але, без спойлерів, у сюжеті стається щось, що змінює все. Її очікування розбиваються, але навіть після цього кохання знаходить її – несподіваним і дуже авантюрним способом. Адже це романтично-пригодницька комедія і в ній, як і в житті, є місце сюрпризам.

Цей фільм показує, що інколи те, що ми вважаємо ідеальним, насправді може бути не найкращим для нас. У Всесвіту чи Бога часто є свої, набагато цікавіші сценарії. І, на мою думку, глядачі, дивлячись цю стрічку, можуть не стільки переосмислити кохання чи шлюб, скільки зрозуміти, що щастя має багато форм. У кожного свій шлях і свій рецепт щасливих стосунків. Головне – бути чесним з собою та відкритим до нового.

Розкажіть про ваші стосунки з іншими акторами на знімальному майданчику. Чи були моменти, які особливо зблизили вас із командою?

Так, цей фільм став для нас справжнім містком до дружби. По-перше, наші стосунки значно зміцнилися завдяки зніманням у Хорватії. Ми всі жили разом і це створило особливу атмосферу, схожу на табір. Ми навіть жартували між собою, що опинилися в літньому таборі для дорослих. Після знімальних днів ми збиралися разом із акторською командою і нашим режисером Олексієм Комаровським. Готували вечерю, обговорювали сцени, які зняли, та планували наступний день. Це стало не просто робочим процесом, а чимось дуже теплим і дружнім. Коли знімання закінчилися і нам довелося повертатися додому, це відчувалося, наче завершення літа в таборі з новими друзями, яких не хочеться залишати.

З Тарасом Цимбалюком у нас склалися особливі стосунки. Він грав мого брата у фільмі і по життю ми також стали, наче рідні. У нас навіть дні народження майже одночасно: у нього 16 грудня, у мене – 17-го, і ми народилися в один рік. Ми дуже схожі і я вдячна за те, що маю такого "брата-друга" як Тарас.

Антоніна – це окрема історія. Вона неймовірна жінка, я її щиро поважаю і обожнюю. Ми були як справжні подруги, особливо під час життя в Хорватії. Вона унікальна особистість і наші розмови були для мене дуже цінними.

Що стосується Павла, то працювати з ним було справжнім задоволенням. Він дуже щира, відкрита людина, яка завжди дбає про комфорт своїх партнерів. Навіть у найінтимніших сценах я почувалася з ним максимально комфортно, бо він завжди підтримував і турбувався. Наприклад, під час сцени, де я лежала під ковдрою, Павло піклувався про те, щоб усе виглядало гідно і зручно, навіть допомагав поправляти ковдру для оператора. Такі дрібниці багато говорять про його людяність і професіоналізм.

Фільм вийде на великий екран вже 23 січня. Чого ви очікуєте від прем’єри і якою ви уявляєте реакцію глядачів?

Я переконана, що наше кіно "Коли ти вийдеш заміж" – це саме те, чого зараз потребують українські глядачі. Воно має унікальну здатність впливати на психологічний стан людей, адже показує наше недалеке майбутнє, про яке ми всі мріємо – мирну Україну, до якої хочеться повернутися.

Цей фільм якісний у всіх аспектах. Я навіть не побоюся сказати, що його картинка цілком на рівні голлівудських фільмів. Латвійська команда операторів зробила неймовірну роботу, а хорватські пейзажі додають фільму ще більше візуальної магії. Наші талановиті українські актори разом з європейськими колегами продемонстрували справжню майстерність. Сценарій захоплює з перших хвилин, дарує легкість і радість, яких зараз так бракує.

Ця комедія – емоційна, щира, сповнена пригод, романтики та навіть екшену. Вона створена для того, щоб глядачі на дві години могли забути про проблеми й відчути теплі, світлі емоції. І я впевнена, що саме такою буде реакція людей – їм стане легше на душі, а найголовніше – вони зрозуміють: українське кіно здатне бути конкурентоспроможним не лише на європейському, а й на світовому рівні.

Це стильна, сучасна історія про красивих, харизматичних українців, без кліше і шаблонів, які раніше асоціювалися з нашими фільмами. І я впевнена, що глядачі масово підуть у кінотеатри, тому що якість цього продукту говорить сама за себе.

Що ви відчули, коли вперше прочитали сценарій? Чи були якісь сцени або репліки, які одразу змусили вас закохатися в цю історію?

Сценарій змінювався кілька разів, починаючи з того моменту, як я вперше його побачила на пробах. Олексій Комаровський багато працював над ним, і навіть на знімальному майданчику він залишався відкритим до наших пропозицій. Якщо ми придумували щось нове – жарт чи альтернативну репліку – він завжди слухав і, якщо це підходило, додавав до сценарію. Для акторів це справжня мрія – мати можливість впливати на свого персонажа та діалоги, і я дуже вдячна за цю свободу творчості.

Втім, були ключові моменти, які залишалися незмінними, адже сценарій має бути чітко структурованим, щоб створити якісне кіно. І ось, що мене зачепило найбільше ще під час першого прочитання, – це жарти від бабусі Саси, яку зіграла Інна Мірошниченко. Її персонаж – це щось неймовірне: хорватська бабуся, яка намагається говорити українською мовою, але виходить дуже смішно і зворушливо.

Одна зі сцен, де моя героїня Ксенія спілкується з бабусею, викликала у мене справжній сміх. Це був той момент, коли я одразу сказала Олексію: "Це просто шикарно!" Думаю, глядачі також оцінять цю сцену, адже в ній є тепло, гумор і щось дуже живе, людське. Мене щиро вразила така увага до деталей і вдала інтеграція європейських персонажів в українську історію.

Що для вас стало найскладнішим або найцікавішим у роботі над цим фільмом? Чи були сцени, які змусили вас вийти із зони комфорту?

Таких сцен було багато, адже ця роль вимагала значно більше роботи, ніж зазвичай. Якщо раніше я могла просто зіграти красиву дівчину, то тут потрібно було по-справжньому працювати. Моя героїня Ксенія кардинально відрізняється від мене і за психотипом, і за поведінкою. Хоча в деяких моментах я знаходила в ній себе, більшість сцен вимагали серйозного перевтілення.

Наприклад, сцена в галереї, де я представляю картини чи сцена фехтування. Для останньої мені довелося відвідати спеціальне заняття, щоб зрозуміти, як правильно тримати рапіру, які рухи мають бути в людини, яка професійно займається фехтуванням. Крім того, я працювала над тим, щоб уявити, як повинна поводитися жінка, яка керує галереєю – її жести, манера говорити, внутрішній стан.

Ще одним викликом для мене стала сцена, в якій я вперше погодилася оголити груди. Раніше це було для мене табу, адже я вважала, що це зайве. Але режисер запропонував зробити це не просто заради видовищності, а заради мистецтва. Ідея була показати оголену красу як щось витончене й художнє і я вирішила спробувати. Це дійсно був вихід із моєї зони комфорту.

Ще одна непроста сцена – танець під пісню Вєрки Сердючки. У житті я дуже активна і шалена на вечірках, але ця сцена була справжнім випробуванням. Ніч, холод, обмежений час, щоб зняти кадр до світанку, і я, яка танцює, скаче, крутить головою на підборах п'ять разів поспіль! Для глядача це буде всього 30 секунд, а я виконувала цей танець 15 хвилин без перерви. На п’ятому дублі я думала, що просто впаду.

І, звісно, незабутньою була сцена падіння в басейн. Це теж було о п’ятій ранку, холодний басейн, а потім – бігом під гарячий душ, щоб зігрітися. Ми з Павлом Текучевим навіть не знімали одяг, просто йшли прямо в душ мокрі.

Цей фільм став для мене суцільним виходом із зони комфорту, але це те, що приносить найбільше задоволення акторові. Адже тільки через такі випробування відкриваєш у собі щось нове. І це неймовірно цінно.

В авантюрних комедіях часто є неймовірні пригоди або несподівані ситуації. Чи є у фільмі сцена, яка стала справжнім викликом для вас, як акторки?

Для мене цей фільм у цілому став великим викликом. По-перше, головна роль, а це завжди означає колосальну відповідальність, особливо коли ти — обличчя фільму, який покажуть у багатьох країнах. Це одночасно виклик і велика честь. Кожен актор чи акторка мріє про такі можливості.

Якщо говорити про конкретні сцени, то одна з найскладніших, як я уже й говорила, — це та, де я вперше погодилася оголити груди. Це було нелегко, але я пишаюся, що змогла подолати свої сумніви. Окрім цього, вся робота над фільмом була неймовірно насиченою та вимагала максимального залучення. Кожен день на знімальному майданчику — це баланс між відповідальністю та задоволенням. І хоча це був виклик, я впевнена, що такі ролі є мрією для кожної акторки.

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