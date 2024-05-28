"Я вийшла до них у зал в образі космонавта": KOLA розповіла про кумедний випадок під час свого всеукраїнського туру

Настю, які ваші враження від туру Україною?

Для мене концерт у кожному місті був не просто виступом. Це особливий момент обміну енергії з людьми, які прийшли підтримати мене. Я відчувала неймовірну любов і підтримку з кожним акордом, з кожним словом. І справді, в цих моментах, якщо на початку й існувала якась робоча напруга, вона розсіювалась на перших же хвилинах мого виходу на сцену. І я почувалася, наче на відпочинку, адже займалась тим, що обожнюю, співала для людей, які мають для мене велике значення. Тому від туру у мене море позитивних емоцій. А ще я дуже тішуся, що за першу частину туру зібрала і передала нашим військовим 1 000 000 гривень.

KOLA/Instagram KOLA

Чи були у турі якісь труднощі або форс-мажори?

Був один цікавий та, я б навіть сказала, чарівний момент. У день мого виступу у Рівному була гроза, через яку вимкнулось світло у всьому центрі міста, просто перед моїм виходом на сцену. Моя команда не розгубилася: ми взяли акустичну гітару, під'єднали колонки і почали грати акустику. Я думала, що це затягнеться не менше, ніж на 45 хв. Але під час виконання пісні "Вірте люди у дива", набагато раніше, ніж ми розраховували, з'явилося світло. Це була справжня магія, бо дійсно – темрява дуже слабка, коли віра жива. Це було дуже емоційно. Я довго згадуватиму цей момент і, звісно, буду продовжувати вірити у дива, і вам всім цього бажаю.

А чи були якісь кумедні випадки під час туру?

У мене на кожному концерті, попри те, що я співаю про серйозні речі та глибокі почуття, завжди є місце жартам та моїм невеличким промовам, які викликають у людей усмішку. Але найкумеднішим випадком можна назвати мій сюрприз одеситам. Я вийшла до них у зал в образі космонавта, що запізнився на концерт, зробила невеликий комедійний інтерактив із глядачами, такий собі своєрідний театр одного актора. Зал був у захваті, було неймовірно приємно чути їхній сміх, адже в Одесі тоді була напружена ситуація, і я була щаслива їх потішити.

KOLA/Instagram KOLA

У якому місті вам сподобалося виступати найбільше?

На це запитання не може бути конкретної відповіді, адже кожен виступ був чарівним по-своєму. Я не можу сказати за жодне місто, де б мені було якось трохи гірше виступати, ніж в попередньому. Навпаки, можу твердо заявити, що я абсолютно щаслива артистка, бо мене приймали на кожному концертному майданчику саме так, як колись мріялося. Це неймовірні враження. І, попри те, що програма всюди була одна, я вносила якісь нові фішки у кожний свій виступ, тому не можу виділити серед усіх міст якесь одне.

KOLA/Instagram KOLA

Чим ви займаєтесь зараз?

Повернувшись до Києва, я взяла паузу на кілька днів, щоб насолодитися емоціями від туру. Відпочила скоріше від емоційних сплесків, адже, крім веселощів, під час виступу були дуже щемливі моменти, коли на пісні "Люди" весь зал співав зі мною, стоячи і не стримуючи сліз. Я хочу зберегти спогади від першого туру на все життя, у кожному місті були повні зали, що надихнуло мене на подальшу творчість. Тому зараз я працюю над новими піснями і, безперечно, готуюся до концерту у свій день народження, 19 жовтня, у Палаці спорту. Тепер я хочу його ще більше, бо знаю, що кожного разу можу бути різною, тому зможу здивувати всіх, хто прийде в цей день, і подарувати їм море незабутніх вражень.

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