Яйохи, верещака і вінегрет по-буковинськи: переможець "Пекельної кухні" Юрій Діденко розповів про забуті українські рецепти

Українська традиційна кухня настільки розмаїта, що може задовольнити будь-які смаки. Є улюблені українські страви, які ми готуємо майже щодня, а є, на жаль, і такі рецепти, які вже давно забуті. Про деякі з них нам розповів відомий шеф-кухар.

Переможець проєкту "Пекельна кухня" 2021 року Юрій Діденко, який є шеф-кухарем ресторану високої кухні SAZHA у новому буковельському готелі DIDUKH (Ribas Hotels Group) розповів в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН.ua про свій досвід роботи у мішленівських ресторанах Європи, про стародавні рецепти української кухні, які він осучаснив, та про улюблену страву від мами.

Юрій Діденко

Яким забутим українським стравам ви дали "друге життя"?

Яйохи – це традиційна українська страва, яка готується з великої білої квасолі, вирощеної в Прикарпатті. Крім тушкованої квасолі до страви входять цибуля, часник та сушені білі гриби. Це своєрідна мачанка: раніше так називали всі страви, в які можна було вмочити хліб. Яйохи – це практично забутий рецепт, тому що зараз його рідко хто готує. Але в нашому ресторані ця страва користується неабиякою популярністю.

Ще одна перлина нашого меню – верещака. Ця староукраїнська страва зі свинини тушкується у буряковому квасі. Ми трішки оновили рецепт, зробили його більш сучасним. Тепер верещака не має вигляд, як проста домашня їжа, це вже страва високої кухні. До речі буряковий квас ми теж готуємо самі.

Верещака

Серед популярних страв є й класичні полтавські галушки у авторській інтерпретації. Ми подаємо до галушок ніжну яловичину сувід та соус з топленого молока: цей рецепт я привіз з Данії, де працював у мішленівському ресторані Relae.

Полтавські галушки

Також ми робимо неймовірний тартар із оленини… Але це вже тема для зовсім іншої розмови.

Тартар із оленини

Ваш фірмовий буковинський вінегрет, мабуть, теж не так просто приготувати?

Ні, якраз з вінегретом все простіше. Взагалі, можна сказати, що це звичайний вінегрет. Але він точно не такий, яким його звикли бачити на своєму столі українці. Вінегрет ми робимо двох видів: з квашеною капустою, або з маринованими огірочками. Також до складу входять білі гриби та запечені овочі: готові буряк, моркву та картоплю ми нарізаємо, складаємо в бокси та маринуємо в запашній соняшниковій олії. А ще – яблука. Спеціальною ложкою вирізаються кульки, які потім компресуються в соусі на основі яблучного соку. Заправляємо вінегрет пахучою соняшниковою олією. Два секретних інгредієнти страви: гель із айви та емульсія із зеленої цибулі (простіше кажучи, це майонез приготований із цибулі). Завдяки ним наш вінегрет має гарний колір і яскравий смак.

Вінегрет по-буковинськи

Чи є у вас улюблена страва?

Найсмачніші страви для мене ті, що приготувала моя мама. Коли влітку приїжджаю до мами у місто Зіньків (Полтавська область – прим.ред.) – прошу її приготувати окрошку. Взимку коронна мамина страва – холодець з курятини. Тобто досить прості, але смачні страви.

На жаль, українська кухня до приходу комуністів та після – це різні речі. Комуністи знищили вишукану українську кухню, насадивши нам радянське меню. Багато рецептів зникли назавжди. А ще був Голодомор, коли українцям доводилось готувати страви навіть з сухого листя – про це мені розповідала бабуся. Мені теж іноді не вірять, коли розповідаю, що в дитинстві мама пекла пряники на основі розсолу, який залишався в банці з консервованих помідорів. До речі, пряники були досить смачні. Тому сьогодні в Україні існують дві кухні: сучасна та осучаснена. Основою сучасної модерністської української кухні є продукти, яких раніше в Україні не було. Наразі в нашій країні вирощують стерлядь, креветки, телапію. Не кажучи вже про спаржу, ківі, трюфель… На щастя, вже 10 років кулінарія розвивається в Україні.

До речі, у меню ресторану зустрічаються не тільки українські страви, є і європейські…

Так. Ми спеціально зробили адаптивне меню, щоб задовольнити кулінарні бажання усіх наших гостей. Наприклад, та ж піца – це італійська страва, і її завжди просять приготувати дітям. У нас класичний неаполітанський рецепт, лише тісто чорного кольору. Начинки до піци – класичні та авторські. Так само ми готуємо картоплю фрі. Робимо це для того, щоб батьки не ламали голову, що з меню замовити дитині.

Ви досить швидко досягли успіху у кар’єрі. Розкажіть, будь ласка, як отримали свій перший досвід, можливо, ваш приклад допоможе іншим.

Моя кар’єра кухаря розпочалась у 2011 році, коли я влаштувався працювати на круїзний лайнер. За три роки важкої праці освоїв базу та зрозумів, що час рости далі. Приїхав до Польщі і за три роки пройшов шлях від звичайного кухаря до су-шефа одного з варшавських ресторанів. Увесь цей час писав листи до ресторанів, що входять до рейтингу The World's 50 Best Restaurants з проханням взяти мене на стажування. Відповіді приходили з Бразилії, США, інших країн, але найбільше зацікавила пропозиція з Данії. Так я став кухарем у ресторані Relae з мішленівською зіркою, який знаходився в Копенгагені. Власником закладу був відомий шеф Кріштіан Пуглісі. Схема роботи була проста: ти даруєш ресторану свої руки та час, а натомість отримуєш знання. Для мене це був дуже корисний досвід. Оскільки я стажувався влітку – навчився правильно обробляти та зберігати сезонні продукти, використовувати такі незвичні для України інгредієнти як бузина та пелюстки чайної троянди. Тож найкраща порада для тих, хто хоче стати шеф-кухарем: на початку шляху завжди обирайте знання, а не гроші.

Юрій Діденко

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