"Життя одне і треба наважуватись на авантюри": акторка Марія Стопник про фільм "Я, Побєда і Берлін"

Зовсім скоро, 21 березня, у прокат виходить стрічка "Я, "Побєда" і Берлін", знята за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна.

Ми поговорили з акторкою Марією Стопник, яка зіграла кохану Кузьми Скрябіна – Барбару, про знімальний процес і фільм загалом.

Марія Стопник

Розкажіть про свій досвід знімання? Як долучилися до проєкту?

Знімання відбувалися у дружній, насиченій і комфортній атмосфері. У нас була чудова команда, в якій всі були за ідею та якість. Усі докладали максимум зусиль для результату.

Я прийшла на проби, з декількома партнерами зіграли сцену, потім повідомили, що мене затвердили. Дуже тішилась, але переймалась трохи, що я не блондинка, як пані Світлана (дружина Скрябіна, - прим. ред.), але виявилось що і так теж ок.

Що найбільше запам'яталося під час знімань?

Насправді весь знімальний процес був досить яскравим, тому складно виділити щось конкретне. Вразило те, наскільки тепло і з любовʼю все відбувалось. Це був наче великий літній табір для дорослих.

Чи були ви знайомі з творчістю Кузьми Скрябіна раніше? Які з його пісень найулюбленіші?

Скрябіна слухала з дитинства, виконувала його пісні на концертах у музичній школі з ансамблем, дивилась телепередачі з його участю і читала твори. Кожна пісня прекрасна! Складно виділити. Зараз чомусь найчастіше слухаю "Чим пахне".

Які навички та знання ви отримали в процесі роботи над фільмом?

Це був мій перший повний метр, перша відносно велика роль, тому переймалась стосовно якоїсь цільності персонажа, його зміни протягом фільму. Але поруч з колегами й нашою Олею, режисеркою, було нестрашно. Була довіра, тому напевно я отримала перші найважливіші якісь базові знання стосовно знімань саме фільмів і перший досвід роботи у великому проєкті.

Марія Стопник

Про що для вас особисто цей фільм?

Про мрію, відкритість до того, що тобі пропонує світ і про розуміння того, що життя одне і треба наважуватись на якісь авантюри й жити кожну його хвилинку.

Чим стрічка "Я, Побєда і Берлін", на вашу думку, вразить глядачів?

Відчуваю, як проривається через екран любов, яку у стрічку вклав кожен із нас. Любов до Кузьми, до його творчості і до проєкту загалом. Адже багато хто з нас працював, товаришував або, хоча б, раз в житті зустрічався з Андрієм і потрапляв під вплив його широченної теплої душі. Я знаю мало таких фільмів, що ти зчитуєш цю "підкладку" любові.

Фільм дуже стильний візуально. А музично – це просто рай, бо всі римейки треків дійсно кайфові й майже всі є в мене в плейлисті. Ну і звісно – дует Бліндара і Геви: це просто розрив для мене! Такого партнерства і доповнення одне одного на екрані я давно не зустрічала.

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