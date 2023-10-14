Зірка нового комедійного екшену "Фрілансер" Елісон Брі розповіла в інтерв'ю про знімання у джунглях Америки із Джоном Сіною

Елісон Брі – одна з найбільших зірок сучасної комедії. Ви точно бачили Елісон у таких хітових шоу, як "Божевільні", "Спільнота" і "Блиск", а також у таких стрічках, як: "Крик 4", "П'ятирічні заручини", "Дівчина, що подає надії", "В активному пошуку". За свою кар'єру зірка отримала нагороду Гільдії акторів США та дві номінації на премію "Золотий Глобус".

В українській прокат вийшов новий фільм із Елісон Брі і суперзіркою Джоном Сіною. Стрічка є комедійним екшеном про пригоди у джунглях та одночасно висміює світ латиноамериканської диктатури та криміналу.

Із нагоди виходу блокбастеру ми мали можливість взяти у суперзірки ексклюзивне інтерв'ю. Ми поспілкувалися з Елісон до старту страйку американських акторів.

Вітаємо! Ви відомі саме за вашими чудовими роботами на телебаченні. А в останні роки активно знімаєтеся в кіно. Яка різниця у роботі в кіно і телебаченні?

Оооо.. хороше питання.. Для гри акторки різниці нема. Я граю і в серіалі та в кіно однаково. Але все, що стоїть поза роботою у кадрі – відрізняється. Коли ти довго знімаєшся у серіалах, то команда стає твоєю другою родиною. Це інша динаміка, це інша система стосунків. У кіно все по-іншому – ви знайомитеся з колегами, працюєте з ними кілька місяців, а потім зустрічаєтеся десь через рік на промокомпаніях. Крім того, навіть зараз кіно та серіали знімають за різними графіками, все це також впливає на роботу.

Ви зірка одразу трьох культових шоу: "Божевільні", "Спільнота" та "Блиск", але попри це маєте імідж комедіантки, хоча у вашій фільмографії багато драматичних ролей. Чому глядачам запам'яталися саме ваші комедійні роботи?

Я думаю, все просто. Мої найяскравіші роботи саме у комедіях. До того ж я люблю зніматися саме у комедіях більше, ніж в драмах. Крім того, бути смішною та не дурною у кадрі – це ще та робота. Повірте, у драмах набагато легше грати, ніж у комедіях.

Як ви оцінюєте проєкти, які зробили вас зіркою?

Про всі свої проєкти я згадую з любов'ю. Але вони дуже різні. Особливо, робота в "Божевільних". Це була маленька, але стабільна та важлива роль, яка подарувала мені досвід та відомість. Більш того, цей серіал – великий. Бути частиною історії – честь. Звісно, найбільше я ціню "Спільноту". Атмосфера на майданчику була неповторна, ми справді веселилися, коли працювали. Рада, що саме ці емоції відчувають і глядачі.

Розкажіть про свій новий проєкт – "Фрілансер", який у жовтні виходить до світового прокату?

Це також веселий проєкт! Я граю журналістку, якій останнім часом не дуже щастить. Але вона смілива та амбітна, що приводить її до халепи. Щоб отримати гарячий сюжет, вона йде на небезпечний крок. Так, вона хоче зробити інтерв'ю з дуже жорстоким диктатором вигаданої країни Палдонії. Джон Сіна грає охоронця на фрілансі, який повинен захищати журналістку у небезпечній країні, але звісно все йде не по плану… Тому моя героїня, герой Джона та сам диктатор, якого грає чудовий Хуан Пабло Раба повинні тікати та виживати у джунглях, щоб врятуватись від ворогів диктатора…

Ми знімали в неймовірних локаціях. Я була у захваті кожного дня роботи. На екрані все має навіть кращий вигляд, ніж у житті. Також ми насолоджувалися похідними умовами, це було ковтком свіжого повітря (буквально та фігурально) після років пандемії.

Як вам працювати з Джоном Сіною?

Ооо. Він чудовий. Великий професіонал. Він згоден робити все, щоб досягти кращого результату. Не вередує, любить експериментувати. Чуйний та милий поза майданчиком. Із ним відчуваєш силу, не просто так він досяг такого успіху у спорті та став зіркою у кіно. Він має багато граней, він різний.

У "Фрілансері" вам пощастило з партнерами, чи не так?

О так. Чого вартує лише Хуан Пабло Раба, який і грає диктатора. Він справді такий мачо на екрані. У кадрі він неперевершений. Так і відчуваєш його жорстокість, нарцисизм, винахідливість і невеличку дурість. Мені здається, саме його гра чудово відтіняє мою з Джоном роботи.

Ми не можемо не згадати про режисера стрічки П'єра Мореля (постановник стрічок "Таксі 4", "Заручниця", "Тринадцятий район"). Він знімає справжнє чоловіче кіно. Як вам досвід робити з ним?

П'єр дуже милий. Справжній професіонал. Особливо, коли йде справа про знімання екшен-сцен. Він знає, що хоче побачити у кадрі, але є прихильником справжності в кадрі. Він не вилизує сцени на постпродакшені, картина в нього сурова, це мені подобається.

Дякуємо вам за розмову! Упевнені, "Фрілансер" стане хітом.

Дякую вам за увагу. Круто, що ви побачите стрічку навіть раніше, ніж в Америці. Це веселе та видовищне кіно з крутими видами. Завітайте до кінотеатрів, ви не пошкодуєте.

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