Меган Маркл і Жаклін Кеннеді: яка весільна трагедія об’єднує цих двох відомих жінок

Меган Маркл і Жаклін Кеннеді / © Associated Press

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Між весіллями герцогині Сассекської і Жаклін Кеннеді 65 років, однак навіть попри час їх об’єднує один збіг, який шокує. Ці дві американські наречені виходили заміж за чоловіків із надзвичайно впливових родин, а в день весілля їхні рідні батьки не змогли провести їх до вівтаря. В обох випадках цю роль зрештою виконав інший чоловік.

Однак причини у кожній родині були зовсім різними.

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Весілля Джекі

Гучне весілля 24-річної Жаклін Був’є, яка виходила заміж за сенатора Джона Ф. Кеннеді, відбулося 12 вересня 1953 року. Її батько, Джон Був’є, мав вести доньку до вівтаря і для Джекі це було важливо, адже попри розлучення батьків і складні сімейні обставини, вона була дуже прив’язана до нього. Однак цього не сталося і заміж наречену видав вітчим.

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Джекі і Джон Кеннеді / © Associated Press

У книжці Керолайн Галлеманн The Kennedys and the Windsors: The Story of Two Dynasties, One Born, One Made («Кеннеді та Віндзори: історія двох династій — однієї за походженням і однієї створеної») 2026 року описується, що сталося того дня.

«Я ніколи не бачила свого батька в такому стані чи п’яним — аж до найгіршого дня, який тільки міг бути в його житті, весілля Джекі», — пізніше сказала сестра Жаклін — Лі — біографині Сарі Бредфорд. — «Це було більш ніж зрозуміло, але, думаю, я, мабуть, була єдиною, хто знав, що він почувався на цілковито ворожій території, зовсім сам».

За словами авторки книжки, матір Джекі — Джанет — дала чітко зрозуміти чоловіку: хоча Джек Був’є був бажаним гостем на церемонії, на прийом його не запрошували. Його також виключили з вечері напередодні весілля.

Джекі і її вітчим / © Getty Images

«Цілком зрозуміло, — сказала Лі, — що напередодні він просто напився до нестями й не зміг наступного дня віддати свою улюблену доньку заміж».

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Пресі сказали, що він захворів.

Весілля Меган

Королівське весілля Меган і Гаррі відбулося 19 травня 2018 року, в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Великій Британії. Напередодні розкішного свята, 18 травня, Кенсінгтонський палац оголосив, що принц Чарльз супроводжуватиме Маркл до вівтаря, оскільки її батько, Томас Маркл, не буде присутній на весіллі через нещодавню операцію на серці.

Меган і Гаррі / © Associated Press

Насправді ситуація була гострішою, ніж могло здатися спочатку. Напередодні весілля спалахнув скандал навколо фотографій Томаса Маркла. Він домовився з фотографом, про постановочну фотосесію. На знімках Маркл мав батьком, який активно готується до весілля доньки: його фотографували під час примірювання костюма, за читанням матеріалів про Британію та в інтернет-кафе, де він нібито переглядав інформацію про Меган і принца Гаррі. Фотографії були схожими на випадкові кадри зроблені папараці, хоча насправді були заздалегідь організовані.

Ситуація стала публічною після того, як британські медіа оприлюднили відео з камер спостереження, яке показувало постановочний характер зйомки. Томас визнав, що погодився, бо хотів покращити свій публічний образ. Він також заперечував, що його головною мотивацією були гроші.

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«Mail on Sunday збирається опублікувати матеріал про те, що батько Мег працював із папараці й за гроші організував постановочні фотографії, які мали виглядати як випадкові знімки папараці. […] Ми запитали, чи це правда. Чи справді він за гроші організував цілу серію постановочних „випадкових“ фотографій? — Ні. […] Мег сказала: „Ми, можливо, зможемо зупинити цю історію, татусю, але якщо виявиться, що ти нам брешеш, ми більше ніколи не зможемо спростувати жодну неправдиву історію про себе чи наших дітей. […] Ти мусиш сказати нам правду“. Він заприсягся, що ніколи не організовував жодних фотографій. […] Мег прошепотіла мені: „Я йому вірю“. […] Ми запропонували йому негайно залишити Мексику й приїхати до Британії. […] Він сказав, що має справи. І тут обличчя Мег змінилося. Вона повернулася до мене й зітхнула: „Він бреше“. Наступного ранку історія вийшла — і була гіршою, ніж ми боялися. Було відео зустрічі батька Мег із папараці в інтернет-кафе та серія постановочних фотографій, зокрема знімок, на якому він читає книжку про Британію, ніби готується до весілля. За повідомленнями, ці фотографії були варті сто тисяч фунтів і, здавалося, без жодного сумніву доводили, що батько Мег справді нам брехав», — написав Гаррі у своїй книжці «Запасний».

Томас опинився під величезним тиском преси. Незабаром він заявив, що не приїде на весілля, пославшись, зокрема, на проблеми зі здоров’ям і бажання не створювати Меган та королівській родині додаткових проблем. У результаті Меган видав заміж принц Чарльз.

Чарльз веде Меган до вівтаря / © Associated Press

Чарльз веде Меган до вівтаря / © Associated Press

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