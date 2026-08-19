"Ми хотіли його позбутися": мати померлої Гайден Панеттьєрі розповіла правду про обранця доньки

Мати Гайден Панеттьєрі про обранця доньки / © Associated Press

Реклама

Мати покійної Гайден Панеттьєрі, Леслі Воджел, уперше прокоментувала раптову смерть 36-річної акторки та різко висловилася про її цивільного чоловіка Браяна Гікерсона, який був замішаний у домашньому насильстві.

Про це пише Bored Panda.

Реклама

Мати Гайден Панеттьєрі різко висловилася про її цивільного чоловіка після раптової смерті акторки

У розмові з журналістами NBC News 18 серпня — невдовзі після того, як правоохоронці підтвердили, що Гікерсон перебував поруч із зіркою в останні хвилини її життя — Воджел заявила, що родина роками намагалася відмежувати його від доньки.

Реклама

«Ми давно намагалися його позбутися», — запевнила Леслі Воджел.

Заява матері перегукується з занепокоєнням фанатів Панеттьєрі, які в Мережі згадують про випадки фізичного насильства з боку Гікерсона та висловлюють сумніви щодо його непричетності до трагедії. Втім, згідно з попередніми висновками розслідування, ознак насильницької смерті не виявлено.

Стосунки Панеттьєрі та Гікерсона розпочалися 2018 року. Попри численні розриви через спалахи агресії з його боку, за день до трагедії вони разом вирушили до Південної Кароліни.

За даними поліцейського звіту, під час приїзду медиків, які проводили серцево-легеневу реанімацію, у квартирі перебували Браян та його брат Зак. Якщо Зак поводився вкрай емоційно, то Браян не виказував жодних почуттів, поки лікарі офіційно не констатували смерть. При цьому він спокійно передав правоохоронцям пакет із ліками, які вживала акторка.

Реклама

Офіцери прибули до апартаментів Judson Mill Lofts у Грінвіллі о 13:50. На тілі акторки не виявили слідів травм. Водночас у розпорядженні видання Page Six опинився запис дзвінка на лінію 911, у якому йшлося про те, що у Панеттьєрі сталася зупинка серця після передозування забороненими речовинами.

Стосунки між акторкою та її матір’ю, яка працювала її менеджером з дитинства до 19 років, протягом останніх років залишалися напруженими. У травневих мемуарах «This Is Me: A Reckoning» Панеттьєрі зізналася, що саме співпраця призвела до їхнього віддалення.

У відповідь на це Гікерсон раніше публічно критикував Леслі Воджел:

«Одна з найгірших людей, яких я коли-небудь зустрічав у своєму житті. Я просто не можу з нею — вона жахлива».

Реклама

Сама ж Воджел пояснила, що була змушена припинити спілкування з донькою після 20 років травм, оскільки їй було важко спостерігати за саморуйнуванням Гайден через залежності. Вона додала, що зробила все можливе для її порятунку, але зрештою усвідомила: неможливо врятувати того, хто цього не прагне.

Попри складне минуле, Леслі з теплотою згадала про талант доньки.

«Я думаю, що Гайден була неймовірно талановитою людиною в багатьох сферах. Стає важко бути вірним собі, і я думаю, що Гайден, на жаль, збилася зі шляху. Хотілося б, щоб усе було інакше. Хотілося б, щоб вона залишилася вірною собі, бо мала багато неймовірних якостей».

Стримуючи сльози, Воджел також згадала про смерть свого 28-річного сина Дженсена 2023 року та висловила сподівання, що тепер Гайден поруч із братом і вони віднайшли спокій.

Вона уточнила, що востаннє говорила з донькою телефоном у жовтні, а після того вони лише зрідка обмінювалися повідомленнями.

Незадовго до смерті, під час травневого подкасту Джея Шетті, Панеттьєрі ділилася оптимізмом щодо майбутнього. Вона відверто розповіла про боротьбу з алкоголізмом і післяпологовою депресією, наголосивши, що вихід книги допоміг їй залишити темний період позаду.

«Я зачинила одні двері, а інші відчинилися. Я відчуваю, що в мене є ще багато життя», — сказала тоді Гайден.

Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі

Нагадаємо, у США у віці 36 років померла американська акторка Гайден Панеттьєрі. Результати розтину показали відсутність ознак травм, проте офіційну причину смерті наразі не розголошують.

У момент трагедії поруч із зіркою перебував її цивільний чоловік Браян Гікерсон, який надав правоохоронцям пакет із ліками, які приймала акторка.

Незадовго до смерті Гайден планувала поїздку до України, щоб провідати 11-річну доньку Каю-Євдокію, і відверто ділилася спогадами про боротьбу з післяпологовою депресією, тривогою та залежностями, через які свого часу передала опіку над дитиною батькові.

На трагічну звістку відреагував колишній чоловік акторки, Володимир Кличко. Він висловив глибоке співчуття рідним і шанувальникам, зазначивши, що родина перебуває в стані шоку.

Ексбоксер підкреслив величезний талант Гайден, її внесок у їхнє спільне життя та наголосив, що берегтиме пам’ять про матір для їхньої спільної доньки. Кличко також закликав громадськість поважати приватне життя родини в цей складний період.

Новини партнерів

Новини партнерів