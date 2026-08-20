Набрала 4 кг м'язів і навчилася дрифту: як зірка "Гри в кальмара" готувалася до нової ролі в екшені

© Associated Press

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Південнокорейська модель і акторка Чон Хо Йон (Хойон), яка здобула світову популярність завдяки серіалу «Гра в кальмара», знялася у науково-фантастичному екшені «Надія» режисера На Хон Джіна.

Чон Хо Йон / © Associated Press

Стрічка стала першою повнометражною роботою акторки. На екрані вона з’явиться разом із Хван Чон Міном, Чо Ін Соном, Алісією Вікандер і Майклом Фассбендером.

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Чо Ін Сон, На Хон Джин, Чон Хо Йон, Хван Чон Мін / © Associated Press

Як Хойон отримала роль

Свою першу зустріч із На Хон Джином акторка сприйняла як справжній кастинг, хоча режисер лише хотів із нею познайомитися. Після двогодинної розмови він передав їй сценарій.

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Хойон зізнавалася, що не очікувала отримати його так швидко. Дорогою додому вона тримала паперовий примірник у руках, а вдома написала своє ім’я під назвою Hope. Саме тоді акторка зрозуміла, наскільки сильно хоче зіграти у фільмі.

Звернути увагу на неї режисерові порадив Хван Чон Мін. Автори картини шукали для ролі Сон Е нове обличчя — акторку, яка могла б природно почуватися у складних сценах зі зброєю.

Набрала м’язову масу і навчилася дрифту

Сон Е — поліцейська з віддаленого містечка Хопохан, яке опиняється під загрозою через появу невідомої істоти. Щоб переконливо втілити фізично сильну героїню, Хойон довелося серйозно попрацювати над своїм тілом.

Упродовж шести місяців вона займалася силовими тренуваннями й набрала чотири кілограми м’язової маси. Акторка також навчалася поводитися зі зброєю, опанувала тактичний рух та отримала права на керування автомобілем із механічною коробкою передач.

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Крім того, Хойон спеціально вчилася дрифту. Завдяки тривалій підготовці вона змогла самостійно виконати значну частину екшен-сцен, зокрема епізоди з автомобільними погонями та важкою зброєю.

Режисер не робив поблажок дебютантці

На Хон Джин відомий своєю вимогливістю та увагою до деталей. На знімальному майданчику він міг багато разів повторювати один епізод, домагаючись потрібного результату.

Хойон назвала такий підхід «благословенням» для молодої акторки. За її словами, кожен новий дубль допомагав їй почуватися перед камерою впевненіше та вдосконалювати свою гру.

«Я відчувала, що виходжу за межі своїх можливостей, і це було неймовірно захопливо», — розповіла зірка.

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Таким чином, дебют у повнометражному кіно став для Хойон не просто переходом від серіалу до великого екрана, а серйозним фізичним і професійним випробуванням. У «Надії» глядачі побачать її зовсім іншою — не в образі Кан Се Бьок з «Гри в кальмара», а в ролі поліцейської, яка вступає у боротьбу з невідомою загрозою.

«Надія» стартує в українських кінотеатрах 3 вересня у форматі IMAX, а від 10 вересня вийде у широкий прокат.

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