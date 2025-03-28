Передчасні пологи: досвід принцеси Беатріс та інших королівських осіб

Принцеса Беатріс з донькою Афіною / Фото: instagram.com/britishvogue

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Принцеса Йоркська Беатріс

Принцеса Беатріс – донька Сари Йоркської та принца Ендрю і онука королеви Єлизавети II. Вона була вагітна другою дитиною, коли дізналася про загрозу передчасних пологів. Чому так сталося, Беа не розповідала, відомо лише, що її перша донька Сієнна з'явилася на світ 2021 року в передбачуваний лікарями термін, а ось друга дитина – Афіна – народилася майже на місяць раніше, і це був найтривожніший місяць у житті її батьків.

"Ви можете спробувати і спланувати вагітність якнайкраще, але іноді у вашого тіла – або вашої дитини – є інші ідеї, які в деяких випадках можуть призвести до передчасних пологів. На щастя, з технологіями, які постійно розвиваються, в руках досвідчених лікарів, акушерок і медсестер щодня досягається все більший прогрес у розумінні унікальних ускладнень, які можуть супроводжувати вагітність”, – написала прицеса Йоркська.

© Associated Press

Беатріс пощастило – її донька Афіна народилася 22 січня 2025 року здоровою.

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Герцогиня Единбурзька Софі

Герцог і герцогиня Единбурзькі також пережили складний досвід, коли Софі була вагітна своєю першою донькою, леді Луїзою. Дитина народилася передчасно 8 листопада 2003 року. Це сталося на чотири тижні раніше терміну (на 36 тижні вагітності Софі). Її мати страждала від сильних внутрішніх болів і була госпіталізована до лікарні Frimley Park у Сурреї. Вже в госпіталі лікарі виявили, що у герцогині відкрилася кровотеча і вона перебуває в небезпечному для життя стані. Тому було ухвалено рішення зробити екстрений кесарів розтин. Після операції Софі та її новонароджену доньку розлучили на шість тижнів, оскільки Луїза провела ці дні у відділенні інтенсивної терапії у спеціалізованому неонатальному відділенні лікарні Св. Георгія в Лондоні.

© Associated Press

Зазначимо, що за рік до цього герцогиня Софі мала позаматкову вагітність.

Зара Тіндалл

Єдина донька принцеси Анни – Зара Тіндалл – народила трьох дітей і перенесла два викидні. А її третя дитина (і єдиний син Лукас ) з'явилася на світ дуже швидко. Настільки швидко, що Зара буквально не встигла доїхати до госпіталя.

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Лукас Тіндалл, хоча й народився вчасно, проте вже дуже поспішав і з'явився на світ на підлозі у ванній кімнаті будинку Зари та Майка в Геткомб-парку. "На щастя, акушерка, яка мала зустріти нас у лікарні, була неподалік, тому вона під'їхала саме в той момент, коли ми вже були у процесі, а друга акушерка приїхала одразу після того, як з'явилася голівка", – розповів одного разу в подкасті Майк Тіндалл.

Королева Єлизавета II

Покійна королева Великої Британії Єлизавета II теж з'явилася на світ передчасно. Її мати Єлизавета Боуз-Лайон народжувала свою першу дитину болісно й довго, незважаючи на те, що та вирішила з'явитися раніше терміну. Пологи тривали близько 30 годин, і зрештою породіллі довелося зробити кесарів розтин. Принцеса Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року на Брутон-стріт, 17 у Мейфері, лондонському будинку її бабусі й дідуся по материнській лінії, графа та графині Стратморів.

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Сайт royalcentral.co.uk посилається на звіт The Derby Daily Telegraph, в якому йшлося, що королева мала народитися наприкінці квітня, але це сталося “трохи раніше, ніж очікувалося”. Напередодні пологів "стало очевидно, що важлива подія настане швидше, ніж передбачалося", – писала газета.