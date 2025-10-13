10 фільмів з акторкою Даян Кітон

Даян Кітон

Реклама

Американська акторка Даян Кітон пішла з життя у віці 79 років, у суботу 11 вересня. Вона була однією з найлегендарніших акторок кіно, яка зіграла в безлічі визначних картин, а також, попри суворі голлівудські устої та мінливі тенденції, завжди залишалася собою. Її любов до костюмів і капелюшків стала легендарною та впізнаваною, як і її веселий характер.

Представляємо список з десяти фільмів Кітон, які варті уваги. Тут ви знайдете драми, комедії, добрі сімейні фільми та культові роботи, які є класикою кіно.

«Хрещений батько», 1972 рік

Це кримінальна драма про сім’ю Корлеоне, одну з найвпливовіших мафіозних династій Нью-Йорка. Після замаху на главу сім’ї Дона Віто Корлеоне його син Майкл змушений узяти владу в свої руки, занурюючись дедалі глибше у світ злочинів і зради. Фільм вважається шедевром світового кіно. Він розповідає про владу, сім’ю, честь і ціну, яку доводиться платити за лояльність.

Реклама

«Енні Голл», 1977 рік

Це дотепна і зворушлива історія про стосунки між невпевненим у собі коміком і волелюбною жінкою. Їхнє кохання показано через гумор, іронію та філософські роздуми. Це культова романтична комедія, яка змінила уявлення про жанр і стала класикою інтелектуального кіно.

«Інтер’єри», 1978 рік

Психологічна драма про життя трьох сестер, які стикаються із кризою в сім’ї після розлучення батьків. На тлі елегантних та строгих інтер’єрів розгортаються конфлікти, особисті трагедії та пошук сенсу у стосунках та творчості. Це похмура, стримана і глибоко емоційна історія про внутрішній світ людини та складність сімейних зв’язків.

«Мангеттен», 1979 рік

Культова романтична драма про письменника, який намагається розібратися у своїх почуттях, кар’єрі та заплутаних стосунках у Нью-Йорку. На тлі чорно-білих краєвидів міста розгортається історія про кохання, самоіронію та пошук сенсу в сучасному світі. Це вишуканий та інтелектуальний фільм про людей, що шукають щастя серед вогнів Мангеттена.

«Батько нареченої», 1991 рік

Зворушлива і кумедна комедія про люблячого батька, який важко сприймає новину про майбутнє весілля своєї доньки. Намагаючись зберегти контроль над ситуацією, він занурюється у вир весільного клопоту, хвилювань і несподіваних витрат. Це добра історія про батьківську любов, родинні зв’язки і про те, як важко відпустити дітей, які подорослішали.

Реклама

«Клуб перших дружин», 1996 рік

Весела комедія про трьох жінок, яких кинули чоловіки заради молодих коханок. Героїні вирішують узяти реванш і повернути собі повагу, упевненість і радість життя. Це дотепна історія про жіночу дружбу та повагу до себе, яка надихає.

«Любов за правилами і без», 2003 рік

Це романтична комедія про двох зрілих людей, якінесподівано закохуються одне в одного, попри різницю в характерах. Їхня зустріч розпочинається з комічних непорозумінь, але поступово переростає в глибокі почуття і переосмислення життя. Це дотепна, тепла історія про другу молодість і кохання.

«Привіт родині!», 2005 рік

Це зворушлива комедійна драма про жінку, яка приїжджає познайомитися з сім’єю свого нареченого й опиняється в центрі хаосу, нерозуміння та несподіваних відкриттів. Консервативна й сором’язлива героїня зіштовхується з теплотою, ексцентричністю та складними відносинами сім’ї свого коханого, що призводить до кумедних та емоційних ситуацій. Це історія про прийняття, кохання й те, як важко — і важливо — бути собою серед чужих.

«Бо я так хочу», 2007 рік

Романтична комедія про турботливу, але надмірно контролюючу матір, яка вирішує знайти ідеального чоловіка для своєї молодшої доньки. Однак її втручання призводить до низки кумедних і незручних ситуацій, коли донька починає зустрічатися одразу з двома чоловіками. Це тепла й іронічна історія про кохання та сімейні зв’язки.

Реклама

«Ранковий підйом», 2010 рік

Це легка комедія про молоду й амбітну телеведучу, яка отримує шанс відродити збиткове ранкове шоу. Зіткнувшись з конфліктами між зарозумілим ветераном ефіру й ексцентричною співведучою, вона намагається врятувати програму й водночас довести всім, що здатна на більше. Це історія про кар’єру, наполегливість і пошук балансу між роботою та особистим життям.