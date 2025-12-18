10 найкращих різдвяних фільмів, які технічно не є святковими

Різдвяні фільми / © Credits

Одна з речей, яку багато хто з нас любить у святковий сезон — це веселі фільми та телешоу. Хтось щороку передивляється такі милі історії як фільм «Ельф» чи «Ґрінч — викрадач Різдва», але є і низка дуже популярних фільмів, які багато хто дивиться на зимові свята і вважає їх різдвяними, хоча насправді вони такими не є.

У цій добірці ви знайдете аж десять різдвяно-не різдвяних фільмів, які захочете подивитись у грудні. Всі ці картини вже давно стали культовими.

«Ґремліни», 1984 рік

Події фільму розгортаються напередодні Різдва у маленькому американському містечку Кінґстон-Фоллз. Батько дарує синові Біллі загадкову істоту на ім’я Ґізмо, не підозрюючи про небезпечні правила догляду за нею. Коли правила порушуються, місто заповнюють агресивні маленькі ґремліни, перетворюючи святкову атмосферу на жахіття.

«Поки ти спав», 1995 рік

Головна героїня — Люсі Модерац — самотня працівниця чикагського метро. Одного разу вона рятує незнайомця Пітера Каллахана після нещасного випадку на станції. Через непорозуміння родина чоловіка вирішує, що Люсі — його наречена. Поки Пітер перебуває в комі, Люсі зближується з його ріднею.

«Бетмен повертається», 1992 рік

Бетменом має захистити Ґотем від загрози — Освальда Кобблпота, відомого як Пінгвін. Зловмисник прагне помсти та політичної влади і, звісно ж знищити Бетмена. Цей фільм режисера Тіма Бертона вирізняється готичною стилістикою та психологічною глибиною і є культовою картиною.

«Вам лист», 1998 рік

Головна героїня — Кетлін Келлі, власниця маленької книгарні в Нью-Йорку, веде анонімне онлайн-листування з чоловіком, не знаючи його справжнього імені і поступово закохується у нього. Її співрозмовником виявляється Джо Фокс — власник великої книжкової мережі, яка загрожує бізнесу Кетлін.

«Едвард Руки-ножиці», 1990 рік

Едвард — штучно створений хлопець із ножицями замість рук, який живе самотньо у старому замку. Косметологиня Пеґ Боґґс приводить його до свого дому, де Едвард знайомиться з життям передмістя та закохується в її доньку. Усі мешканці міста захоплюються героєм і його талантами, але згодом страх і нерозуміння беруть гору і події геть змінюють, як і настрої суспільства.

«Міцний горішок», 1988 рік

Нью-йоркський поліцейський Джон МакКлейн прилітає до Лос-Анджелеса, щоб налагодити стосунки з дружиною. Під час різдвяної вечірки в хмарочосі Nakatomi Plaza будівлю захоплює група терористів. Самотужки МакКлейн вступає в боротьбу, використовуючи кмітливість і витривалість.

«Гаррі Поттер і філософський камінь», 2001 рік

Це перша частина культової історії, яка розповідає, як одинадцятирічний Гаррі Поттер дізнається, що він чарівник, і вступає до школи магії Гоґвортс. Там герой знаходить друзів — Рона Візлі та Герміону Ґрейнджер — і вперше зіштовшується з таємницями свого минулого та злою магією.

«Щоденник Бріджит Джонс», 2001 рік

Бріджит Джонс — 32-річна жінка, яка вирішує змінити своє життя й починає вести щоденник. Вона опиняється між двома чоловіками: чарівним, але ненадійним босом Деніелом Клівером і стриманим адвокатом Марком Дарсі. Також у фільмі показано, як мила і трохи наївна Бріджит намагається знайти баланс між кар’єрою, коханням і самоприйняттям.

«Маленькі жінки», 2019 рік

Сестри Марч — Джо, Мег, Емі та Бет — дорослішають у США під час Громадянської війни. Кожна з них шукає власний шлях у світі, де від жінок очікують покори й шлюбу. Джо мріє стати письменницею, Емі — художницею. Та попри все — родинні зв’язки залишаються головною цінністю для дівчат.

«Коли Гаррі зустрів Саллі», 1989 рік

Головні герої картини — Гаррі Бернс і Саллі Олбрайт — знайомляться після закінчення коледжу та протягом років випадково знову і знову зустрічаються. Вони багато розмовляють про життя, кохання й стосунки, наполягаючи, що між ними можлива лише дружба. З часом герої розуміють, що насправді вони кахають одне одного.