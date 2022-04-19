Що подивитися: 15 фільмів, створених у незалежній Україні

Кожна із цих стрічок варта уваги українського глядача.

За останніх 30 років у незалежній Україні була створена велика кількість чудових стрічок, серед яких комедії, історичні фільми та екранізації відомих романів.

Якщо ви у більш-менш безпеці, пропонуємо вам переглянути ці стрічки - вони точно не залишать вас байдужими.

"Мої думки тихі"

Захоплива лірична комедія, у якій підіймається одвічна проблема батьків та дітей. Головні герої фільму - Вадим та його мама Галина, які вирушають у подорож разом. Вадим - звукорежисер і має записати звуки тварин для відеогри, тому вирушає на Закарпаття. Хлопця зустрічає мама і "падає йому на хвіст".

"Віддана"

Фільм знятий за мотивами роману "Фелікс Австрія" української письменниці Софії Андрухович. Події фільму розвиваються у XIX столітті в австро-угорській Україні у місті Станіславів. За сюжетом доктор Анґер втрачає в пожежі дружину, але рятує двох дівчат - рідну доньку Аделю і доньку хатніх робітників Стефанію. У момент розпачу доктор вирішує виховувати їх разом. Минає 25 років, дівчата виросли і так само нерозлучні.

"Дике поле"

Фільм є екранізацією роману "Ворошиловград" українського письменника Сергія Жадана. За сюжетом головний герой повертається до рідного містечка на Донбасі, де змушений вирішувати проблеми близьких йому людей та намагається захистити сімейний бізнес - стару бензоколонку.

"Заборонений"

Фільм розповідає про життя та загадкову смерть відомого українскього поета-шістдесятника, правозахисника, Героя України Василя Стуса та його боротьбу із радянською системою.

"Той, хто пройшов крізь вогонь"

Стрічка розповідає про долю хлопця з Полтавщини, Івана Додоки, який стає радянським військовим льотчиком, Героєм Радянського Союзу. Але доля складається так, що йому доводиться пройти німецький полон, ГУЛАГ, і зрештою, волею долі, потрапити до Канади, де він стає вождем тамтешнього індіанського племені.

"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"

У фільмі розповідаються події про липень 2014 року. На сході України йде війна. Командир штурмової групи батальйону "Донбас" Бішут, поранений у бою за Іловайськ, дивом лишається живий в окупованому місті. Його розшукує призначений комендантом Іловайська російський офіцер Рунков, для якого ця війна перетворилася на особисту трагедію, і він жадає не справедливості, а помсти.

"Плем’я"

Картина є кримінальною драмою знятою повністю українською жестовою мовою і розповідає про учнів інтернату із вадами слуху. У центрі сюжету хлопець Сергій, який вступає до місцевої банди "Плем’я", якою керує вчитель школи.

Картина здобула неймовірну кількість можливих нагород та увійшла до списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

"Додому"

Фільм є ще одним претендентом від України на "Оскар". Сюжет фільму розповідає про кримського татарина Мустафу, в якого помирає старший син Назім. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

"Атлантида"

Стрічка є призером Венеційського кінофестивалю у програмі "Горизонти" та претендентом від України на премію "Оскар". Сюжет розповідає про події на Донбасі у 2025 році - після майбутньої перемоги України у війні з Росією та повернення окупованих територій.

"Захар Беркут"

Фільм є екранізацією однойменної історичної повісті Івана Франка та розповідає про події 1241 року. Татаро-монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до Карпат, орда зупиняється біля підніжжя. Вночі місцеві мисливці брати Беркути потайки пробираються в табір і звільняють полонених.

"Моя бабуся Фані Каплан"

Фільм заснований на історії про Фані Каплан, відому як виконавицю замаху на життя Леніна. За сюжетом журналістка Марина веде розслідування та знайомиться у Парижі з жінкою, яка володіє щоденником своєї бабці — Фані Каплан. Із цього щоденника Марина дізнається пронизливу історію Фані та Віктора Гарського, який використовував дівчину в своїх політичних іграх.

"Гуцулка Ксеня"

Яскравий фільм-мюзикл, події у якому розгортаються 1939 року. За сюжетом американець українського походження Яро успадковує великі статки від батька, але гроші отримає лише за умови, якщо одружиться із порядною українкою. Тому хлопець вирушає до Ворохти, щоб знайти собі дружину.

"Сторожова застава"

Фільм-фентезі знятий за мотивами однойменного роману Володимира Рутківського. Картина розповідає про школяра Вітька, який через портал часу переноситься на тисячу років у минуле. Там майбутні богатирі охороняють заставу, здолати яку прагнуть половці, і допомога хлопчика виявляється дуже слушною.

"Ціна правди"

Стрічка є екранізацією однойменного бестселера американської письменниці Андреа Галупи про Голодомор 30-х років XX століття в Україні. Знялися у фільмі відомі актори, серед яких зірка "Корони" Ванесса Кірбі. За сюжетом валлійський журналіст, якому раніше вдалося взяти інтерв'ю у Гітлера, шукає наступну сенсацію, тому вирушає до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна.

Друга журналіста вбивають за те що він занадто багато дізнається, тому у нього з'являється мотив побачити Україну на власні очі. Під час поїздки він бачить вимерлі села та голодних дітей. Так крок за кроком герой розкриває правду про найбільшу трагедію українського народу - Голодомор.

"Поводир"

Американський інженер Майкл Шемрок разом із сином приїжджає до Харкова допомагати будувати соціалізм. В Україні він закохується у акторку Ольгу Левицьку, на яку давно поклав око червоний комісар. За трагічних обставин американець гине, а його сина рятує від переслідувачів сліпий бандурист Іван. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем для чоловіка.

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